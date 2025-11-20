Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng

Tâm sự 20/11/2025 23:18

Có điều tôi hơi lo vì gia đình anh chỉ có anh và mẹ mà mẹ anh lại cực kỳ khó tính, anh nên người như ngày hôm nay cũng nhờ có bà bảo ban, răng dạy từ nhỏ. Một người mẹ như thế thì khi nghe có đứa con gái mang bầu với con trai mình lúc chưa cưới chưa hỏi sẽ khó bề chấp thuận.

Tôi và bạn trai yêu nhau từ khi học cấp ba cho đến tận bây giờ, ngót nghét cũng đã được 6 năm trời, bạn bè xung quanh ai nấy đều ngưỡng mộ chuyện tình lâu bền của hai đứa. Tốt nghiệp đại học xong thì anh và tôi dọn vào ở cùng nhau để lúc ốm đau dễ bề bên cạnh chăm sóc, thêm nữa là đỡ được một khoảng tiền nhà. Cứ thế chúng tôi đã ăn ở với nhau như vợ chồng được 2 năm, vì kinh tế chưa vững nên chưa tính đến chuyện kết hôn.

Thế rồi một lần bất cẩn tôi để mình có thai, may mắn cho tôi là khi nói anh biết, anh không bảo tôi đi “giải quyết” như lời mà biết bao người con trai vô tình ngoài kia nói với bạn gái của mình. Anh hỏi sao không nói anh chở mà tự đi khám một mình, hỏi con của chúng tôi vẫn ổn chứ, hay là để anh đưa đi khám một lần nữa cho an tâm. Tôi vui trong lòng bảo tôi khám kỹ rồi mà anh không sợ có con sẽ ảnh hưởng nhiều đến dự định của hai đứa sao.

Anh bảo con đến với mình là cái duyên, chắc vì nó thấy bố mẹ mình yêu nhau lâu rồi mà chưa chịu kết hôn nên xuất hiện đó, dù có con hay không thì anh dự định đến cuối năm nay sẽ ngỏ lời cầu hôn tôi, nói mình đã tiết kiệm được một khoảng kha khá đủ lo cho cuộc sống gia đình. Nghe đến đây tôi xúc động lắm, nước mắt ngắn dài không thôi, thấy người yêu mình mít ướt nên anh nhẹ nhàng ôm vào lòng lâu thật lâu, nói đã để tôi chịu khổ nhiều rồi.

 

Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có điều tôi hơi lo vì gia đình anh chỉ có anh và mẹ mà mẹ anh lại cực kỳ khó tính, anh nên người như ngày hôm nay cũng nhờ có bà bảo ban, răng dạy từ nhỏ. Một người mẹ như thế thì khi nghe có đứa con gái mang bầu với con trai mình lúc chưa cưới chưa hỏi sẽ khó bề chấp thuận. Biết tôi lo lắng, anh bảo không sao để từ từ anh gọi về nhà thưa chuyện. Anh mở loa ngoài, vừa dứt lời thì bác gái đã lớn giọng:

- Nó là con cái nhà ai, thôi không nói nhiều đưa con bé đó về đây gấp để mẹ gặp giải quyết

Ngồi trên xe về nhà anh lòng tôi như lửa đốt, dự cảm chẳng lành, tôi chuẩn bị sẵn một kịch bản xấu nhất cho cuộc tình này. Về đến nhà mẹ anh gương mặt nghiêm nghị, lịch sự bảo tôi ngồi ghế uống nước. Chồng tôi chưa nói hết câu: “Mẹ đừng...” thì bác gái đã cau có gạt ngang: “Mẹ tự biết phải làm gì, mày đừng nhiều chuyện.” Nhìn sang tôi, bỗng nhiên bà mỉm cười hiền hậu:

- Bước vào đây rồi thì coi như đã là con dâu mẹ rồi nghen, mẹ không quan tâm gia cảnh con thế nào, chỉ cần biết con yêu con trai mẹ thật lòng và quan trọng là đang mang trong bụng cháu nội của mẹ nữa. Mẹ tin người mà con trai mẹ chọn lựa.

Thấy tôi ngạc nhiên nói chẳng nên lời, bà tiếp tục:

- Sở dĩ trong điện thoại mẹ gắt gỏng là vì muốn thằng Nam nó nhanh nhanh đưa con về cho mẹ gặp mặt chứ không nó lại ỡm ờ hẹn mai hẹn mốt. Chắc làm con sợ rồi ha, mẹ xin lỗi.

Ôi tôi không biết kiếp trước mình đã tu thế nào mà có phước phần như thế này, tôi thở phào nhẹ nhõm, trưa hôm đó chúng tôi đã cùng ăn cơm và trò chuyện thật vui vẻ, lúc về lại thành phố mẹ anh dặn dò đủ điều, còn không kìm được nước mắt lúc xe lăn bánh. Cuối năm nay chúng tôi sẽ có một cái đám cưới linh đình, một kết thúc viên mãn cho cuộc tình 6 năm. 

