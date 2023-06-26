Thực hư chuyện 'ông trùm' Hướng Hoa Cường không dám đụng đến Tạ Đình Phong

Sao quốc tế 26/06/2023 10:07

Thân thế của Tạ Đình Phong như thế nào mà có thể khiến Hướng Hoa Cường phải e dè, không dám khiêu khích.

Những người thường theo dõi ngành giải trí chắc hẳn sẽ biết Hướng Hoa Cường. Ông có địa vị cao trong làng giải trí Hong Kong. Ngay cả những nhân vật như Thành Long và Hồng Kim Bảo cũng phải gọi ông là đại ca. Có thể thấy rằng thực lực và địa vị của Hướng Hoa Cường quả thực rất cao.

Thực hư chuyện 'ông trùm' Hướng Hoa Cường không dám đụng đến Tạ Đình Phong - Ảnh 1
Thực lực và địa vị của Hướng Hoa Cường quả thực rất cao

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là làng giải trí Hong Kong cũng có những người mà Hướng Hoa Cường phải e ngại. Một lần, ông nói trong cuộc phỏng vấn: 'Tạ Đình Phong là người duy nhất tôi không dám khiêu khích ở Hong Kong!'. Thân thế của Tạ Đình Phong là gì mà có thể khiến Hướng Hoa Cường phải e dè?

Theo Sohu, Tạ Đình Phong hiện là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Tác phẩm điện ảnh Nộ hỏa: Trọng án do anh đóng chính lọt top 5 doanh thu phòng vé Trung Quốc với hơn 1,2 tỷ nhân dân tệ. Vai diễn của nam diễn viên cũng được khán giả đánh giá tích cực nhờ khả năng diễn xuất và các cảnh hành động. 

Thực hư chuyện 'ông trùm' Hướng Hoa Cường không dám đụng đến Tạ Đình Phong - Ảnh 2
Tạ Đình Phong hiện là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ

Ở tuổi 42, Tạ Đình Phong sở hữu khối tài sản ròng 1 tỷ NDT (hơn 3500 tỷ đồng) nhờ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực kinh doanh. Giới chuyên gia phân tích nam diễn viên "cá kiếm" từ bốn lĩnh vực gồm: chứng khoán, mảng ẩm thực, mở công ty điện ảnh và đầu tư bất động sản

Thực hư chuyện 'ông trùm' Hướng Hoa Cường không dám đụng đến Tạ Đình Phong - Ảnh 3
Từ ca sĩ, diễn viên đến ông bầu, lĩnh vực nào Tạ Đình Phong cũng phát triển rất tốt

Từ ca sĩ, diễn viên đến ông bầu, lĩnh vực nào cũng phát triển rất tốt. Lý do tại sao anh phát triển tốt như vậy thực sự có liên quan rất nhiều đến người cha Tạ Hiền. Trên thực tế, Tạ Đình Phong không có lai lịch gì ghê gớm. Tạ Hiền tuy phát triển tốt trong làng giải trí nhưng địa vị không cao hơn Hoa Cường.

Thực hư chuyện 'ông trùm' Hướng Hoa Cường không dám đụng đến Tạ Đình Phong - Ảnh 4
Có lẽ vì lòng dũng cảm của Tạ Đình Phong mà Hướng Hoa Cường không dám khiêu khích anh

Bản thân Hướng Hoa Cường đã nhìn thấy sự nhiệt tình và chăm chỉ của Tạ Đình Phong, điều khó thấy ở những ngôi sao thế hệ thứ hai khác mà chính ông cũng là một ngôi sao thế hệ thứ hai. Hướng Hoa Cường cũng từng hoạt động trong làng giải trí nhưng danh tiếng và địa vị không bằng Tạ Đình Phong. Có lẽ vì lòng dũng cảm của Tạ Đình Phong mà Hướng Hoa Cường không dám khiêu khích anh. 

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Mới đây, khi tham gia một chương trình, nam ca sĩ Lý Kiện đã hỏi Tạ Đình Phong rằng ‘anh đưa cho Vương Phi bao nhiêu tiền tiêu vặt mỗi tháng?’. Câu trả lời của Tạ Đình Phong đã nhận được nhiều lời khen thể hiện được EQ cao.

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