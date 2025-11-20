Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), 3 con giáp gặp nhiều hỷ sự, lắm phúc, nhiều lộc, hưởng thụ cuộc sống giàu sang

Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), tinh thần của tuổi Ngọ rất tích cực, giúp con giáp này luôn nhiệt tình và hăng hái trong mọi việc. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc có khó khăn đến đâu. Tuy nhiên, con giáp này được nhắc nhở không nên quá nóng vội. Bản mệnh nên suy nghĩ kĩ càng mọi phương diện trước khi đưa ra kết luận hoặc quyết định cuối cùng.

Những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có cơ hội gặp người phù hợp với mình thông qua lời giới thiệu của người quen và có thể hai người sẽ ngay lập tức có tình cảm với đối phương.

Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), Thực Thần khiến tuổi Thìn có cảm giác an nhàn và bạn muốn kéo dài nó. Tuy nhiên, bạn hãy cố gắng thoát ra khỏi "vùng an toàn" nhé, bạn vẫn còn thời gian và sức lực để thử thách bản thân và trải nghiệm càng nhiều càng tốt.

Tài chính được đảm bảo là một phần lý do để tuổi Thìn cảm thấy an tâm hơn. Sự nhanh nhẹn và khéo léo nhanh chóng biến thành công cụ đắc lực, tăng cường khả năng tài chính và đưa bạn đến một chương mới trong đời.

Con giáp tuổi Hợi

Trong 3 ngày cuối tuần liên tiếp (21, 22 và 23/11), Tài vận khởi sắc nhờ Tam Hội cục giúp đỡ. Dù không kiếm được nhiều tiền nhưng bạn biết tiết kiệm và đầu tư đúng chỗ nên không để lọt một đồng nào ra ngoài. Suy nghĩ khá phóng khoáng và tự do nên Hợi biết cách dùng tiền để khiến bản thân vui vẻ, hạn chế bệnh tật.

Không phải vì xinh đẹp, giỏi giang nên mới được người khác để ý, bạn thu hút mọi người nhờ tính cách vui vẻ và tiếng cười đặc biệt của mình. Bạn có thể cung cấp sự hỗ trợ tinh thần nếu bạn bè cần, hoặc chỉ đơn giản là thể hiện sự quan tâm đến mọi người xung quanh là đủ.

