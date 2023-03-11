Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi

Sao quốc tế 11/03/2023 16:30

Cư dân mạng xôn xao trước loạt ảnh Tạ Đình Phong và Vương Phi nắm tay công khai ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). 

Là ngôi sao hàng đầu giới giải trí, mối quan hệ của cặp sao nhận được nhiều sự quan tâm. Mỗi động thái nhỏ trong cuộc sống của Vương Phi - Tạ Đình Phong đều được theo sát. Vì vậy, không tránh khỏi những tin đồn tiêu cực liên quan đến chuyện tình cảm của cả hai. Thời gian qua, họ vướng không ít tin đồn rạn nứt nhưng phủ nhận.

Mới đây, Tạ Đình Phong và Vương Phi nắm tay công khai ở sân bay Bắc Kinh (Trung Quốc). Hình ảnh cả hai sánh bước, công khai thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, cho thấy tình cảm của cả hai vẫn mặn nồng, hạnh phúc.

Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi - Ảnh 1

Vương Phi sinh năm 1969, hơn Tạ Đình Phong 11 tuổi. Năm 2000, họ công khai tình cảm bằng cách nắm tay nhau xuất hiện tại bữa tiệc mừng Lương Triều Vỹ nhận giải thưởng Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes với Tâm trạng khi yêu.

Nhưng đến năm 2006, Đình Phong kết hôn với Trương Bá Chi. Cặp sao chia tay năm 2011 sau khi có hai con trai chung. Trong khi đó Vương Phi cũng hai lần tan vỡ với ca sĩ Đậu Duy và diễn viên Lý Á Bằng. Cả hai tái hợp vào năm 2014. Tạ Đình Phong từng khẳng định: "Cuộc đời này, tôi yêu nhất Vương Phi".

Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi - Ảnh 2Loạt ảnh Tạ Đình Phong lần hiếm hoi công khai nắm tay Vương Phi - Ảnh 3

Sau khi trải qua đổ vỡ hôn nhân, Phong - Phi không mặn mà chuyện cưới xin. Họ bằng lòng với quan hệ tự do, ít ràng buộc về mặt thủ tục như hiện tại. Cả hai không gượng ép, bắt buộc đối phương phải ở bên mình mọi lúc mọi nơi. Điển hình là vào dịp lễ Tết, Tạ Đình Phong có thể thoải mái về nhà thăm gia đình mà không cần đưa Vương Phi theo.

Nhiều năm qua, Vương Phi và Tạ Đình Phong hứng không ít chỉ trích. Sao nam bị chê lợi dụng tình cảm, xem Trương Bá Chi là người thế chỗ. Cả hai cũng bị mỉa mai là đại diện cho mẫu cha mẹ bỏ bê con cái chạy theo tiếng gọi tình yêu.

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Mới đây, một bác sĩ thẩm mỹ đã đánh giá "xương bả vai có cánh" của các sao Hoa ngữ là xu hướng thẩm mỹ kém lành mạnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Tạ Đình Phong Vương Phi sao hoa ngữ sao châu á làng sao Tạ Đình Phong Vương Phi

TIN LIÊN QUAN

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Bất ngờ về gia cảnh của nghi phạm thứ 7 - người yêu chồng cũ Thái Thiên Phượng

Bất ngờ về gia cảnh của nghi phạm thứ 7 - người yêu chồng cũ Thái Thiên Phượng

'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường'

'Bạn học của Dương Tử và Lý Hiện' chinh phục khán giả trong phim cổ trang 'Tinh lạc ngưng thành đường'

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, dân tình không ngừng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh bởi đặc điểm này

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi, dân tình không ngừng so sánh với Triệu Lệ Dĩnh bởi đặc điểm này

Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm

Đây là nhân vật từng khiến 'đả nữ màn ảnh' Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm

Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm?

Siêu mẫu Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên tương tác ngọt ngào, phải chăng sắp công khai tình cảm?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới