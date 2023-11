CLVT cho hình ảnh tắc ruột điển hình. Ảnh: Bệnh viện trẻ em Hải Phòng

Trong quá trình phẫu thuật, Bác sĩ nhận thấy rằng BN bị teo ruột non gián đoạn tại 2 vị trí khác nhau (đây chính là nguyên nhân gây tắc ruột cho BN), theo phân loại thuộc Type IV – một kiểu teo ruột rất hiếm gặp và khó điều trị: đoạn ruột phía trên giãn to, đường kính lớn hơn 4 lần so với đoạn ruột phía dưới. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công sau gần 2 tiếng, BN đã được cắt bỏ đoạn ruột teo làm sinh thiết và nối ruột với tổng cộng 2 miệng nối. Sau 5 ngày phẫu thuật, BN đã ăn sữa và tự đi ngoài được, bụng không chướng, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.