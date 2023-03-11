Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe

Sao quốc tế 11/03/2023 15:15

Mới đây, một bác sĩ thẩm mỹ đã đánh giá "xương bả vai có cánh" của các sao Hoa ngữ là xu hướng thẩm mỹ kém lành mạnh.

Mới đây, China Times đưa tin, trào lưu "xương lưng cánh bướm" là hai phần xương nhô ra từ bả vai, có hình dạng như một con bướm đang xòe cánh bay. Vài năm trở lại đây, những người mang đặc điểm cơ thể này thường được khen ngợi có tấm lưng mỹ nữ. Trào lưu này khởi nguồn từ Địch Lệ Nhiệt Ba, Angela Baby và sau đó được các nghệ sĩ nữ trong showbiz Trung Quốc tích cực "lăng xê".

 

Tuy nhiên, Tu Chí Phu - bác sĩ thẩm mỹ - đánh giá "xương bả vai có cánh" là xu hướng thẩm mỹ kém lành mạnh. Trong y học, đây được coi là dị tật bẩm sinh vùng vai, phải can thiệp phẫu thuật để điều trị. Ngày nay, người nổi tiếng muốn sở hữu xương lưng cánh bướm đều phải ép cân cực đoan. Chỉ khi cơ thể siêu gầy, xương bả vai mới lộ ra "cánh".

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 1Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 2

Chính vì vậy, việc theo đuổi trào lưu này mang đến nhiều hệ lụy sức khỏe, hình thành xu hướng thẩm mỹ lệch lạc trong cộng đồng. Việc giảm cân hay ép cân quá đà có thể gây suy giảm thể chất, rối loạn chức năng ăn uống, đau nhức cơ thể, đặc biệt ở vùng xương bả vai nhô cao ra ngoài. Ông cũng khuyên Angela Baby cần cải thiện cân nặng.

 

Xu hướng làm đẹp 'xương bả vai có cánh' của Angela Baby, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cảnh báo ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh 3

Việc xã hội hiểu sai về cái đẹp, mù quáng chạy theo những trào lưu bất chấp nguy hại, cũng có đóng góp của nghệ sĩ trong showbiz. Dương Mịch từng bị chỉ trích và phải xin lỗi vì cổ xúy xu hướng vòng eo truyện tranh. Người thực hiện thử thách vòng eo truyện tranh phải làm động tác giãn cơ, dựng người vuông góc 90 độ trong bộ môn yoga trên ghế. 

Gầy, trắng và eo thon lâu nay là chuẩn nhan sắc cơ bản trong xã hội Trung Quốc. Các cô gái đáp ứng đầy đủ tiêu chí trên vẫn chưa được gọi là người đẹp. Chuẩn sắc đẹp xứ tỷ dân hiện nay còn bổ sung thêm tiêu chí cổ thiên nga, bờ vai vuông góc 90 độ và xương cánh bướm.

Trào lưu bị lên án có thể sẽ gây nguy hiểm đến cơ thể nếu không có giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn. Các bác sĩ và giới truyền thông Trung Quốc cũng cảnh báo động tác trên có thể gây ảnh hưởng xấu tới đốt sống thắt lưng.

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