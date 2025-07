Cú va chạm manh khiến bà B. tử vong tại chỗ, hai cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo thông tin VTC News, khoảng 7h15 sáng 20/7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua km1319 thuộc thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 bà cháu tử vong.Khoảng 7h15 sáng 20/7 trên quốc lộ 1A, đoạn qua km1319 thuộc thôn Phú Long, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 bà cháu tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News.

Thời điểm trên, xe ô tô 29H-996.02 do ông Tống Văn Dũng (SN 1981, trú phường Việt Yên, Bắc Ninh) lái đỗ bên lề đường theo hướng Nam - Bắc.

Lúc này, xe máy 78H1-244.92 của bà Nguyễn Thị B. (SN 1962, trú thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam) chở theo hai cháu Nguyễn Hồng Khánh L. (SN 2009) và Nguyễn Hồng Ánh L. (SN 2016), di chuyển cùng chiều thì va chạm vào phần sau bên trái xe tải đang đỗ.

Theo thông tin báo Công An Nhân Dân, Cú va đập mạnh khiến cho bà Nguyễn Thị B. tử vong tại hiện trường, hai người cháu nội bà B. là Khánh L. (SN 2009) và Ánh L. (SN 2016, cùng trú ở thôn Hòa Đa, xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk) bị thương nặng. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, nhưng do vết thương nặng nên cả hai cháu nhỏ cũng đã tử vong.

Hậu quả vụ tai nạn, bà B. tử vong tại chỗ, 2 cháu tử vong trong bệnh viện. Ảnh: Báo Công An Nhân Dân.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp Viện KSND khu vực 14 và Công an xã Tuy An Nam khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra nguyên nhân.

