“Tôi thấy trán con có vết muỗi đốt nhưng không nghĩ bị sốt xuất huyết, chỉ đến khi thấy bú kém, chân tay bé tím tái, hai vợ chồng mới hốt hoảng đưa tới viện. Rất may con được xử trí kịp thời”, người mẹ nói.

Theo thông tin từ VTC News, 14h ngày 21/11, chị Vũ Thị Thuỳ Dương (Long Biên, Hà Nội) thấy con trai Lê Minh Dũng (gần 3 tháng tuổi) bị sốt. Sau 2 ngày theo dõi tại nhà và cho bé uống thuốc không có dấu hiệu thuyên giảm, gia đình mới đưa trẻ đến cơ sở y tế. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé dương tính với sốt xuất huyết.

Chị Nguyễn Thị Chinh (Vân Đình, Hà Nội), mẹ bé Ngọc Anh (5 tuổi) cũng phải nghỉ việc hơn một tuần để đưa con bị sốt xuất huyết đi viện. Bé ho nhiều, viêm phổi, sốt nhiều về chiều và tối, chị Chinh luôn phải túc trực để lau người cho con gái, thậm chí không có thời gian ăn cơm.

Con nhỏ bị sốt xuất huyết hay quấy khóc, khó chịu, chị Dương lại đang ở cữ nên những ngày qua chị gần như bị vắt kiệt sức. Để phụ giúp vợ chăm con, chồng chị phải xin nghỉ làm dài ngày.

“Từ ngày con bị sốt xuất huyết, mọi sinh hoạt trong gia đình tôi gần như bị đảo lộn hết. Tôi phải nghỉ làm công việc dọn vệ sinh môi trường ở khu phố để đưa con đi viện. Chồng bị cúm nhưng vẫn phải đi làm đều để kiếm tiền sinh hoạt cho gia đình và lo viện phí cho con. Vợ chồng tôi phải gửi con thứ 2 mới 3 tuổi cho hàng xóm chăm giúp”, chị Chinh nói.

Dẫn tin từ Kinh tế Đô thị, theo TS Nguyễn Văn Lâm – Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Trung ương, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là Dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác khi bị muỗi vằn mang mầm bệnh đốt.

Virus gây bệnh sốt xuất huyết Dengue có 4 loại tương ứng với 4 tuýp huyết thanh - Ảnh minh họa: Internet

Virus gây bệnh sốt xuất huyết Dengue có 4 loại tương ứng với 4 tuýp huyết thanh là DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Trẻ em mắc sốt xuất huyết thường có biểu hiện đa dạng khác nhau. Bệnh khởi phát khá đột ngột và diễn biến qua 3 giai đoạn: Giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn phục hồi.

Giai đoạn sốt

Ở giai đoạn đầu của bệnh l, trẻ bị sốt cao đột ngột, liên tục. Trẻ còn nhỏ thì bứt rứt, quấy khóc, trẻ lớn hơn thì kêu đau đầu, cảm thấy chán ăn, buồn nôn, biểu hiện da sung huyết (quan sát có thể thấy những chấm xuất huyết dưới da), đau cơ khớp, nhức ở hai hố mắt, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.

Giai đoạn nguy hiểm

Sau giai đoạn sốt, trẻ bước vào giai đoạn nguy hiểm của bệnh, thường rơi vào khoảng ngày thứ 3 – 7 sau khi mắc bệnh. Biểu hiện sốt xuất huyết ở trẻ vào giai đoạn này có thể còn sốt hoặc đã thuyên giảm, trẻ bị thoát huyết tương.

Nếu tình trạng thoát huyết tương nặng sẽ dẫn đến sốc, với các biểu hiện dễ nhận thấy như: Vật vã, bứt rứt, lờ đờ, lạnh đầu chi, da lạnh ẩm, mạch nhanh nhỏ, tiểu ít, tụt huyết áp hoặc không thể đo được huyết áp.

Đặc biệt, trẻ bị xuất huyết dưới da hoặc xuất hiện các mảng bầm tím, nốt xuất huyết nằm rải rác hoặc tập trung ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong hai cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn. Xuất huyết ở niêm mạc như chảy máu mũi, chảy máu chân răng, tiểu ra máu…

Giai đoạn phục hồi

Sau giai đoạn nguy hiểm khoảng 48 – 72 giờ là giai đoạn phục hồi, trẻ hết sốt, tình trạng cải thiện nhiều, biểu hiện thèm ăn, huyết áp ổn định hơn và tiểu nhiều hơn. Khi xét nghiệm máu thấy số lượng bạch cầu tăng lên nhanh, số lượng tiểu cầu dần trở về mức bình thường, nhưng thường chậm hơn so với bạch cầu.

Chăm sóc và theo dõi trẻ bị sốt xuất huyết tại nhà

Tất cả trẻ bị sốt cao từ ngày thứ 2 trở đi và ở trong khu vực có người bị sốt xuất huyết nên được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, theo dõi và tư vấn điều trị, phòng bệnh.

Khi trẻ sốt trên 38,5 độ C cho trẻ uống thuốc hạ sốt Paracetamol với liều 10 – 15 mg/ kg cân nặng, nhắc lại liều sau 4 -6 giờ/ lần nếu trẻ có sốt lại. Kết hợp với chườm ấm để tránh biến chứng sốt cao gây co giật.

Cho trẻ uống nhiều nước: Nước Oresol (pha theo đúng liều lượng), nước lọc, nước cam, nước dừa…

Cho trẻ ăn thức ăn lỏng, mềm, dễ tiêu, ăn thức ăn giàu vitamin, rau, nước quả ép

Những việc tuyệt đối không nên làm khi trẻ bị sốt xuất huyết

Không cho trẻ uống các loại nước có ga, nước có màu đỏ hoặc màu nâu.

Tránh thức ăn cay, thức ăn có màu đỏ hoặc màu nâu, thức ăn quá nóng hay quá lạnh.

Tuyệt đối không dùng nhóm thuốc hạ sốt Ibuprofen hoặc aspirin để hạ sốt cho trẻ vì thuốc này khiến tình trạng chảy máu trầm trọng lên, có thể gây xuất huyết dạ dày dữ dội, nguy hiểm đến tính mạng.

Không tự ý ra hiệu thuốc mua kháng sinh cho con dùng vì bệnh này do virus Dengue gây ra. Dùng kháng sinh không những không hiệu quả mà còn làm nặng thêm tình trạng gan, thận.

Tuyệt đối không đưa trẻ đi truyền dịch ở cơ sở y tế không đảm bảo, phòng khám tư nhân không đủ điều kiện làm thủ thuật.