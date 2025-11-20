Vương Đại Lục khai tiết lộ số tiền 'khủng' để trốn nghĩa vụ quân sự

Tuy nhiên do Trần Chí Minh phải vào tù, kế hoạch trốn nghĩa vụ chưa hoàn tất, dẫn đến việc Vương Đại Lục bị truy tố tội giả mạo văn bản và bị đề nghị án 1 năm tù.

Diễn viên Vương Đại Lục là một trong những nhân vật chủ chốt của vụ án trốn nghĩa vụ quân sự kéo dài từ đầu năm 2025, có liên quan đến ít nhất 18 nghệ sĩ khác. Theo cáo trạng, nam diễn viên giao chứng minh thư và thẻ bảo hiểm y tế cho Trần Chí Minh, nhờ người khác mạo danh đi khám bệnh nhằm thay đổi tình trạng sức khỏe, từ nghĩa vụ thường sang miễn nghĩa vụ.

Tại tòa, Vương Đại Lục thừa nhận toàn bộ cáo buộc, giải thích đây là lỗi do "vô tình, thiếu hiểu biết" và cúi đầu xin lỗi công khai.

Luật sư bào chữa nhấn mạnh rằng anh đã thành thật khai báo trong quá trình điều tra, hiện đã hoàn thành 9 tháng nghĩa vụ quân sự và có thái độ tốt, nên đề nghị thẩm phán xem xét giảm nhẹ hình phạt, áp dụng án treo hoặc thay thế bằng nộp phạt.

Về khoản tiền, Vương Đại Lục khai rõ tổng cộng 3,6 triệu Đài tệ đã được trao cho Trần Chí Minh. Trong đó 3 triệu Đài tệ được trao trực tiếp tiền mặt, phần còn lại chuyển khoản. Anh khẳng định việc thanh toán đều thực hiện trực tiếp với Trần Chí Minh và không có người thứ ba chứng kiến.

Đáng nói, lời khai trước đó của Trần Chí Minh là chỉ nhận 2,6 triệu Đài tệ từ Vương Đại Lục. Sự chênh lệch giữa hai lời khai sẽ được làm rõ bằng việc triệu tập Vương Đại Lục với tư cách nhân chứng trong các phiên xử tiếp theo.

Vụ án trốn nghĩa vụ quân sự tại Đài Loan hiện đang trong quá trình xét xử, với nhiều nghệ sĩ khác cũng đang bị truy tố. Theo cơ quan công tố, Trần Chí Minh lợi dụng bệnh cao huyết áp của bản thân để điều chỉnh hồ sơ nghĩa vụ quân sự cho nhiều nghệ sĩ, thao túng kết quả khám sức khỏe bằng cách nhờ người đo hộ hoặc mua dịch vụ "đổi tình trạng sức khỏe", khiến họ từ nghĩa vụ thường chuyển sang miễn nghĩa vụ.

Qua điều tra, cơ quan công tố xác định 18 nghệ sĩ liên quan, trong đó có Vương Đại Lục, Trần Linh Cửu, William, Trần Đại Thiên, Trần Bách Lâm...