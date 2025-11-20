Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp

Tâm linh - Tử vi 20/11/2025 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Tý 

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, Chính ấn chiếu mệnh, tuổi Tý có vận may tuyệt vời, hứa hẹn thành công rực rỡ trong cả sự nghiệp lẫn tài chính. Tý sở hữu tinh thần đổi mới, khơi nguồn ý tưởng mới mẻ và mối quan hệ bền chặt với những người có tầm ảnh hưởng, cho phép bản thân thể hiện tài năng và được công nhận, tán dương. 

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kim Thủy tương sinh, Tý có thể toàn tâm toàn ý cống hiến và tận dụng các mối quan hệ để có tiến bộ nhanh chóng trong công việc, kiến ​​tạo tương lai cho riêng mình. Với nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, hãy thư giãn và tận hưởng những niềm vui với bạn bè, người thương mà bạn đang có!

Con giáp tuổi Dần 

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, Tam Hợp nâng đỡ cho vận trình của người tuổi Dần được suôn sẻ mọi bề, đường tình duyên được khởi sắc, bạn và đối phương dần tháo gỡ được các khúc mắc không đáng có trong thời gian vừa qua.  

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Người độc thân có nhiều cơ hội để gặp gỡ người khác phái, từ đó có thể mở rộng mối quan hệ và tìm thấy người sẽ cùng mình chung hưởng hạnh phúc sau này. Vốn dĩ việc tìm một nửa yêu thương phù hợp không phải là chuyện quá khó, chỉ có điều bạn có chịu mở lòng hay không thôi.

Con giáp tuổi Mùi 

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, đường công danh của tuổi Mùi tăng tiến, con giáp này có môi trường phát triển tốt. Nếu bản mệnh làm việc nghiêm túc, nỗ lực, cầu tiến, thẳng thắn, trung thực thì kết quả này là hoàn toàn xứng đáng, không ai có thể phủ nhận hay đưa ra ý kiến phản đối được.

Trước ngày Rằm tháng 10 âm lịch, 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', của nả ùa về như thác lũ, phú quý ngập lối, trúng số độc đắc liên tiếp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù bên ngoài không ai nói gì nhưng vẫn có những người ngấm ngầm ghen tỵ với thành quả mà tuổi Mùi đạt được. Chính vì thế con giáp này cần phải tiếp tục cố gắng, không thể lơ là khi tiểu nhân tung tin đồn thị phi, cần cư xử khéo léo, chỉn chu để người khác không nắm được điểm yếu của mình.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

