Túi giấy sẵn – Giải pháp đóng gói nhanh cho doanh nghiệp mùa cao điểm 

Xã hội 05/11/2025 09:22

Dịp cuối năm, các doanh nghiệp, cửa hàng và spa đang bước vào giai đoạn cao điểm của mùa tri ân, tặng quà và khuyến mãi. Từ những set quà Tết dành cho đối tác, nhân viên, đến các gói quà tri ân khách hàng thân thiết - tất cả đều cần được đóng gói chỉn chu, sang trọng và mang dấu ấn thương hiệu.

Thế nhưng, thực tế mỗi năm đều lặp lại một nỗi lo quen thuộc, cần túi gấp mà xưởng in báo quá tải, muốn in logo mà phải chờ cả tuần, hoặc tệ hơn là không tìm được mẫu túi phù hợp. Chính trong bối cảnh đó, Tuigiaycosan.com đã trở thành “vị cứu tinh” của hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ, mang đến giải pháp tin túi giấy sẵn toàn diện.

Túi giấy sẵn – Giải pháp đóng gói nhanh cho doanh nghiệp mùa cao điểm  - Ảnh 1

Khó khăn quen thuộc của doanh nghiệp và shop mùa cao điểm

Thời điểm các doanh nghiệp chạy chương trình tri ân, cửa hàng tung khuyến mãi cuối năm, spa tặng quà khách hàng thân thiết cũng chính là lúc các đơn vị in ấn truyền thống quá tải. Thời gian sản xuất trung bình 7–10 ngày, khiến nhiều doanh nghiệp lỡ hẹn với chiến dịch quà Tết. Đặc biệt, những đơn hàng nhỏ, in logo số lượng ít thường bị từ chối hoặc tính phí cao.

- Thời gian gấp gáp: Từ khi chốt ý tưởng quà Tết đến lúc giao hàng thường chỉ còn vài ngày, trong khi các xưởng in truyền thống phải xếp lịch sản xuất.

- Chi phí leo thang: Cuối năm, giá giấy, mực và công in đều tăng; chi phí vận chuyển cũng cao.

- Hạn chế mẫu mã: Doanh nghiệp nhỏ không đủ nguồn lực thiết kế riêng hoặc không kịp đặt sản xuất.

- Số lượng linh hoạt: Nhiều nơi chỉ nhận in tối thiểu 500–1000 túi, khiến shop nhỏ khó xoay xở.

Giải pháp nhanh gọn từ Tuigiaycosan.com

Ra đời với mục tiêu giúp doanh nghiệp “có túi đẹp - có logo - có hàng ngay”, IPS hiện là một trong số ít đơn vị tại Việt Nam chuyên cung cấp túi giấy có sẵn, phục vụ gấp trong mùa cao điểm Tết.

Hàng trăm mẫu túi có sẵn – đa dạng ngành hàng

Tuigiaycosan.com hiện có hơn 100+ mẫu túi giấy với thiết kế tinh tế, màu sắc phong phú: đỏ, vàng, trắng, kraft nâu, đen, pastel… phù hợp cho từng mục đích:

- Quà Tết doanh nghiệp, quà biếu đối tác.

- Túi đựng mỹ phẩm, spa, thời trang, phụ kiện.

- Bao bì cho đặc sản, trà – cà phê, bánh mứt, rượu vang.

Hầu hết mẫu đều được sản xuất sẵn theo kích thước chuẩn, đảm bảo chất lượng giấy dày, cán mờ hoặc bóng tùy lựa chọn. Khách hàng chỉ cần chọn mẫu – gửi logo – xác nhận in, và sẽ nhận hàng nhanh chóng trong 24 - 48 giờ.

In logo nhanh – không yêu cầu số lượng lớn

Với công nghệ in offset và in kỹ thuật số cao cấp, Tuigiaycosan.com hỗ trợ in logo, tên thương hiệu hoặc thông điệp Tết chỉ trong 1 ngày làm việc.

- In ép kim, in nổi, in màu chuẩn thương hiệu.

- Áp dụng linh hoạt từ 50 – 500 túi trở lên.

- Dịch vụ thiết kế nhanh cho khách hàng chưa có file sẵn.

Túi giấy sẵn – Giải pháp đóng gói nhanh cho doanh nghiệp mùa cao điểm  - Ảnh 2

Bên cạnh túi giấy sẵn, các doanh nghiệp có thể kết hợp thêm giải pháp in thẻ cào, một website khác trong cùng hệ sinh thái của IPS – Inthecao.com với các sản phẩm nổi bật: 

- Thẻ cào trúng thưởng, mã QR, voucher khuyến mãi.

- Thẻ bảo mật phủ bạc, thẻ mini game “mở quà may mắn”.

Một món quà chỉ thực sự trọn vẹn khi được đóng gói trong bao bì chỉn chu, mang dấu ấn thương hiệu. Bộ đôi “Túi giấy sẵn – Thẻ cào khuyến mãi” giúp chiến dịch Tết của doanh nghiệp trở nên hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn: vừa đẹp phần nhìn, vừa tăng tương tác thương hiệu. Đây cũng chính là phương tiện để nhiều doanh nghiệp hiện nay kết hợp marketing offline và online, tối ưu chi phí mà vẫn tạo trải nghiệm khách hàng ấn tượng.

Chia tài sản sau ly hôn: Vợ đòi chồng dời phần mộ bố mẹ ra khỏi đất của mình

Chia tài sản sau ly hôn: Vợ đòi chồng dời phần mộ bố mẹ ra khỏi đất của mình

Ly hôn không chỉ là chuyện tài sản, tiền bạc, con cái mà đôi khi còn là… chuyện mộ phần. Hãy cùng nhìn vào thực tế cuộc sống, nơi hai chữ “công bằng” khiến người ta làm những điều vừa đau lòng lại vừa hài hước.

