'Nam thần ngôn tình' Chung Hán Lương bất ngờ lùi về đóng vai phụ cho phim của đàn em 'kém tiếng' Nhậm Gia Luân?

Sao quốc tế 07/11/2022 15:44

Có thông tin Chung Hán Lương chấp nhận đóng vai phụ cho Nhậm Gia Luân trong Mộ Sắc Tâm Ước gây tranh cãi dữ dội của cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, cái tên Nhậm Gia Luân được công chúng quan tâm khi tham gia bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước đóng chính cùng Angelababy. Chuyện không có gì nếu tên của Nhậm Gia Luân được xếp trước Angelababy như ngầm thể hiện phiên vị của nam tài tử mới nổi hơn hẳn nàng tiểu hoa có tên tuổi trong làng giải trí. Điều này khiến nhiều cuộc chiến tranh cãi xảy ra.

'Nam thần ngôn tình' Chung Hán Lương bất ngờ lùi về đóng vai phụ cho phim của đàn em 'kém tiếng' Nhậm Gia Luân? - Ảnh 1
Nhậm Gia Luân được xếp tên trước Angelababy trong dự án mới khiến nhiều fan bất bình - Ảnh: Internet

Sự việc Angelababy ‘nhường phiên vị’ cho Nhậm Gia Luân như ‘mở hàng’ cho sự việc tương tự. Mới đây, có thông tin Chung Hán Lương chấp nhận đóng vai phụ cho Nhậm Gia Luân trong Mộ Sắc Tâm Ước. Được biết, Chung Hán Lương được mệnh danh là ‘nam thần ngôn tình’ có tuổi nghề và địa vị trong làng phim ảnh. Còn Nhậm Gia Luân chỉ được biết đến gần đây khi hợp tác Ngự Giao Ký cùng Địch Lệ Nhiệt Ba và nam phụ trong Cẩm Y Chi Hạ. Thế nên không ít fan hâm mộ Chung Hán Lương bất bình vì nam thần đang dần bị đẩy xuống vai phụ, nâng người mới có thực lực kém hơn như Nhậm Gia Luân lên.

'Nam thần ngôn tình' Chung Hán Lương bất ngờ lùi về đóng vai phụ cho phim của đàn em 'kém tiếng' Nhậm Gia Luân? - Ảnh 2
Rộ tin Chung Hán Lương chấp nhận đóng vai phụ cho Nhậm Gia Luân trong Mộ Sắc Tâm Ước - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, một số khác cho rằng, thực tế, Chung Hán Lương đã có tuổi nhưng mãi dậm chân ở thể loại ngôn tình chính là vấn đề lớn cho phía sản xuất. Thời điểm tham gia Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Chung Hán Lương bị chê già khi đóng cặp cùng với đàn em kém mười mấy tuổi Viên Băng Nghiên. Thời điểm đó, mỹ nam bị ném đá dữ dội vì không khác nào phụ huynh của nữ chính hơn là người tình.

'Nam thần ngôn tình' Chung Hán Lương bất ngờ lùi về đóng vai phụ cho phim của đàn em 'kém tiếng' Nhậm Gia Luân? - Ảnh 3
Chung Hán Lương bị chê già khi đóng cặp cùng với đàn em kém mười mấy tuổi Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Cùng thời với Chung Hán Lương như Hồ Ca đã sớm thoát khỏi ngôn tình chuyển hình thành công với những Lang Gia Bảng, Kẻ Ngụy Trang. Nam diễn viên hiện tại cũng có địa vị cao hơn, đồng thời tham gia nhiều tác phẩm chính kịch. Trong khi đó, Ngô Kỳ Long lui về hậu trường, đầu tư sản xuất phim và lâu lâu đóng vai phụ cho tác phẩm do mình đầu tư. Bước đi này cũng được đánh giá cao, bởi dù sao cũng là phim do anh làm. Còn nếu không có quá nhiều khả năng để chen chân nhiều vào thị trường Đại Lục, Hoắc Kiến Hoa đã lui về chăm sóc gia đình, hạnh phúc bên vợ con chứ không nhận đóng nam phụ.

'Nam thần ngôn tình' Chung Hán Lương bất ngờ lùi về đóng vai phụ cho phim của đàn em 'kém tiếng' Nhậm Gia Luân? - Ảnh 4
Hồ Ca - Chung Hán Lương - Ngô Kỳ Long -  Hoắc Kiến Hoa - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin Chung Hán Lương chấp nhận đóng vai phụ cho dự án phim của đàn em Nhậm Gia Luân chưa có sự xác thực từ phía các diễn viên. Các khán giả hóng chờ thông tin chính thức và hy vọng sắp tới cả hai diễn viên sẽ có bước chuyển hình mới trong sự nghiệp diễn xuất.

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