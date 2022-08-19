Bạch Lộc và Nhậm Gia Luân đồng loạt đăng ảnh kỉ niệm Châu Sinh Như Cố tròn 1 năm lên sóng

Châu Sinh Như Cố đã lên sóng đúng tròn 1 năm nhưng vẫn để lại nhiều nỗi day dứt trong lòng khán giả. Hai diễn viên đóng chính của bộ phim, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc cũng nhờ vai diễn Châu Sinh Thần cùng Thôi Thời Nghi càng khẳng định thêm được năng lực diễn xuất, nhận được sự chú ý nhiều hơn từ các nhà làm phim nhất là ngày càng được khán giả yêu mến.

Kỷ niệm tròn 1 năm phát sóng, trên trang Weibo cá nhân của cặp đôi chính Châu Sinh Như Cố cũng đăng dòng trạng thái hoài niệm về nhân vật ấn tượng của họ. Một Châu Sinh Thần (Nhậm Gia Luân) anh dũng lỗi lạc nặng tình trọng nghĩa, cả đời không phụ quốc gia nhưng lại phụ nàng Thập Nhất. Một Thôi Thời Nghi – Thập Nhất (Bạch Lộc) đánh đổi tính mạng để cùng người trong lòng đến thế giới bên kia.

Chuyện tình sư đồ luyến giữa họ đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của hội yêu phim, diễn xuất nhập vai của cặp đôi chính thành công chinh phục những trái tim ngôn tình. Mặc dù xuyên suốt bộ phim không có quá nhiều cảnh thân mật, chẳng có những phân đoạn mùi mẫn hay "tình chàng ý thiếp" cuồng nhiệt nhưng sự thể hiện của Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc đã hoàn toàn đưa người xem thâm nhập vào câu chuyện bi thương ngược luyến tàn tâm của họ.

Chuyện tình sư đồ luyến giữa hai nhân vật chính đã lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của hội yêu phim - Ảnh: Internet

Châu Sinh như cố không hùng tráng như Trường Ca hành, không thần tiên thoát tục như Thiên cổ quyết trần cũng không phóng khoáng như Hữu Phỉ. Bộ phim mang đến một màu sắc trầm lắng, hoài niệm, có chút u buồn đúng như cái tên của mình. Bên cạnh đó bối cảnh phim của vương phủ, hoàng cung nhưng không có tranh quyền đoạt vị, không có mưu cao kế sâu, chỉ có chuyện tình bình lặng mà nhiều day dứt của hai con người. Cho đến hiện tại, cộng đồng mọt phim vẫn thường nhắc đến phân đoạn mất giọng, đau đớn và thống khổ của Thập Nhất khi hay tin Châu Sinh Thần bị xử tử.