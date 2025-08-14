Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng ở TP.HCM

Đời sống 14/08/2025 10:51

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn giao với đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, khi ô tô tải rẽ phải thì xảy ra va chạm với một xe đạp thể thao đang di chuyển cùng chiều. Hậu quả làm người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 14/8, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Xóm Chiếu và Đội CSGT Bến Thành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, nam tài xế điều khiển ô tô tải lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Khi đến đoạn giao với đường Hoàng Diệu, phường Xóm Chiếu, ô tô tải rẽ phải thì xảy ra va chạm với một xe đạp thể thao đang di chuyển cùng chiều.

Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Hậu quả, người đàn ông đi xe đạp tử vong tại chỗ. Chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt, phong tỏa hiện trường, trích xuất camera an ninh và ghi nhận lời khai của tài xế ô tô tải để phục vụ công tác điều tra. Nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó trên địa bàn TP.HCM cũng xảy ra vụ va chạm giao thông với xe tải khiến cô gái tử vong thương tâm. Cụ thể theo thông tin báo VietNamNet, khoảng 5h ngày 13/8, nhiều người dân sống gần khu vực trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, giật mình bởi một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy bị hư hỏng, đã tử vong.

Va chạm với ô tô tải, người đàn ông đi xe đạp thể thao tử vong lúc rạng sáng ở TP.HCM - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn trên phường Bảy Hiền ngày 13/8 vừa qua. Ảnh: VietNamNet. 

Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an và CSGT nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Bước đầu, nạn nhân tử vong được xác định là chị D.N.M. (20 tuổi).

Trích xuất camera an ninh khu vực, thời điểm xảy ra tai nạn, chị M. chạy xe máy hướng về đường Trường Chinh thì va chạm với một xe tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Sau tai nạn cán chết người, tài xế xe tải không dừng lại giải quyết mà bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Giật mình bởi một tiếng động lớn, người dân ở TPHCM chạy kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy hư hỏng.

