Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

Đời sống 07/08/2025 09:18

Cú va chạm làm bà T. ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe đạp điện nằm bên hông phải xe tải.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, ngày 7/8, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại ngã tư Mỹ Phước Tân Vạn - D1 (phường Tân Đông Hiệp, Bình Dương cũ) làm một người tử vong.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà P.T.T (51 tuổi, nhà ở thành phố Dĩ An cũ), là công nhân của một công ty giấy trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, xe tải biển số tỉnh Nghệ An chạy trên đường D1 hướng đi đường Mỹ Phước Tân Vạn. Khi đến ngã tư, xe tải rẽ từ đường D1 vào đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Tân Đông Hiệp) thì xảy ra va chạm với xe đạp điện do bà T. điều khiển.

Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Cú va chạm làm bà T. ngã xuống đường, bị bánh xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, nạn nhân và chiếc xe đạp điện nằm bên hông phải xe tải. Được biết, nạn nhân là công nhân tại một công ty giấy trên địa bàn, sáng nay đi làm thì gặp nạn thương tâm.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng để làm rõ vụ tai nạn.

Trước đó cũng trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm giao thông, khiến một nạn nhân tử vong. Cụ thể theo thông tin báo Lao Động, khoảng 9 giờ sáng ngày 6/8, xe tải biển số 49H-052.29 lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ cầu vượt An Sương về vòng xoay An Lạc. Khi đến giao lộ Võ Trần Chí (thuộc phường Bình Tân), tài xế cho xe rẽ phải thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77F1-681.58 đang lưu thông cùng chiều.

Va chạm khiến cô gái trẻ đi xe máy bị xe tải cán trúng. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi. Người phụ nữ trung niên đi cùng xe máy may mắn thoát nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là HPN (18 tuổi). Toàn bộ diễn biến vụ tai nạn được camera an ninh ghi lại. Cơ quan Công an đã trích xuất dữ liệu để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

TP.HCM: Tai nạn nghiêm trọng, 2 xe ben đấu đầu tài xế bị mắc kẹt trong cabin, 2 người thương vong

TP.HCM: Tai nạn nghiêm trọng, 2 xe ben đấu đầu tài xế bị mắc kẹt trong cabin, 2 người thương vong

Tại hiện trường, hai xe ben cùng mang biển số TPHCM đấu đầu nhau. Cabin hai xe dính chặt nhau, biến dạng. Vụ tai nạn khiến 2 tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Va chạm xe tải trên đường đi làm, nữ công nhân ở TP.HCM tử vong thương tâm

