Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi

Cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi nắm tay công khai ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc).

Là ngôi sao hàng đầu giới giải trí, mối quan hệ của cặp sao nhận được nhiều sự quan tâm. Mỗi động thái nhỏ trong cuộc sống của Vương Phi - Tạ Đình Phong đều được theo sát. Vì vậy, không tránh khỏi những tin đồn tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai. Thời gian qua, họ vướng không ít tin đồn rạn nứt nhưng phủ nhận.

Mới đây, Tạ Đình Phong và Vương Phi nắm tay công khai ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Hình ảnh cả hai sánh bước, công khai thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, cho thấy tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng, hạnh phúc.

Vương Phi sinh năm 1969, hơn Tạ Đình Phong 11 tuổi. Năm 2000, họ công khai tình cảm bằng cách nắm tay nhau xuất hiện tại bữa tiệc mừng Lương Triều Vỹ nhận giải thưởng Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với Tâm trạng khi yêu.

Nhưng đến năm 2006, Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi. Cặp sao chia tay năm 2011 sau khi có hai con trai chung. Trong khi đó Vương Phi cũng hai lần tan vỡ với ca sĩ Đậu Duy và diễn viên Lý Á Bằng. Cả hai tái hợp vào năm 2014. Tạ Đình Phong từng khẳng định: "Cuộc đời này, tôi yêu nhất Vương Phi".

Sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, Phong - Phi không mặn mà chuyện cưới xin. Họ bằng lòng với quan hệ tự do, ít ràng buộc về mặt thủ tục như hiện tại. Cả hai không gượng ép, bắt buộc đối phương phải ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Điển hình là vào dịp lễ Tết, Tạ Đình Phong có thể thoải mái về nhà thăm gia đình mà không cần đưa Vương Phi theo.

Nhiều năm qua, Vương Phi và Tạ Đình Phong hứng không ít chỉ trích. Sao nam bị chê lợi dụng tình cảm, xem Trương Bá Chi là người thế chỗ. Cả hai cũng bị mỉa mai là đại diện cho mẫu cha mẹ bỏ bê con cái chạy theo tiếng gọi tình yêu.

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