Tạ Đình Phong viết riêng bài hát dành tặng cho Vương Phi, chuyện tình hơn 20 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ

Sao quốc tế 08/05/2023 09:39

Mới đây, Tạ Đình Phong vừa giới thiệu ca khúc "Thuần phục ký", bản tình ca anh viết tặng bạn gái hơn tuổi - Vương Phi.

Trong buổi họp fan mới đây, Tạ Đình Phong đã giới thiệu một ca khúc anh mới thu âm nhưng chưa phát hành. Ca khúc có tựa đề Thuần phục ký, trong đó anh nói về người con gái đã khiến mình thay đổi, không còn lựa chọn lối sống nổi loạn. 

Ca khúc này chính là những dòng tâm sự của Tạ Đình Phong về mối tình chị em giữa anh và "thiên hậu" Vương Phi. Tình yêu của Vương Phi giúp Tạ Đình Phong trưởng thành và sống có trách nhiệm hơn. Đây cũng là điều mẹ của Tạ Đình Phong chia sẻ khi được hỏi về chuyện tình giữa con trai và Vương Phi. 

Tạ Đình Phong viết riêng bài hát dành tặng cho Vương Phi, chuyện tình hơn 20 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 1

Tạ Đình Phong phải lòng đàn chị hơn anh 11 tuổi khi anh 19 tuổi, mới gia nhập showbiz Hong Kong, đang đi những bước đầu tiên trong sự nghiệp nghệ thuật. Sau một thời gian ngắn yêu đương cuồng si, nam diễn viên chia tay đàn chị và hò hẹn với nữ diễn viên Trương Bá Chi.  Khi Vương Phi lập gia đình với nam diễn viên Lý Á Bằng, Tạ Đình Phong cũng cầu hôn và làm đám cưới bí mật với Trương Bá Chi tại nước ngoài. Hơn chục năm sau, Tạ Đình Phong và Vương Phi tái hợp trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. 

Trước ca khúc Thuần phục ký, Tạ Đình Phong từng sáng tác và hát ca khúc Yêu bởi vì yêu dành cho Vương Phi vào năm 2000. Thời điểm đó, Tạ Đình Phong đang là một thanh niên mới lớn còn Vương Phi đã qua một đời chồng và có con gái đầu lòng. Tình yêu của Tạ Đình Phong lúc đó dành cho Vương Phi là sự say mê pha lẫn lòng ngưỡng mộ. Thời điểm đó, anh tuyên bố trước truyền thông: "Vương Phi là người con gái tôi yêu nhất". 

 

Tạ Đình Phong viết riêng bài hát dành tặng cho Vương Phi, chuyện tình hơn 20 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 2Tạ Đình Phong viết riêng bài hát dành tặng cho Vương Phi, chuyện tình hơn 20 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 3

Từ khi tái hợp vào năm 2014, Vương Phi và Tạ Đình Phong giữ quan hệ ổn định, bất chấp những đồn thổi của dư luận. Hai người nhiều lần cùng nhau đi du lịch nước ngoài, chung sống ở Bắc Kinh, Hong Kong... Họ không can thiệp vào cuộc sống cá nhân, sở thích của đối phương. Tình yêu của họ không có chỗ cho sự kiểm soát, ghen tuông mà luôn ngập tràn tình yêu và sự tự do. 

Tờ 163 nhận định, Vương Phi và Tạ Đình Phong có thể gắn bó lâu dài bất chấp khoảng cách tuổi tác lớn và sức ép của truyền thông vì họ có cách yêu khác biệt. Cả hai đều không thích sự ràng buộc của hôn nhân. Sự đồng điệu về quan điểm sống khiến họ luôn thấy dễ thở trong một mối quan hệ dài lâu.  Bên cạnh đó, hai nghệ sĩ cũng giàu có, độc lập tài chính với đối phương. Họ đến với nhau vì tình yêu chứ không vì vật chất. Do vậy, họ tôn trọng đối phương và tận hưởng tình yêu theo đúng cách bản thân họ mong muốn. 

Tạ Đình Phong viết riêng bài hát dành tặng cho Vương Phi, chuyện tình hơn 20 năm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh 4

Tạ Đình Phong sinh năm 1980 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Ngoài đóng phim, anh có show giải trí riêng, là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hiệu và sở hữu một công ty hiệu ứng đặc biệt có tên PO (Post Production Office Limited) - đối tác của nhiều nhà sản xuất phim. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Tạ Đình Phong sở hữu khối tài sản khoảng 150 triệu USD.

Vương Phi là nữ hoàng nhạc nhẹ không thể thay thế của Trung Quốc. Cô xuất thân trong gia tộc bề thế, cha và ông đều là những quan chức cấp cao tại Trung Quốc. Những năm 1990, Vương Phi nổi danh khắp châu Á khi hoạt động tại thị trường Hong Kong với tư cách ca sĩ, diễn viên và được mệnh danh là thiên hậu, diva châu Á. 

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