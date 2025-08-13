Giật mình bởi một tiếng động lớn, người dân ở TPHCM chạy kiểm tra thì phát hiện một cô gái trẻ nằm bất động cạnh chiếc xe máy hư hỏng.

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng sớm ngày 13/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Bảy Hiền, TP.HCM, khiến cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ. Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Báo Dân Việt. Vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, nhiều người dân sống gần khu vực đường Nguyễn Thái Bình bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn. Khi chạy ra kiểm tra, họ phát hiện một cô gái nằm bất động trên đường, bên cạnh là chiếc xe máy đã ngã.

Nạn nhân được xác định là đã tử vong. Vụ việc nhanh chóng được báo cho cơ quan công an. Nhận được tin báo, Công an phường Bảy Hiền và lực lượng CSGT đã có mặt tại hiện trường, tiến hành phong tỏa để điều tra. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng bước đầu xác định nạn nhân là chị D.N.M (20 tuổi).

Nạn nhân được xác định là đã tử vong. Ảnh: Báo Dân Việt. Thời điểm xảy ra vụ việc, chị M. đang điều khiển xe máy trên đường Nguyễn Thái Bình theo hướng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn đường trên, xe của chị bất ngờ va chạm với một chiếc xe tải (chưa rõ biển số) chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chị M. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, chị M chạy xe máy trên đường Nguyễn Thái Bình theo hướng đi Trường Chinh. Khi đến đoạn qua phường Bảy Hiền, xe của chị được cho là va chạm với một xe tải chạy cùng chiều (chưa rõ biển số). Nạn nhân là chị D.N.M (20 tuổi). Ảnh: Báo Dân Việt. Sau khi gây tai nạn, chiếc xe tải tiếp tục rời khỏi hiện trường. Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương truy tìm phương tiện và tài xế để làm rõ nguyên nhân tai nạn. Video hiện trường vụ tai nạn. Nguồn: Báo Dân Việt. Theo người dân, đường Nguyễn Thái Bình đoạn hướng ra đường Trường Chinh thường xuyên có các xe tải chạy tốc độ cao vào sáng sớm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nghệ An: Tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô đang đi cứu trợ người dân vùng lũ Tai nạn khiến 2 người trên 3 xe bị thương nhẹ. Các phương tiện hư hỏng nặng phần đầu và đuôi. Quốc lộ 16 bị ách tắc hơn một giờ, đến 17h đã được giải tỏa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-co-gai-20-tuoi-tu-vong-tai-cho-nghi-bi-xe-tai-tong-roi-bo-tron-739662.html