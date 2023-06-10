Tạ Đình Phong lần đầu thử nghiệm nhuộm tóc màu sáng, vẻ ngoài lạ lẫm ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Vào tối ngày 19/6, Tạ Đình Phong xuất hiện với diện mạo lạ lẫm khi tham gia Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 25 tại Trung Quốc.

Xuất hiện trong Liên hoan phim Thượng Hải lần thứ 25 tại Trung Quốc vào ngày 9/6, Tạ Đình Phong thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo mới. Mái tóc dài, phối màu highlight bạch kim nổi bật là sự thay đổi lớn về hình ảnh tài tử Hong Kong. Ngay sau đó, nam diễn viên nhận nhiều lời khen với ngoại hình điển trai, lãng tử và hiện đại trên khắp các trang mạng xã hội. Đây là lần đầu Tạ Đình Phong thử màu tóc nổi bật sau thời gian dài gắn bó với mái tóc đen truyền thống. Tạ Đình Phong là tài tử rất chăm chút vẻ ngoài và luôn cập nhật những xu hướng thịnh hành trong làng mốt. Anh ngại thay đổi diện mạo của bản thân. Nam diễn viên xây dựng hình ảnh khác nhau ở từng độ tuổi.

Tạ Đình Phong là tài tử rất chăm chút vẻ ngoài và luôn cập nhật những xu hướng thịnh hành trong làng mốt. Anh ngại thay đổi diện mạo của bản thân. Nam diễn viên xây dựng hình ảnh khác nhau ở từng độ tuổi. Với vai trò ca sĩ, Tạ Đình Phong có nhiều ca khúc nổi bật, nhận giải cống hiến cho âm nhạc. Là diễn viên, anh từng giành giải Ảnh đế. Với khả năng vào bếp và phong cách ẩm thực sáng tạo, Tạ Đình Phong hai lần được tổ chức Michelin tặng danh hiệu "Bạn của Michelin". Ở mảng thời trang, phong cách của anh có sự ảnh hưởng đến công chúng.

Sau nhiều năm tạm gác sự nghiệp diễn xuất để kinh doanh, đầu năm 2023, Tạ Đình Phong tái xuất showbiz với những dự án lớn và vai trò mới. Năm nay, anh được mời đóng chính trong 4 dự án là Mặt trận hải quan, Câu chuyện cảnh sát 2, Nộ hỏa mạn diên, Nhiệm vụ vô hạn. Ngoài vai trò diễn viên, tài tử còn thử sức làm đạo diễn, chỉ đạo võ thuật. Nam diễn viên hiện được hy vọng tiếp nối thế hệ đàn anh chấn hưng nền điện ảnh Hong Kong. Về đời tư, sau khi ly hôn, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong không trở mặt thành thù như nhiều cặp đôi khác. Họ duy trì mối quan hệ thân tình để cùng nhau nuôi dưỡng các con. Nữ diễn viên 8X được cho là nhận 10 triệu USD tiền cấp dưỡng hàng năm từ chồng cũ. Tháng 4/2017, Vương Phi và Tạ Đình Phong công khai chuyện tái hợp. Dù vậy, họ duy trì thái độ kín tiếng trước công chúng. Kể từ khi bắt đầu lại duyên cũ, đôi tình nhân nhiều lần bị đồn đoán chia tay. Vẫn như cũ, họ không lên tiếng đính chính. Tuy nhiên, việc công khai nắm tay nhau tại sân bay Bắc Kinh vào giữa tháng 3 đã dập tan một nghi ngờ.

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