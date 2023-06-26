Rộ tin đồn Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục 'đường ai nấy đi'

Sao quốc tế 26/06/2023 10:51

Sau bài đăng trên Instagram ngày 24/6, Thái Trác Nghi khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ của cô với Vương Đại Lục.

Kể từ khi xác nhận mối quan hệ yêu đương vào thàng 12 năm ngoái, tài tử Đài Loan Vương Đại Lục và sao nữ Malaysia Thái Trác Nghi không chỉ cùng nhau xuất hiện trong các show truyền hình Trung Quốc dành cho các cặp đôi, đầu năm nay, tài tử họ Vương còn tháp tùng người đẹp họ Thái về Malaysia thăm người thân nhà bạn gái.

Rộ tin đồn Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục 'đường ai nấy đi' - Ảnh 1
Tháng 12 năm ngoái Vương Đại Lục và Thái Trác Nghi công khai hẹn hò 

Giữa lúc mọi người đều cho rằng cặp đôi diễn viên này sắp báo tin vui, mới đây, có cư dân mạng tình cờ phát hiện cả hai đã bỏ theo dõi nhau trên tài khoản mạng xã hội.

Ngoài ra, trong một bài đăng trên Instagram vào ngày 24/6, Thái Trác Nghi viết rằng: 'Đã trải qua rất nhiều sự việc ...', khiến cư dân mạng không khỏi thắc mắc về mối quan hệ hiện tại giữa hai người.

Rộ tin đồn Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục 'đường ai nấy đi' - Ảnh 2
Bài đăng gần đây của Thái Trác Nghi khiến cộng đồng mạng tò mò về mối quan hệ giữa cô và tài tử họ Vương 

Chia sẻ trên trang cá nhân, nữ diễn viên cho biết kể từ ngày 20/5 đã xảy ra rất nhiều chuyện, có những chuyện cô không ngờ tới nhưng đã xảy ra. Trước những sự việc này, Trái Trác Nghi chỉ biết than rằng: 'Tháng này sao dài thế!'.

Tuy nhiên, cô cũng gửi lời cám ơn đến những người đã yêu thương mình và cho biết: 'Chưa trải qua đau khổ sẽ không biết được niềm vui đích thực là gì. 29 tuổi, sự khởi đầu của cuộc đời - hahaha! Thái Trác Nghi, hãy mạnh mẽ lên, không sợ khó khăn!'.

Rộ tin đồn Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục 'đường ai nấy đi' - Ảnh 3
Thái Trác Nghi bất ngờ đăng trạng thái tự động viên chính mình 

Được biết, năm 2021, Thái Trác Nghi tham gia show hẹn hò của đài Hồ Nam và bắt cặp với một khách mời khác. Vương Đại Lục là trợ lý giúp khách mời chinh phục tình yêu trong show. Tháng 5/2021, có paparazi chụp cảnh Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục ôm hôn nhau thân mật ngay trên phố. Tháng 12 cùng năm, Thái Trác Nghi tuyên bố đã chia tay, đang độc thân.

Vương Đại Lục sinh năm 1991, là nghệ sĩ Đài Loan nổi tiếng qua các bộ phim như Thời thiếu nữ của tôi, Giao Châu truyện, 28 tuổi vị thành viên, Bản sắc anh hùng 2018, Lang điện hạ...

Rộ tin đồn Thái Trác Nghi và Vương Đại Lục 'đường ai nấy đi' - Ảnh 4
Cặp đôi bị bắt gặp thể hiện tình cảm thân mật 

Anh nổi tiếng là nghệ sĩ đào hoa. Vương Đại Lục từng hẹn hò với Kang Han Na nhưng vẫn bị bắt gặp vào khách sạn với một người đẹp không rõ danh tính khác. Nam diễn viên cũng vướng tin đồn phải lòng nữ diễn viên Trương Thiên Ái, Lâm Duẫn.

Thái Trác Nghi sinh năm 1993, đến từ Malaysia. Cô là ca sĩ, diễn viên, người mẫu nổi tiếng. Năm 2016, sao nữ kết hôn với một thiếu gia nổi tiếng, nhưng chia tay sau 3 năm cưới.

 

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