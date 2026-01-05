Không ngờ vỏ quýt phơi khô lại có nhiều công dụng cực tốt cho sức khỏe

Nghiên cứu dược lý y học hiện đại nghiên cứu thấy vỏ quýt có chứa dầu dễ bay hơi, hesperidin, nobiletin, flavonoid, alkaloid và các nguyên tố vi lượng như kali, magie, kẽm, strontium, vv. Có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa, chống khối u và tiêu hóa, long đờm, bảo vệ gan, hạ huyết áp, bảo vệ thần kinh và các tác dụng khác.

Theo y học cổ truyền vỏ quýt có tính cay, đắng, tính ấm, mùi thơm, có tác dụng vào kinh, điều hòa khí và tăng cường lá rau, loại bỏ ẩm và giải quyết đờm, điều hòa tim mạch, tăng cường thần kinh dạ dày và tiêu hóa, điều hòa thần kinh dạ dày và tiêu hóa.

Vào mùa lạnh, quá trình trao đổi chất của cơ sở có thể tương phản chậm lại, gánh nặng cho gan cũng có thể tăng lên. Tác dụng điều hòa khí của vỏ quýt có thể cung cấp chức năng thanh lọc gan và giúp thải độc tố, giúp cải thiện sức khỏe cho gan. Đồng thời, vỏ quýt còn có tác dụng nhất định làm hơi thở nhẹ nhàng, giảm cảm giác giác lái một cách tự nhiên. Đối với những người khó ngủ, hoạt động làm dịu của vỏ quýt có thể giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Giảm ho và tiêu đờm hiệu quả

Vỏ quýt khô (trần bì) nổi tiếng với khả năng điều trị các bệnh về đường hô hấp như ho có đờm, viêm phế quản và hen suyễn. Các hoạt chất trong vỏ quýt giúp làm loãng dịch nhầy, làm sạch phổi và làm dịu cổ họng bị kích ứng, đặc biệt hiệu quả khi được pha thành trà ấm cùng với một chút mật ong vào mùa lạnh.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm buồn nôn

Mùi hương tinh dầu trong vỏ quýt có thể mang lại cảm giác thư giãn và dễ chịu cho một số người khi họ cảm thấy buồn nôn. Do đó, khi bạn có cảm giác buồn nôn, khó chịu hoặc say xe có thể sử dụng vỏ quýt để ngửi hoặc uống nước ấm có ngâm vài lát vỏ quýt.

Giảm hôi miệng

Tinh dầu trong vỏ quýt có khả năng làm giảm thiểu, tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi trong khoang miệng. Do đó, nếu hơi thở có mùi nhất là sau khi ăn những món ăn có mùi khó chịu, bạn hãy nhai một vài lát vỏ quýt và nhấm nháp dần.

Chăm sóc tóc

Vỏ quýt không chỉ có lợi cho da mà còn có thể được sử dụng để nuôi dưỡng tóc. Nếu bạn gặp vấn đề về gàu và mất tự tin, hãy sử dụng vỏ quýt tươi để cải thiện. Trước khi gội đầu, chỉ cần ủ tóc bằng nước đã được đun sôi với vỏ quýt ít nhất trong 30 phút. Điều này sẽ giúp tóc trở nên sáng bóng và loại bỏ gàu cũng như các vấn đề về da đầu.

Ảnh minh họa: Internet

Ổn định đường huyết và hỗ trợ giảm cân

Vỏ quýt có khả năng cải thiện độ nhạy của Insulin, giúp cơ thể kiểm soát mức đường huyết ổn định hơn, điều này cực kỳ có lợi cho những người đang đối mặt với nguy cơ tiểu đường. Đồng thời, các chất xơ hòa tan trong vỏ quýt còn tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả, giúp bạn duy trì vóc dáng cân đối một cách an toàn.