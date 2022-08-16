Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo”

Sao quốc tế 16/08/2022 13:03

Cùng một nét diễn đáng yêu nhưng Ngu Thư Hân lại bị cho là quá "ô dề" so với Triệu Lộ Tư .

Ngu Thư Hân chắc hẳn không còn là cái tên xa lạ đối với khán giả theo dõi giải trí Hoa Ngữ. Đặc biệt, sau chương trình "Thanh xuân có bạn", cô debut cùng nhóm nhạc The9, độ nhận diện của cô trước công chúng cũng ngày một nâng cao. Cô nàng gây tranh cãi vì không có tài năng ca hát nhưng được chú ý nhờ những biểu cảm quá lố, tính cách hài hước.

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 1
Ngu Thư Hân bị "chê" vì diễn xuất quá lố

Thương Lan Quyết là dự án cổ trang tiên hiệp đầu tiên của Ngu Thư Hân nhưng diễn xuất của cô nàng trong phim gần đây đang trở thành đề tài gây tranh cãi dữ dội. Ngu Thư Hân quá “điệu” khiến khán giả xem phim cũng thấy "mệt".

Cách đây không lâu, một blogger đã đăng tải video tổng hợp những phân cảnh đáng yêu của Ngu Thư Hân đã xuất hiện trong Thương Lan Quyết. Đoạn video ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả bởi nét diễn dễ thương, hồn nhiên của mỹ nhân Thương Lan Quyết. 

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 2
Nét diễn hồn nhiên "thái quá" của Ngu Thư Hân thu hút sự chú ý của netizen

Tuy nhiên, những biểu cảm nhí nhảnh quá lố, trợn mắt, chu môi bị nữ diễn viên lặp đi lặp lại trong một tập. Ngu Thư Hân gần như bê nguyên tính cách ngoài đời vào nhân vật, không hề tạo ra những khác biệt. Nữ diễn viên cũng bị đánh giá là nhạt nhòa, "một màu" vì thể hiện cùng một kiểu vai trong thời gian dài. 

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 3

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 4

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 5
Nữ diễn viên liên tục tỏ ra dễ thương bằng những hành động bĩu môi, chu môi khiến người xem cũng phải ngán ngẫm

Cùng một nét diễn, Ngu Thư Hân bất ngờ bị đưa lên bàn cân so sánh với một trong những gương mặt tiểu hoa nổi tiếng bậc nhất hiện nay là Triệu Lộ Tư. Có phim lên sóng đối đầu nhau nhưng dường như Triệu Lộ Tư đang được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ. Một bộ phận cư dân mạng đưa ra nhận định diễn xuất của Triệu Lộ Tư đủ sức "ăn đứt" Ngu Thư Hân, đặc biệt trong khoản đài từ cùng biểu cảm gương mặt. 

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 6Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 7

Ngu Thư Hân - Thương Lan Quyết bất ngờ bị so sánh với Triệu Lộ Tư vì diễn xuất “quá dẹo” - Ảnh 8
Cùng một nét diễn nhưng Triệu Lộ Tư lại được đánh giá cao hơn bởi diễn xuất tự nhiên và không quá lố như Ngu Thư Hân

Về nhan sắc, Ngu Thư Hân ghi điểm với nét trẻ trung, nụ cười rạng rỡ, ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn đã đủ “đốn tim” khán giả nhưng nhiều người cho rằng cô nàng nên tiết chế sự “dẹo” quá mức cần thiết của mình và nên tập trung trau dồi kỹ năng diễn xuất tốt hơn.

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