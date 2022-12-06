Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này?

Sao quốc tế 06/12/2022 16:20

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã không ít lần để lộ ‘sơ hở’ hẹn hò khiến cư dân mạng không ngừng dấy lên hoài nghi về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.

Sau lần hợp tác ăn ý bùng nổ chemistry trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt BaDương Dương đã khiến các fan couple không ngừng đẩy thuyền. Không những thế, cặp đôi này không ít lần để lộ ‘sơ hở’ hẹn hò khiến cư dân mạng không ngừng dấy lên hoài nghi về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này? - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương luôn khiến khán giả hoài nghi cả hai hẹn hò - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài phỏng vấn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, khi Địch Lệ Nhiệt Ba được MC hỏi cả hai sẽ làm thế nào khi xảy ra xung đột lựa chọn trang phục. Ngay lập tức, cô nàng liền thắc mắc lại rằng ‘Ý là hỏi tôi và Dương Dương sao?”. Tuy nhiên, MC liền đáp lại rằng ý người này muốn hỏi giữa cô và stylist.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này? - Ảnh 2
Nhiệt Ba vô tình nói hớ, nhắc đến Dương Dương trong một bài phỏng vấn - Ảnh: Internet

Câu nói hớ này liền khiến các khán giả không khỏi phấn khích và dấy lên nghi vấn về việc mỹ nhân Tân Cương và Dương Dương có khả năng đang hẹn hò. Họ cho rằng nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì không ai lựa chọn trang phục cho nhau.

Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã không ít lần lộ ra manh mối hẹn hò. Trong một đoạn clip nàng tiểu hoa khiêu vũ trên mạng xã hội. Những người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cô đang mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này? - Ảnh 3
Nhiệt Ba và Dương Dương có áo khoác giống nhau - Ảnh: Internet

Không những thế, cả hai thường xuyên được cư dân mạng phát hiện nhiều lần diện trang phục đôi và còn được cho là đã chia sẻ một bữa ăn mang đi cùng nhau vì hậu cảnh của bức ảnh ám chỉ rằng họ đang ở cùng một địa điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này? - Ảnh 4
Cặp đôi được cho là có mặt ở cùng 1 địa điểm - Ảnh: Internet

 

Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này? - Ảnh 5
Cặp đôi thường xuyên sử dụng đồ giống nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại, đoạn phỏng vấn Địch Lệ Nhiệt Ba ‘sơ hở’ nhắc đến Dương Dương vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng.

 

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Mới đây, Đàm Tùng Vận chính thức làm được một điều mà sao nữ lưu lượng Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương sao hoa ngữ Em là niềm kiêu hãnh của anh cbiz

TIN LIÊN QUAN

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Là tiểu hoa cùng lứa, Đàm Tùng Vận làm được một điều mà lưu lượng như Dương Tử - Địch Lệ Nhiệt Ba phải theo sau học hỏi?

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

So kè lượt xem phim của Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba trên cùng một nền tảng, netizen bất ngờ với sự chênh lệch rõ rệt

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Phim ngôn tình đóng cùng Phạm Thừa Thừa hoãn quay, Dương Tử liền chuyển sang dự án chính kịch, netizen chê cô nàng bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba

Phim ngôn tình đóng cùng Phạm Thừa Thừa hoãn quay, Dương Tử liền chuyển sang dự án chính kịch, netizen chê cô nàng bắt chước Địch Lệ Nhiệt Ba

Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng?

Bạch Lộc được xem là đối thủ ngang tầm với Dương Tử chứ không phải Địch Lệ Nhiệt Ba, liệu đã đủ khả năng?

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 3 giờ 26 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu