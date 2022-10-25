Nhậm Gia Luân có thể trở thành 'Chung Hán Lương thứ 2', netizen đồng loạt bật chế độ 'chê' vì 'không có vé' sánh ngang đàn anh?

Một blogger cho rằng Nhậm Gia Luân có thể trở thành 'Chung Hán Lương thứ 2' nhưng nhận đồng loạt lời phản đối từ cộng đồng mạng.

Nhậm Gia Luân là một trong những mỹ nam được các nhà làm phim săn đón nhiệt tình hiện nay với dòng phim cổ trang – thần tượng. Ít ai biết, trước khi được nhiều người biết đến như ngày hôm nay, mỹ nam từng tham gia nhiều bộ phim đình đám, tuy nhiên, danh tiếng chỉ ở mức trung bình. Chính vì thế, một blogger cho rằng con đường sự nghiệp của Nhậm Gia Luân có phần giống với đàn anh Chung Hán Lương. Con đường sự nghiệp của Nhậm Gia Luân có phần giống 'đàn anh' Chung Hán Lương - Ảnh: Internet Chung Hán Lương nổi tiếng muộn với bộ phim Bên Nhau Trọn Đời. Bước sang tuổi 50, nam thần vẫn gắn bó với phim thần tượng. Trên thực tế, Chung Hán Lương cũng có ý định chuyển hình nhưng kết quả không tốt. Để an toàn, mỹ nam quyết định mãi ‘trung thành’ với dòng phim thần tượng.

Chung Hán Lương trong Bên Nhau Trọn Đời - Ảnh: Internet Vì điều này, Chung Hán Lương đã nhận không ít những bình luận tiêu cực của khán giả vì ngày càng lộ rõ dấu hiệu lão hóa và gương mặt đơ cứng. Bằng chứng là quan bộ phim Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Chung Hán Lương được đánh giá không khác gì ‘phụ huynh’ của nữ chính Viên Băng Nghiên vì hơn ‘đàn em’ tới 18 tuổi. Chung Hán Lương được đánh giá không khác gì ‘phụ huynh’ của nữ chính Viên Băng Nghiên vì hơn ‘đàn em’ tới 18 tuổi - Ảnh: Internet Sau thành công từ vai nam phụ trong Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân cũng nổi lên nhanh chóng và nhận được nhiều dự án phim hơn. Vì không muốn quay về thời kỳ lận đận trong sự nghiệp như trước, anh chàng ưu tiên chọn thể loại phim ngôn tình. Không những thế, việc Nhậm Gia Luân có một loạt phim hiện đại flop càng khiến mỹ nam càng gắn bó lâu dài với cổ trang – thần tượng. Mặt tốt cũng có mặt hại, chính vì cứ mãi tham gia một thể loại phim mà Nhậm Gia Luân ngày càng một màu từ cách chọn vai diễn cho đến diễn xuất và đài từ cũng rất kém.

Nhậm Gia Luân nổi lên nhờ tham gia Cẩm Y Chi Hạ - Ảnh: Internet Nhiều khán giả cho rằng nếu Nhậm Gia Luân không chịu chuyển hình thì rất có nguy cơ sẽ trở thành ‘Chung Hán Lương thứ 2’. Tuy nhiên, một ý kiến khác lại cho rằng con đường sự nghiệp của Nhậm Gia Luân dù có phần giống Chung Hán Lương nhưng cũng không thể nào ‘có vé’ sánh ngang được với đàn anh. Vốn dĩ, Chung Hán Lương dù bị chê bai vẻ ngoài có phần lão hóa nhưng nam thần vẫn là diễn viên ‘gạo cội’ và có khả năng ‘gánh phim’, lại sở hữu một lượng fan không nhỏ. Chính vì mang lại nhiều giá trị thương mại, các nhà làm phim vẫn sẵn sàng mời nam thần đóng thể loại phim anh ấy mong muốn. Nhậm Gia Luân không có khả năng 'gánh phim' như đàn anh Chung Hán Lương - Ảnh: Internet Về khả năng gánh phim của Nhậm Gia Luân thì cần phải xem xét lại. Xét về những bộ phim mỹ nam này đóng chính trong năm nay gần như flop thảm hại. Phải kể đến như Lam Diễm Đột Kích nhận nhiều lời chê bai về diễn xuất nhạt nhẽo, Ngự Giao Ký bị bắt bài về tạo hình vì độn cơ bắp giả. Còn về Thỉnh Quân mới lên sóng, anh chàng mờ nhạt trước nữ chính Lý Thấm. Ngự Giao Ký bị bắt bài về tạo hình của Nhậm Gia Luân vì độn cơ bắp giả - Ảnh: Internet Chính vì thế, việc Nhậm Gia Luân nên làm lúc này không chỉ chuyển hình trong các dự án phim mới mà còn phải nâng cao khả năng diễn xuất thì may ra mới được nhiều nhà làm phim ưu ái lựa chọn trong nhiều dự án khủng.

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