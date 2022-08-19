Bạch Lộc , Cúc Tịnh Y và Dương Tử đều là những tiểu hoa nổi bật hiện nay của làng phim Hoa ngữ. Những tưởng bộ ba này sẽ chẳng mấy liên quan tới nhau do không có sự cạnh tranh về mặt tài nguyên, nhưng bất ngờ được đặt chung mâm trong một bài đăng mới đây.

Nhiều ý kiến cho rằng tại sao lại đem Dương Tử ra làm hình mẫu, trong khi tạo hình của nữ diễn viên họ Dương trong Trường Tương Tư thậm chí còn được quay sau cả Hoa Nhung của Cúc Tịnh Y. Nếu dùng từ "vay mượn ý tưởng", thì đáng nhẽ nên nói ngược lại mới hợp lý.

Cụ thể, bài viết trên trang Baidu Trung cho hay Dương Tử, Bạch Lộc và Cúc Tịnh Y có tạo hình nhân vật khá giống nhau. Câu chuyện sẽ không trở nên căng thẳng khi người này lại cố tình "đổ thêm dầu vào lửa", nói rằng mỹ nhân họ Bạch và Cúc Tịnh Y sao chép ý tưởng từ đàn chị, làm cho người hâm mộ rất "phẫn nộ".

Cnet đều không đồng tình với quan điểm của bài viết.

Netizen cho rằng, thực tế, trang phục của Cúc Tịnh Y trong Hoa Nhung không hề có nét giống với Dương Tử như trong bài đã viết.

Dương Tử bất ngờ trở thành tạo hình lý tưởng khiến người hâm mộ cảm thấy "không phục"

Netizen cho rằng tạo hình của Cúc Tịnh Y không giống với Dương Tử

Nếu nói tạo hình nào của cả hai giống nhau, người hâm mộ "tự tin" chỉ ra loạt ảnh giả nam của hai mỹ nhân này.

Sau khi tái xuất màn ảnh năm 2022 trong Trầm Vụn Hương Phai, Dương Tử không chỉ bị chê về diễn xuất, mà nhan sắc của cô không còn được ấn tượng như thời đóng Hương Mật Tựa Khói Sương. Đây không phải là lần đầu tiên Dương Tử thử sức ở vai diễn giả nam, nhưng có vẻ như kinh nghiệm bao nhiêu năm qua dồn lại vẫn không cải thiện cho hiện tại là bao.

Mặc dù kiểu tóc và trang phục của Dương Tử không có gì phải bàn cãi nhưng kiểu trang điểm của cô nàng thì lại vô cùng bất ổn. Không chỉ sử dụng phấn nền quá dày mà còn "lên màu" cho mắt, môi và má trông rất nửa vời chẳng khác gì lúc còn là nữ.

Netizen cũng ngay lập tức gọi tên Cúc Tịnh Y vì loạt hình ảnh giả trai quá lố không khá hơn Dương Tử là mấy, nhiều lần làm cho khán giả ngán ngẩm vì giả trai mà phấn son lòe loẹt hơn cả nhân vật nữ.

Tạo hình nam nhân của 2 người đẹp bị "chê" vì không khác gì tạo hình nữ trước đó

Về phía Bạch Lộc với tạo hình cổ trang trong Ninh An Như Mộng, đúng là khi đặt cạnh Dương Tử có đôi chút sự trùng hợp về cách make up và trang phục, nhưng theo netizen, từng đó điều cũng chẳng nói lên điều gì khi style tạo hình của các dự án phim Hoa ngữ vài năm trở lại đây đều khá giống nhau.

Tuy nhiên, với tạo hình mới đây, nhân vật của Dương Tử lại bị chê có phần 'ngốc nghếch', khác biệt lớn so với sự oai phong của đại nữ chủ trong tiểu thuyết. Trong khi đó nhân vật do Bạch Lộc thể hiện lại chiếm được nhiều cảm tình của khán giả bởi phong thái đầy uy nghi.

Tạo hình tuy có phần giống nhau nhưng Bạch Lộc lại nhận nhiều lời khen và cảm tình cùa khán giả hơn.

Có thể thấy việc tạo hình các nhân vật hiện nay đều có phần khá giống nhau, việc nói ai "đạo nhái" ai là trường hợp rất khó để có thể chứng minh và giải thích bởi mỗi người đẹp đều mang một màu sắc và phong thái rất riêng biệt . Có thể nói việc tạo hình còn phải đi kèm với diễn xuất tốt. Fan của Dương Tử gần đây, đều mong cô nàng hãy tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất cho những dự án phim tiếp theo.