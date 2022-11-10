Bị chê hết lời khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân lại có màn chemistry cực ngọt ngào với một mỹ nhân kém nổi trong dự án mới?

Bị chê khi đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm, Nhậm Gia Luân đã lấy lại phong độ khi có màn chemistry ngọt ngào với một mỹ nhân kém nổi trong dự án mới.

Nhậm Gia Luân là một trong những nam thần chăm chỉ trên phim trường nhất Cbiz. Trong những năm trở lại đây hàng loạt phim có sự góp mặt của nam diễn viên được lên sóng với màn kết hợp với những mỹ nhân nổi tiếng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử, Đàm Tùng Vận, Bạch Lộc, Lý Thấm,…Dù vậy, nam thần vẫn bị khán giả chê không có khả năng tạo chemistry đỉnh cao với bạn diễn. Nhậm Gia Luân hoạt động chăm chỉ trên phim trường - Ảnh: Internet Ngoài trừ phim Châu Sinh Như Cố mà Nhậm Gia Luân đóng chính cùng Bạch Lộc được khen vì diễn xuất ăn ý và ảnh mắt trao nhau đầy tình cảm thì hai dự án kết hợp cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và Lý Thấm đều bị khán giả chê thảm.

Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố - Ảnh: Internet Cụ thể, trong hai bộ phim gần đây là Ngự Giao Ký đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và Thỉnh Quân đóng cùng Lý Thấm, Nhậm Gia Luân bị chê có phần yếu đuối, bị các nữ chính "bắt nạt". Vào vai nam chính ở Ngự Giao Ký, anh chàng phải nhận về vô số lời chê bai vì vừa đơ vừa gồng, không có cảm xúc với mỹ nhân Tân Cương. Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet Với vai diễn trong Thỉnh Quân, không ít khán giả cảm thấy chemistry giữa nam nữ chính Nhậm Gia Luân và Lý Thấm chưa tới. Thậm chí có người còn nhận xét cặp đôi này là diễn "kịch" quá. Ngay cả phân cảnh cưới gả ở đầu phim cũng khiến fan hơi chưng hửng vì tương tác giữa nam nữ chính không thỏa mãn cảm xúc cho người xem.

Nhậm Gia Luân và Lý Thấm trong Thỉnh Quân - Ảnh: Internet Thế nhưng, mới đây, trong bộ phim Vô Ưu Độ mới đây của Nhậm Gia Luân đóng chính cùng Tống Tổ Nhi đã giúp anh chàng gỡ gạc được phần nào về khả năng tạo chemistry với bạn diễn. Bộ phim vừa đóng máy đã tung video hậu trường phim hé lộ phân cảnh tương tác tình cảm ngọt ngào giữa Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi. Với ngoại hình nhỏ bé, nữ chính như được chở che khi bên cạnh nam chính, đúng chuẩn tạo hình phim ngôn tình. Nhậm Gia Luân và Tống Tổ Nhi trong Vô Ưu Độ - Ảnh: Internet Được biết, trong Vô Ưu Độ, Nhậm Gia Luân sẽ đảm nhận vai nam chính là một vị Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Nữ chính Tống Tổ Nhi vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được vong hồn. Hai nhân vật này sau khi tìm được tiếng nói chung đã quyết định đồng hành cùng nhau trên đoạn đường “trừ yêu diệt ma”. Ẩn sau mỗi oán linh bị xoá sổ đều có những câu chuyện vô cùng bi thảm, hai nhân vật chính đặt ra sứ mệnh giúp những oán hồn siêu thoát trên cõi đời này.

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