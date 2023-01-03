Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng

Sao quốc tế 03/01/2023 19:37

Bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ chưa kịp hết nóng thì mới đây, phòng làm việc của cô nàng tung ra tiếp loạt ảnh hậu trường cực cháy của cô nàng.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 90. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thần thái kiêu sa, cô nàng còn có phong cách thời trang vô cùng cuốn hút. Đặc biệt, mỗi lần xuất hiện, nàng tiểu hoa 9X này luôn chiếm trọn spotlight bởi tạo hình kinh diễm của mình.

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 1

Vào dịp đầu năm mới, như nhiều ngôi sao khác, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tung một loạt ảnh đón chào năm mới. Tuy nhiên, Địch Lệ Nhiệt Ba cực "cháy" trong bộ váy đỏ rực, bó sát khoe vòng eo con kiến cùng body chuẩn người mẫu. Cô nàng lựa chọn lối trang điểm với tone đỏ quyến rũ, mái tóc xoăn cổ điển. Nhiều netizen cho rằng nhìn cô nàng không khác gì cô gái Tây Âu thập niên cũ.

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 2Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 3Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 4Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 5

Bộ ảnh chưa kịp hết nóng thì mới đây, phòng làm việc của Địch Lệ Nhiệt tung ra tiếp loạt ảnh hậu trường chụp bộ ảnh này của cô nàng. Bên cạnh những lời khen ngợi về nhan sắc thì netizen còn chú ý đến một chi tiết về vòng eo của cô nàng. 

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 6Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 7Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 8Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 9

Theo đó, dân tình tinh mắt soi ra ‘mỹ nhân Tân Cương’ đã dùng chiếc kẹp giấy để thu gọn lại chiếc đầm, như một điều chứng minh cho vòng eo cực phẩm, nhỏ nhắn của cô nàng.

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 10

Được biết, trước đây, vóc dáng của mỹ nhân Tân Cương cũng từng bị đem ra bàn tán, mổ xẻ vì tăng cân. Khán giả cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba đã không giữ được thân hình thon thả mà thay vào đó là bờ vai thô cứng, bắp tay lớn và phần cổ kém mịn. Dù đã được can thiệp kỹ thuật hình ảnh ít nhiều nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn mất đi khí chất của mình. Từng có thời gian cô nàng bị gọi với biệt danh ‘Ba Béo’.

Hậu trường bộ ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba hóa mỹ nhân Tây Âu thập niên cũ, netizen tinh mắt phát hiện chi tiết khác lạ trên vòng eo của cô nàng - Ảnh 11

Nhưng với sự nổ lực của bản thân, cô nàng đã giảm cân thành công và chứng minh nhan sắc lẫn ngoại hình ngày càng thăng hạng của mình.

 

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