Vừa qua kiểm duyệt, An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn chính thức nhận tin vui khủng sau thời gian chờ đợi

Mới đây, mạng xã hội vừa đón nhận một tin vui khủng từ weibo của đoàn phim An Lạc Truyện sau khi vừa qua kiểm duyệt.

Dự án An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính luôn nhận được sự chú ý của khán giả. Thời gian gần đây có thông tin dự án đã chính thức được qua kiểm duyệt khiến các fan hâm mộ càng háo hức mong chờ phim lên sóng.

Mới đây, mạng xã hội vừa đón nhận một tin vui từ weibo của đoàn phim An Lạc Truyện. Theo đó, dự án đã chính thức cán mốc 2 triệu lượt hẹn xem trước trên nền tảng Youku. Có thể thấy kết quả này là sự quan tâm nồng nhiệt của khán giả dành cho bộ phim cũng như sự mến mộ dành cho hai diễn viên đình đám Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc. Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thủ của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

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