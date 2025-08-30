Quảng Trị: Bé trai sơ sinh chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ

Tin y tế 30/08/2025 06:30

Khi bé chào đời, bác sỹ bất ngờ phát hiện dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ nhưng rất may sức khỏe của cháu bé vẫn ổn định, da hồng hào, bú tốt.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết, vừa đỡ thành công một ca sinh hi hữu, em bé chào đời với tới 6 vòng dây rốn quấn chặt quanh cổ nhưng vẫn cất tiếng khóc khỏe mạnh.

Thai phụ 19 tuổi, mang thai lần thứ 2 ở tuần thứ 40, nhập viện lúc 8h sáng trong tình trạng chuyển dạ tự nhiên và được chỉ định theo dõi sinh thường. Suốt quá trình vượt cạn, ê-kíp bác sĩ, nữ hộ sinh theo dõi sát sao tình trạng thai nhi.

Quảng Trị: Bé trai sơ sinh chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ - Ảnh 1
Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ. Ảnh: Báo Lao Động. 

Đến 15h cùng ngày, bé trai nặng 2,7 kg ra đời an toàn. Khi làm thủ thuật, bác sĩ phát hiện dây rốn quấn cổ tới 6 vòng, tình huống hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ suy thai, thậm chí mất tim thai bất ngờ.

Chia sẻ trên báo Dân Trí, bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, cho hay, trong thai kỳ, sản phụ N. được thăm khám định kỳ nên phát hiện sớm dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên các bác sĩ đánh giá chưa nguy hiểm nên hướng dẫn sản phụ theo dõi chặt chẽ tại nhà. Khi chuyển dạ, thai phụ được giám sát liên tục để kịp thời xử trí nếu xảy ra bất ngờ.

“Trước đó siêu âm chỉ ghi nhận dây rốn quấn 3-4 vòng, nhưng khi sinh ra bé bị dây rốn quấn tới 6 vòng. Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Rất may cháu bé vẫn an toàn”, bác sĩ Toan chia sẻ.

Quảng Trị: Bé trai sơ sinh chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ - Ảnh 2
Sau sinh, bé trai hồng hào, bú tốt, người mẹ phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến thai nhi, trong đó có tình trạng dây rốn quấn cổ.

Theo các bác sĩ, dây rốn quấn nhiều vòng có thể khiến đầu thai nhi cúi không tốt, cản trở quá trình sinh thường. Tình trạng này thường được phát hiện qua siêu âm, thai phụ không nên quá lo lắng, chỉ cần theo dõi chặt chẽ, vì trong nhiều trường hợp, dây rốn có thể tự tháo khi thai nhi xoay trở.

Sau sinh, bé trai hồng hào, bú tốt, người mẹ phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định.

Hà Nội ghi nhận bé sơ sinh 4 ngày tuổi mắc sốt xuất huyết: Ca sốt xuất huyết lây truyền từ mẹ sang con hiếm gặp

Hà Nội ghi nhận bé sơ sinh 4 ngày tuổi mắc sốt xuất huyết: Ca sốt xuất huyết lây truyền từ mẹ sang con hiếm gặp

Sau 10 ngày điều trị tích cực theo phác đồ sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo, bé đã hồi phục tốt. Tại thời điểm xuất viện, trẻ tỉnh táo, tự thở, ăn bú tốt, các chỉ số xét nghiệm đều trở về mức bình thường, chỉ còn một số ban xuất huyết nhẹ ở hai cẳng tay.

Xem thêm
Từ khóa:   bé sơ sinh sản phụ tin mới

TIN MỚI NHẤT

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Thanh Hóa: Nữ sinh lớp 9 đuối nước tử vong do ngã xuống sông lúc lũ đang lên

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Sau ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp 'thánh thiện sinh phúc đức', tài lộc đến như nước chảy, tăng cao thu nhập, tiền tiết kiệm rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Trúng số độc đắc đúng ngày 31/8/2025, Thần Tài chiếu mệnh, quý nhân che chở, 3 con giáp đổi vận giàu sang, sự nghiệp thăng tiến, càng già càng vương giả

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Bão số 6 hiện đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền khu vực Hà Tĩnh - Quảng Trị

Xã hội 4 giờ 23 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, thời tới cản không kịp, 3 con giáp số đỏ như son, trúng số độc đắc, làm ăn phát tài, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 31/8/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành.

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Video 5 giờ 37 phút trước
Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Đi tới nửa cầu, xe máy bất ngờ mất thăng bằng, lật nhào khiến cả 3 người bị dòng nước cuốn trôi

Video 5 giờ 41 phút trước
Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Những điều người lớn cần căn dặn trẻ em khi đi xem diễu binh 2/9

Xã hội 6 giờ 12 phút trước
Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Bún là món ăn quen thuộc của người Việt, nhưng 3 nhóm người này nên tránh xa?

Sống khỏe 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 31/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Vừa đổi lái cho đồng nghiệp, nam tài xế lên cơn đau tim rồi ngã gục rồi tử vong

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

Hà Nội: Cháy lớn tại bãi xe dưới chân cầu Vĩnh Tuy, khói bốc đen đặc kèm mùi khét

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu sống 2 vợ chồng bị ngộ độc do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Cứu sống 2 vợ chồng bị ngộ độc do ăn cá nóc ở Lâm Đồng

Sở Y tế TP.HCM: Tích cực giám sát và dự phòng bệnh Chikungunya

Sở Y tế TP.HCM: Tích cực giám sát và dự phòng bệnh Chikungunya

Nhét cán lau nhà dài 15 cm vào hậu môn, nam thanh niên nhận kết đắng

Nhét cán lau nhà dài 15 cm vào hậu môn, nam thanh niên nhận kết đắng

Lội ruộng giẫm phải đá nhọn, người đàn ông rơi vào nguy kịch do vi khuẩn lạ

Lội ruộng giẫm phải đá nhọn, người đàn ông rơi vào nguy kịch do vi khuẩn lạ

Huế: 10 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn đám giỗ

Huế: 10 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn đám giỗ

Tài xế vô tình nhấn cần số, phụ nữ bị máy cày cuốn vào đè gãy hàng chục chiếc xương nguy kịch

Tài xế vô tình nhấn cần số, phụ nữ bị máy cày cuốn vào đè gãy hàng chục chiếc xương nguy kịch