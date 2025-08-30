Quảng Trị: Bé trai sơ sinh chào đời với dây rốn quấn 6 vòng quanh cổ

Khi bé chào đời, bác sỹ bất ngờ phát hiện dây rốn quấn tới 6 vòng quanh cổ nhưng rất may sức khỏe của cháu bé vẫn ổn định, da hồng hào, bú tốt.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 29/8, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tuyên Hóa (Quảng Trị) cho biết, vừa đỡ thành công một ca sinh hi hữu, em bé chào đời với tới 6 vòng dây rốn quấn chặt quanh cổ nhưng vẫn cất tiếng khóc khỏe mạnh. Thai phụ 19 tuổi, mang thai lần thứ 2 ở tuần thứ 40, nhập viện lúc 8h sáng trong tình trạng chuyển dạ tự nhiên và được chỉ định theo dõi sinh thường. Suốt quá trình vượt cạn, ê-kíp bác sĩ, nữ hộ sinh theo dõi sát sao tình trạng thai nhi.

Em bé chào đời với 6 vòng dây rốn quấn cổ. Ảnh: Báo Lao Động. Đến 15h cùng ngày, bé trai nặng 2,7 kg ra đời an toàn. Khi làm thủ thuật, bác sĩ phát hiện dây rốn quấn cổ tới 6 vòng, tình huống hiếm gặp, tiềm ẩn nguy cơ suy thai, thậm chí mất tim thai bất ngờ. Chia sẻ trên báo Dân Trí, bác sĩ Hoàng Văn Toan, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tuyên Hóa, cho hay, trong thai kỳ, sản phụ N. được thăm khám định kỳ nên phát hiện sớm dây rốn quấn cổ. Tuy nhiên các bác sĩ đánh giá chưa nguy hiểm nên hướng dẫn sản phụ theo dõi chặt chẽ tại nhà. Khi chuyển dạ, thai phụ được giám sát liên tục để kịp thời xử trí nếu xảy ra bất ngờ.

“Trước đó siêu âm chỉ ghi nhận dây rốn quấn 3-4 vòng, nhưng khi sinh ra bé bị dây rốn quấn tới 6 vòng. Đây là trường hợp rất hiếm gặp. Rất may cháu bé vẫn an toàn”, bác sĩ Toan chia sẻ. Sau sinh, bé trai hồng hào, bú tốt, người mẹ phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định. Ảnh: Báo Dân Trí. Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai nên thăm khám định kỳ để kịp thời phát hiện các bất thường có thể ảnh hưởng đến thai nhi, trong đó có tình trạng dây rốn quấn cổ. Theo các bác sĩ, dây rốn quấn nhiều vòng có thể khiến đầu thai nhi cúi không tốt, cản trở quá trình sinh thường. Tình trạng này thường được phát hiện qua siêu âm, thai phụ không nên quá lo lắng, chỉ cần theo dõi chặt chẽ, vì trong nhiều trường hợp, dây rốn có thể tự tháo khi thai nhi xoay trở. Sau sinh, bé trai hồng hào, bú tốt, người mẹ phục hồi nhanh, sức khỏe ổn định.

