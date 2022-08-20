Thỉnh Quân của Lý Thấm và Nhậm Gia Luân tung poster đầy 'bí ẩn' trước thềm lên sóng

Dự án phim truyền hình mới Thỉnh Quân phát hành poster mới nhất với chủ đề “Nương tựa ngàn năm”. Theo đó, bộ phim do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính cũng được tiết lộ sẽ sớm được lên sóng trong tháng 9 tới đây.

Mới đây, dự án phim truyền hình mới Thỉnh Quân phát hành poster mới nhất với chủ đề “Nương tựa ngàn năm”. Theo đó, bộ phim do Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đóng chính cũng được tiết lộ sẽ sớm được lên sóng trong tháng 9 tới đây.

Thỉnh Quân phát hành poster mới nhất với chủ đề “Nương tựa ngàn năm” - Ảnh: Internet

Trong phim Thỉnh Quân sẽ là câu chuyện tình kéo dài 2 thời đại: thời cổ đại và thời dân quốc. Thỉnh Quân còn được đánh giá cao bởi 2 diễn viên có ngoại hình tương xứng cũng như diễn xuất tốt. Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bạo lớn khi lên sóng. Tạo hình cổ trang của Lý Thấm cũng rất diễm lệ. Trong tạo hình thời dân quốc, Lý Thấm trông rất rạng rỡ và hoạt bát, trái với những nét nghiêm trang và đau buồn trong tạo hình cổ trang.

Khán giả kỳ vọng đây sẽ là bộ phim giúp Nhậm Gia Luân và Lý Thấm bạo lớn khi lên sóng - Ảnh: Internet

Được biết, Thỉnh Quân là phim tâm lý ngôn tình cổ trang Trung Quốc vừa chính thức ra mắt khán giả. Phim Thỉnh quân đang nhận được sự quan tâm lớn bởi sự xuất hiện của cặp đôi diễn viên đình đám Lý Thấm và Nhậm Gia Luân. Phim Thỉnh Quân được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Thỉnh Quân tế kiệu của tác giả Viễn Tại.

Phim Thỉnh Quân xoay quanh mối lương duyên 2 kiếp giữa nữ trại chủ Vu Đăng Đăng (Lý Thấm) nghĩa hiệp, trọng nghĩa. Kiếp trước nàng là thần nữ với năng lực tuyệt đỉnh, nhất kiến chung tình cùng Lục Viêm (Nhậm Gia Luân) một sát thần ngàn năm lạnh lùng, kiêu ngạo, vì yêu mà ngủ say ngàn năm. Câu chuyện tình yêu dở khóc, dở cười khi nàng một nữ trại chủ dám cướp hôn một chiến thần ngàn năm đã tạo ra một cuộc tình oan gia đầy thú vị.

Dàn sao Hoa Ngữ nổi tiếng nhờ vai phụ: Lý Thấm cứ “đóng vai phụ là nổi, đóng vai chính là chìm” Có những ngôi sao mặc dù “nhan sắc có đủ, tài năng có thừa" nhưng do không gặp may mà vẫn mãi được khán giả nhớ đến ở vị trí vai phụ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thinh-quan-cua-ly-tham-va-nham-gia-luan-tung-poster-day-bi-an-truoc-them-len-song-493763.html