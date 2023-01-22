Rộ tin Địch Lệ Nhiệt Ba chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với vai nữ cảnh sát, 'nên duyên' cùng 'chồng cũ' Đổng Khiết

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Lợi Kiếm Môi Khôi đang tiếp xúc với Địch Lệ Nhiệt Ba và Phan Việt Minh , chọn làm cặp đôi chính. Được biết, dự án có đề tài cảnh sát tội phạm. Nội dung kể về nữ chính Hoa Nghiên là một nữ cảnh sát có mong muốn tham gia vào đội chống ma túy hòng tìm ra chân tướng đằng sau cái chết của bạn trai. Xuyên suốt quá trình làm việc, Hoa Nghiên đã biểu hiện rất xuất sắc, từ đó được giao nhiệm vụ phòng chống buôn người.

Nếu nhận lời mời tham gia, Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đảm nhận vai nữ cảnh sát Hoa Nghiên. Cô sẽ dựa vào những suy luận tỉ mỉ, khả năng phán đoán chính xác và hành động liều lĩnh để khám phá ra sự thật gây sốc sau mỗi vụ án, từ đó khiến các đồng nghiệp trước đó từng tỏ thái độ hoài nghi phải thán phục. Vai diễn này hứa hẹn sẽ mang đến sự lột xác mới cho nữ diễn viên.

Được biết, trong năm 2022 vừa qua, Địch Lệ Nhiệt Ba không mặn mà với các dự án phim ảnh. Ngoài dự án Ngự Giao Ký lên sóng vào mùa hè năm ngoài thì các dự án khác của cô gần như im ắng. Được biết, Địch Lệ Nhiệt Ba tạm ngừng đóng phim, cô cũng ít tham gia sự kiện, vắng bóng trên thảm đỏ các lễ trao giải cuối năm.

Không những thế, gần đây, còn có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba mang thai và sinh con vào năm 2023. Tin tức thậm chí trở thành đề tài hot trên mạng xã hội Weibo. Do đó, việc Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh khoe eo thon được coi là lời phản bác nhẹ nhàng cho những tin đồn sai sự thật về cô.

Chính vì sự vắng bóng đã lâu trên các dự án phim, nhiều khán giả bày tỏ hy vọng tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba vào vai nữ chính của Lợi Kiếm Môi Khôi là sự thật, để được gặp lại cô nàng trên màn ảnh nhỏ.