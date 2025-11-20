Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

Tủ quần áo là món đồ sử dụng hàng ngày, là lựa chọn được nhiều người chú trọng. Nội thất Anh Khoa giới thiệu loạt mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026.

 

Không khí Tết 2026 đang đến gần, nhu cầu làm mới không gian sống tăng mạnh. Nhiều gia đình ưu tiên dọn dẹp, trang trí và nâng cấp nội thất để mang lại diện mạo mới mẻ cho tổ ấm.

Xu hướng nội thất Tết 2026: Ấm áp - Tối giản - Tinh tế

Tết 2026 chứng kiến sự lên ngôi của các gam màu ấm như: Óc chó, nâu nhạt và các tone trung tính như: Trắng, kem, be... Những màu sắc này tạo cảm giác sạch sẽ, gọn gàng, phù hợp làm mới không gian dịp đầu năm.

Gỗ công nghiệp ngày càng được ưa chuộng nhờ khả năng chống ẩm, độ bền ổn định và giá thành phải chăng. Với công nghệ sản xuất tiên tiến, gỗ công nghiệp mang lại tính thẩm mỹ cao, dễ dàng tạo hình và sở hữu đa dạng bề mặt (Như vân gỗ tự nhiên hay màu đơn sắc hiện đại). Vật liệu này là giải pháp thông minh cho các món đồ nội thất chính trong gia đình như: Tủ quần áo, giường ngủ, tủ bếp chống ẩm và kệ tivi, giúp tối ưu hóa chi phí mà vẫn đảm bảo một không gian sống tiện nghi và bền đẹp.

Vì sao tủ quần áo gỗ công nghiệp được yêu thích dịp Tết 2026?

Việc nâng cấp nội thất vào cuối năm mang lại nhiều lợi ích:

  • Giá thành phù hợp, dễ cân đối chi tiêu Tết.

  • Mẫu mã đa dạng, có thể chọn theo mẫu mã và màu sắc đặc trưng năm mới.

  • Dễ vệ sinh, thuận tiện cho việc dọn dẹp nhà cửa.

  • Thiết kế linh hoạt, tối ưu cho cả phòng ngủ chung cư và nhà phố.

Đây cũng là thời điểm các xưởng nội thất lớn như Nội thất Anh Khoa tung ra nhiều ưu đãi thu hút, giúp khách hàng tiết kiệm chi phí.

Gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

  • Tủ quần áo gỗ công nghiệp 2 cánh

Tủ áo 2 cánh có kích thước chiều ngang từ 80cm đến 1m2. Việc sở hữu tủ không chỉ đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ mà còn trở thành điểm nhấn trang trí, giúp không gian phòng thêm hiện đại và tinh tế.

  • Tủ quần áo gỗ công nghiệp 3 cánh

Tủ áo 3 cánh có kích thước từ chiều ngang từ 1m2 đến 1m6, phù hợp không gian nhỏ. Phong cách tối giản, hiện đại. Dễ dàng phối với các đồ nội thất khác, mang lại vẻ đẹp tinh tế, nhẹ nhàng cho phòng ngủ.

  • Tủ quần áo gỗ công nghiệp 4 cánh.

Tủ áo 4 cánh có kích thước chiều ngang từ 1m6 đến 2m.Thiết kế thông minh, sức chứa khổng lồ, phù hợp cho không gian vừa và lớn.

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026 - Ảnh 1

Ưu điểm khi đóng tủ áo tại Nội thất Anh Khoa

Nội thất Anh Khoa sở hữu đội ngũ thợ tay nghề cao và quy trình sản xuất quy chuẩn, mang lại trải nghiệm trọn gói như:

  • Thiết kế theo yêu cầu, đúng kích thước từng phòng.

  • Tư vấn phối màu miễn phí theo xu hướng 2026.

  • Bảo hành 2 năm, chế độ hậu mãi.

  • Giá xưởng cạnh tranh.

  • Thi công nhanh, đảm bảo lắp đặt kịp trước Tết.

Quy trình đặt hàng đơn giản, nhanh chóng

  • Khảo sát và đo đạc không gian.

  • Lên bản vẽ 3D trực quan.

  • Báo giá theo vật liệu.

  • Sản xuất tại xưởng.

  • Lắp đặt - Bàn giao - Bảo hành.

Quy trình khép kín giúp tiết kiệm thời gian trong mùa cao điểm cuối năm.

Liên hệ ngay

Tết 2026 đang đến rất gần, và đây luôn là thời điểm tuyệt vời để chăm chút lại không gian sống, mang đến cảm giác mới mẻ và ấm áp cho cả gia đình. Một chiếc tủ gỗ công nghiệp đẹp - gọn - hợp phong cách chắc chắn sẽ giúp phòng ngủ trở nên dễ chịu và tràn đầy năng lượng hơn.

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026 - Ảnh 2

Nếu bạn đang phân vân chưa biết chọn mẫu nào, cứ thoải mái liên hệ với Nội thất Anh Khoa. Đội ngũ luôn sẵn sàng tư vấn một cách nhẹ nhàng, tận tâm và giúp bạn tìm được mẫu tủ quần áo thật phù hợp để đón năm mới.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT ANH KHOA

Showroom: Số 423 - 425 Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

Xưởng sản xuất: 551/156/37 Lê Văn Khương, phường Tân Thới Hiệp, TP.HCM

Email: noithatanhkhoagiaxuong@gmail.com

Điện thoại: 0972.516.033 - 0972.799.033 - 0364 636 700

Website: https://noithatanhkhoa.com.vn

Nội thất Anh Khoa gợi ý mẫu tủ quần áo gỗ công nghiệp giảm giá lớn dịp tết 2026