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Không biết con bạn tôi nó ăn gì mà khờ quá, tự dưng đâm đầu vào đàn ông đã có vợ trong khi đó ngoài kia có bao chàng đẹp trai, nhà giàu theo nó để rồi bụng mang dạ chửa, làm mẹ đơn thân gần 3 năm nay.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng

Vừa báo tin có thai, mẹ bạn trai 'gào thét' đòi gặp gấp: sự thật 'ngỡ ngàng' đằng sau phản ứng kịch liệt khiến tôi 'chết lặng

Tâm sự 57 phút trước
Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Mẹ chồng tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi mất nhưng lời dặn dò 'của bà lại khiến con dâu 'ôm hận thấu xương'

Mẹ chồng tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi mất nhưng lời dặn dò 'của bà lại khiến con dâu 'ôm hận thấu xương'

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Chồng phát hiện vợ 'cặp kè' phi công trẻ và màn bắt ghen 'tinh vi' của anh khiến người vợ toát mồ hôi lạnh

Chồng phát hiện vợ 'cặp kè' phi công trẻ và màn bắt ghen 'tinh vi' của anh khiến người vợ toát mồ hôi lạnh

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Sau cái tát 'trời giáng' của chồng, cuộc đời tôi 'thay đổi hoàn toàn', bắt đầu một chương mới đầy bất ngờ

Sau cái tát 'trời giáng' của chồng, cuộc đời tôi 'thay đổi hoàn toàn', bắt đầu một chương mới đầy bất ngờ

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé giống hàng xóm 'như đúc' và sự thật 'động trời' đằng sau khiến chồng 'sốc tận óc'

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé giống hàng xóm 'như đúc' và sự thật 'động trời' đằng sau khiến chồng 'sốc tận óc'

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Vợ cũ quay về muốn 'nối lại tình xưa', tôi dứt khoát từ chối để rồi 'ngã ngửa' với cái kết 'bẽ bàng' không ai ngờ

Vợ cũ quay về muốn 'nối lại tình xưa', tôi dứt khoát từ chối để rồi 'ngã ngửa' với cái kết 'bẽ bàng' không ai ngờ

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Vừa thấy mặt 'kẻ thứ ba', nước mắt vợ tuôn rơi 'tự nguyện' nhường chồng mà không cần đánh ghen

Vừa thấy mặt 'kẻ thứ ba', nước mắt vợ tuôn rơi 'tự nguyện' nhường chồng mà không cần đánh ghen

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Lật mặt người chồng 'giả dạng mẫu mực' nhờ một tin nhắn mua hàng 'vô tình' được gửi đến

Lật mặt người chồng 'giả dạng mẫu mực' nhờ một tin nhắn mua hàng 'vô tình' được gửi đến

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Mẹ chồng yêu cầu con dâu đối xử như mẹ ruột, được đúng 3 ngày, bà đã 'lao đao' kêu khóc 'không thể chịu nổi'

Mẹ chồng yêu cầu con dâu đối xử như mẹ ruột, được đúng 3 ngày, bà đã 'lao đao' kêu khóc 'không thể chịu nổi'

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Tử vi thứ Sáu 21/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Sáu 21/11/2025, càn khôn xoay chuyển, vận trình thịnh vượng, 3 con giáp nhận phúc khí nhà trời, tình tiền đỏ như son, vận may hanh thông

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

Siêu xe tông ô tô khách đỗ ven đường, một người tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Con gái 4 tuổi của bạn thân chỉ vào ảnh chồng tôi và kể ra 'sự thật kinh hoàng' khiến tôi 'tan vỡ

Mẹ chồng tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi mất nhưng lời dặn dò 'của bà lại khiến con dâu 'ôm hận thấu xương'

Mẹ chồng tặng sổ tiết kiệm 3 tỷ trước khi mất nhưng lời dặn dò 'của bà lại khiến con dâu 'ôm hận thấu xương'

Chồng phát hiện vợ 'cặp kè' phi công trẻ và màn bắt ghen 'tinh vi' của anh khiến người vợ toát mồ hôi lạnh

Chồng phát hiện vợ 'cặp kè' phi công trẻ và màn bắt ghen 'tinh vi' của anh khiến người vợ toát mồ hôi lạnh

Sau cái tát 'trời giáng' của chồng, cuộc đời tôi 'thay đổi hoàn toàn', bắt đầu một chương mới đầy bất ngờ

Sau cái tát 'trời giáng' của chồng, cuộc đời tôi 'thay đổi hoàn toàn', bắt đầu một chương mới đầy bất ngờ

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé giống hàng xóm 'như đúc' và sự thật 'động trời' đằng sau khiến chồng 'sốc tận óc'

Xét nghiệm ADN là con mình, nhưng đứa bé giống hàng xóm 'như đúc' và sự thật 'động trời' đằng sau khiến chồng 'sốc tận óc'

Vợ cũ quay về muốn 'nối lại tình xưa', tôi dứt khoát từ chối để rồi 'ngã ngửa' với cái kết 'bẽ bàng' không ai ngờ

Vợ cũ quay về muốn 'nối lại tình xưa', tôi dứt khoát từ chối để rồi 'ngã ngửa' với cái kết 'bẽ bàng' không ai ngờ