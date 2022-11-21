Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ công khai tình cảm đặc biệt với một người, netizen kết luận Dương Dương và Hoàng Cảnh Du chỉ là kẻ đến sau người này

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan cùng nhau quay video. Đáng chú ý, cả hai cùng mặc đồ ở nhà giống nhau và cùng làm trò con mèo khiến dân tình một phen cười nghiêng ngã. Được biết, hai cô nàng thân nhau từ thời hợp tác trong dự án Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, không những thế cả hai đều là ‘gà cưng’ của Dương Mịch trong công ty Gia Hành nên có mối quan hệ thân thiết cũng là điều dễ hiểu.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những gương mặt có giá trị thương mại trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Sở hữu lưu lượng khủng, bên cạnh việc được công chúng quan tâm bởi những bộ phim ăn khách thì chuyện đời tư tình cảm của mỹ nhân khiến khán giả vô cùng tò mò.

Theo đó, nhiều cư dân mạng còn trêu rằng trước giờ Địch Lệ Nhiệt Ba luôn kín đáo trong chuyện tình cảm nhưng nay lại sẵn sàng công khai ‘mối quan hệ’ đặc biệt với Chúc Tự Đan chứng tỏ người tình tin đồn Dương Dương hay Hoàng Cảnh Du chỉ là những kẻ đến sau, bên lề chuyện tình của nàng tiểu hoa.

Trước đó, Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần được cho là đang phát triển quan hệ yêu đương sau lần đóng chung tác phẩm truyền hình Hạnh Phúc Trong Tầm Tay. Trong phim, mỹ nhân Tân Cương và bạn diễn nam có nhiều cảnh quay ngọt ngào lãng mạn, đạt “phản ứng hóa học” cao. Ngoài ra, dân mạng còn soi được khi trả lời phỏng vấn, Hoàng Cảnh Du cùng Địch Lệ Nhiệt Ba từng đề cập mẫu người lý tưởng của bản thân giống ngoại hình của đối phương. Dù nhiều lần bị đồn đoán thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba và Hoàng Cảnh Du đều không lên tiếng xác nhận vì sợ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đối phương.

Hoàng Cảnh Du và Địch Lệ Nhiệt Ba trong Hạnh Phúc Trong Tầm Tay - Ảnh: Internet

Còn về mối quan hệ với Dương Dương, cả hai bị dấy lên tin đồn tình cảm sau khi hợp tác ăn ý trong dự án Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Không những thế, khi một đoạn clip Nhiệt Ba khiêu vũ trên mạng xã hội được đăng tải, những người hâm mộ tinh mắt nhận ra rằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc mà cô đang mặc chính là chiếc áo mà Dương Dương đã mặc khi tham gia một hoạt động khác.

Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba trong Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh - Ảnh: Internet

Thậm chí, người hâm mộ còn nhanh chóng tập hợp danh sách những bằng chứng ảnh quan trọng, ám chỉ rằng mối quan hệ tin đồn của Dương Dương và Nhiệt Ba cuối cùng có thể là sự thật. Cả hai ngôi sao đã được phát hiện mặc quần áo cặp đôi nhiều lần khác nhau. Tuy nhiên, cặp đôi vẫn chưa có lên tiếng chính thức về tin đồn hẹn hò này.

Cặp đôi từng nhiều lần bị soi ra mặc đồ giống nhau - Ảnh: Internet

Hiện tại, đoạn video Địch Lệ Nhiệt Ba và Chúc Tự Đan mặc đồ đôi, làm trò con mèo đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và bàn tán xôn xao.