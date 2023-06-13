Tạ Đình Phong khiến dân tình 'thán phục' trước cách đáp trả câu hỏi 'mỗi tháng đưa Vương Phi bao nhiêu tiền tiêu vặt?'

Tạ Đình Phong và Vương Phi là cặp đôi ‘tình chị em’ kém nhau 11 tuổi nổi tiếng nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai có mối tình lãng mạn, từng yêu nhau lúc thanh xuân, chia tay đến với người khác, thậm chí đã kết hôn nhưng cuối cùng lại quay về bên nhau. Sau khi nối lại tình cảm, Vương Phi và Tạ Đình Phong từng khá kín đáo ít thể hiện tình cảm chốn đông người. Có tin tức họ đã chia tay nhưng sự thật cả hai vẫn bên nhau và ngọt ngào như thời mới yêu.

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Lý Kiện và Tạ Đình Phong đã nói về chủ đề tình cảm, trong đó có nhắc đến Vương Phi. Theo đó, nam ca sĩ Lý Kiện đã hỏi Tạ Đình Phong rằng ‘anh đưa cho Vương Phi bao nhiêu tiền tiêu vặt mỗi tháng?’. Và câu trả lời của Tạ Đình Phong đã nhận được nhiều lời khen thể hiện được EQ cao: "Anh Lý Kiện, anh đừng đùa nữa. Không phải anh không hiểu hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi chỉ có trách nhiệm kiếm tiền chứ không tiêu".

Chia sẻ của Tạ Đình Phong phần nào tiết lộ rằng người quản lý tài chính là thiên hậu làng nhạc. Nam tài tử chỉ kiếm tiền và mọi chi tiêu đều do bạn gái xử lý. Tuy nhiên, từng có thông tin cho biết Tạ Đình Phong có để dành tiền cho 2 con trai với ‘vợ cũ’ Trương Bá Chi. Anh sẽ để các con thừa hưởng khi đủ tuổi trưởng thành. Hơn thế, nam tài tử còn chu cấp tiền cho vợ cũ chăm con.

Từng có thông tin Vương Phi cảm thấy khó chịu khi Tạ Đình Phong chi tiền cho các con của vợ cũ, thậm chí cho bọn trẻ thừa kế trong khi cô không hề được một đồng nào. Tuy nhiên, tất cả những tin tức trên chỉ là lời đồn. Bởi vậy, khán giả rất nghi ngờ tính chính xác của thông tin.

Giống như Ben Affleck và Jennifer Lopez yêu lại từ đầu sau nhiều năm xa cách trở thành giai thoại ở Hollywood, làng giải trí Hoa ngữ có ‘thiên hậu’ Vương Phi và tài tử Tạ Đình Phong cũng là cặp đôi viết nên chuyện tình đẹp thách thức mọi giới hạn về thời gian, tuổi tác và chuẩn mực xã hội.

Sau khi nối lại tình cảm, Vương Phi và Tạ Đình Phong từng khá kín đáo ít thể hiện tình cảm chốn đông người. Có tin tức họ đã chia tay nhưng sự thật cả hai vẫn bên nhau và ngọt ngào như thời mới yêu. Đến giờ, hai người luôn là cặp tình nhân nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong Cbiz.