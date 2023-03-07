Địch Lệ Nhiệt Ba hoá ngự tỷ trong loạt ảnh quảng bá thương hiệu khiến dân tình ngây ngất

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một hoạt động livestream quảng bá thương hiệu mà cô nàng làm đại điện.

Xinh đẹp, nổi tiếng, sở hữu body chuẩn chỉnh lại vô cùng đắt sô sự kiện, thế nên, mỗi lần Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện là khiến dân tình không khỏi xuýt xoa với tạo hình mới lạ của mình. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong một hoạt động livestream quảng bá thương hiệu Valentino mà cô nàng làm đại điện. Theo đó, cô nàng khiến dân tình ngây ngất khi hóa thân thành ngự tỷ trong trang phục đen đầy quyền lực.

Tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba được tung ra ngay lập tức thu về lượng bình luận khen ngợi đông đảo, cho thấy dù đã "ở ẩn" suốt 9 tháng, danh tiếng và tầm ảnh hưởng của cô nàng không hề bị hạ nhiệt một chút nào. Được biết, trong những tháng cuối năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gần như vắng bóng tại các sự kiện, không gia nhập đoàn phim mới. Điều này khiến các tin đồn tiêu cực về cô bắt đầu xuất hiện. Gần nhất, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao trước thông tin, mỹ nhân Tân Cương đang mang thai, ra nước ngoài chuẩn bị sinh nở. Đáp lại tin đồn này, Địch Lệ Nhiệt Ba đăng tải hình ảnh khoe eo thon để phản bác.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí SoFigaro, Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận, từ khi vào nghề, cô làm việc không ngừng để tích lũy kinh nghiệm, các dự án nối đuôi nhau. Hiện tại, cô muốn khắt khe hơn trong việc lựa chọn kịch bản, hướng tới những dự án có chiều sâu và các nhân vật phù hợp. Đóng phim nhiều trong những năm qua nhưng mỹ nhân Tân Cương không được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Họ nhận định, cô thuộc nhóm diễn xuất thảm họa của màn ảnh Hoa ngữ dù đầu phim của Nhiệt Ba không ít và nữ diễn viên có lượng fan đông đảo. Ngoài ra, nữ diễn viên xinh đẹp cũng muốn dành thời gian để nghỉ ngơi, cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Đối với năm 2023, Địch Lệ Nhiệt Ba mong bản thân và những người thương yêu có sức khỏe, luôn tràn đầy năng lượng.

Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh - Địch Lệ Nhiệt Ba hiếm hoi sắp xuất hiện cùng nhau trên thảm đỏ khiến netizen bật chế độ 'hóng' Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, đêm hội Weibo được tổ chức vào cuối tháng 3 tới đây. Đáng chú ý, theo danh sách khách mời được tiết lộ, 3 nàng đỉnh lưu ‘kỳ phùng địch thủ’ Dương Mịch – Triệu Lệ Dĩnh và Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng nhau xuất hiện trong sự kiện này.

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