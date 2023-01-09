Rộ tin An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đã qua kiểm duyệt khiến fan hâm mộ vui mừng

Sau dự án Ngự Giao Ký lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba còn một dự án cổ trang rất được mong đợi đó là An Lạc Truyện . Trong phim, nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh – Cung Tuấn . Dù đóng máy đã lâu nhưng bộ phim vẫn chưa thể lên sóng vì chờ kiểm duyệt.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin vui cho các fan hâm mộ dự án An Lạc Truyện. Theo đó, có thông tin An Lạc Truyện đã chính thức qua kiểm duyệt và rút ngắn còn 39 tập. Mặc dù, phía sản xuất của dự án chưa có thông báo xác nhận chính thức nhưng thông tin này đã nhận được sự vui mừng của khán giả, thậm chí leo lên bảng xếp hạng của hot search.

Trước đó, có bài viết nêu lý do An Lạc Truyện chưa thể lên sóng. Theo đó, cư dân mạng đã tố trang phục trong An Lạc Truyện có rất nhiều chi tiết giống với trang phục của người Nhật. Trong đó, gây tranh cãi nhất chính là tạo hình trang phục của nam chính Hàn Diệp do Cung Tuấn đóng.

An Lạc Truyện được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Đế Hoàng Thư của tác giả Tình Linh. Nội dung kể về Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vốn là con cháu của khai quốc công thần nhưng vì biến cố gia tộc mà lưu lạc nhân gian. Nàng trở thành phụ tá của thái tử Hàn Diệp (Cung Tuấn), cùng anh dẹp loạn nơi biên cương. Hàn Diệp giúp Nhậm An Lạc điều tra sự việc năm xưa, rửa sạch nỗi oan cho gia tộc. Tuy nhiên, trong nguyên tác, Hàn Diệp sau này hóa ra lại là con trai của kẻ thù của Nhậm An Lạc. Anh còn bị thương nặng đến mức tàn tật, mù lòa. Nữ chính vì người thương mà bạc cả tóc.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ sự xác nhận chính thức về thông tin kiểm duyệt của An Lạc Truyện và hy vọng dự án sẽ lên sóng trong thời gian gần nhất.