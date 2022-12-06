Địch Lệ Nhiệt Ba vô tình 'nói hớ' nhắc tên Dương Dương trong bài phỏng vấn khiến netizen bật chế độ 'hoài nghi' về mối quan hệ này?

Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã không ít lần để lộ ‘sơ hở’ hẹn hò khiến cư dân mạng không ngừng dấy lên hoài nghi về mối quan hệ thật sự của cặp đôi.

Sau lần hợp tác ăn ý bùng nổ chemistry trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã khiến các fan couple không ngừng đẩy thuyền. Không những thế, cặp đôi này không ít lần để lộ ‘sơ hở’ hẹn hò khiến cư dân mạng không ngừng dấy lên hoài nghi về mối quan hệ thật sự của cặp đôi. Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương luôn khiến khán giả hoài nghi cả hai hẹn hò - Ảnh: Internet Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài phỏng vấn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Theo đó, khi Địch Lệ Nhiệt Ba được MC hỏi cả hai sẽ làm thế nào khi xảy ra xung đột lựa chọn trang phục. Ngay lập tức, cô nàng liền thắc mắc lại rằng ‘Ý là hỏi tôi và Dương Dương sao?”. Tuy nhiên, MC liền đáp lại rằng ý người này muốn hỏi giữa cô và stylist.

Nhiệt Ba vô tình nói hớ, nhắc đến Dương Dương trong một bài phỏng vấn - Ảnh: Internet Câu nói hớ này liền khiến các khán giả không khỏi phấn khích và dấy lên nghi vấn về việc mỹ nhân Tân Cương và Dương Dương có khả năng đang hẹn hò. Họ cho rằng nếu là quan hệ đồng nghiệp bình thường thì không ai lựa chọn trang phục cho nhau. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương đã không ít lần lộ ra manh mối hẹn hò. Trong một đoạn clip nàng tiểu hoa khiêu vũ trên mạng xã hội. Những người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cô đang mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Nhiệt Ba và Dương Dương có áo khoác giống nhau - Ảnh: Internet Không những thế, cả hai thường xuyên được cư dân mạng phát hiện nhiều lần diện trang phục đôi và còn được cho là đã chia sẻ một bữa ăn mang đi cùng nhau vì hậu cảnh của bức ảnh ám chỉ rằng họ đang ở cùng một địa điểm. Cặp đôi được cho là có mặt ở cùng 1 địa điểm - Ảnh: Internet Cặp đôi thường xuyên sử dụng đồ giống nhau - Ảnh: Internet Hiện tại, đoạn phỏng vấn Địch Lệ Nhiệt Ba ‘sơ hở’ nhắc đến Dương Dương vẫn đang được chia sẻ rộng rãi và bàn tán xôn xao trên cộng đồng mạng.

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