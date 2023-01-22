Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết

Sao quốc tế 22/01/2023 14:10

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Môi Khôi đang tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba và Phan Việt Minh, chọn làm cặp đôi chính.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Môi Khôi đang tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt BaPhan Việt Minh, chọn làm cặp đôi chính. Được biết, dự án có đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết - Ảnh 1

Nếu nhận lời mời tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đảm nhận vai nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục. Vai diễn này hứa hẹn sẽ mang đến sự lột xác mới cho nữ diễn viên.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết - Ảnh 2

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không mặn mà với các dự án phim ảnh. Ngoài dự án Ngự Giao Ký lên sóng vào mùa hè năm ngoài thì các dự án khác của cô gần như im ắng. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim, cô cũng ít tham gia sự kiện, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết - Ảnh 3

Không những thế, gần đây, còn có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và sinh con vào năm 2023. Tin tức thậm chí trở thành đề tài hot trên mạng xã hội Weibo. Do đó, việc Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh khoe eo thon được coi là lời phản bác nhẹ nhàng cho những tin đồn sai sự thật về cô.

Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết - Ảnh 4

Chính vì sự vắng bóng đã lâu trên các dự án phim, nhiều khán giả bày tỏ hy vọng tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ chính của Lợi Kiếm Môi Khôi là sự thật, để được gặp lại cô nàng trên màn ảnh nhỏ.

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Mới đây, tài khoản Weibo của thương hiệu cao cấp của một trong lục đại lam huyết đã công bố Địch Lệ Nhiệt Ba chính thức trở thành đại sứ thương hiệu của nhãn hàng.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Phan Việt Minh sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chính thức trở thành đại diện thương hiệu của một trong lục đại lam huyết

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương thông báo lịch lên sóng trên đài truyền hình Hàn Quốc khiến fan phấn khích

Lý do Đàm Tùng Vận luôn đạt thành tích diễn xuất nổi trội nhưng chưa thể trở thành đỉnh lưu như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Lý do Đàm Tùng Vận luôn đạt thành tích diễn xuất nổi trội nhưng chưa thể trở thành đỉnh lưu như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba?

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu tài nguyên phim khủng nhưng mãi không bạo, do năng lực kém hay độ may rủi?

Địch Lệ Nhiệt Ba sở hữu tài nguyên phim khủng nhưng mãi không bạo, do năng lực kém hay độ may rủi?

Rộ tin An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt khiến fan hâm mộ vui mừng

Rộ tin An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt khiến fan hâm mộ vui mừng

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng

TIN MỚI NHẤT

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 4 giờ 33 phút trước
Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 6 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 7 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 8 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái