"Thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ

Sao quốc tế 15/08/2022 11:49

Sự kiện Đêm hội Điện ảnh Weibo có sự góp mặt của hàng chục ngôi sao nổi tiếng nhất Trung Quốc nhưng mọi sự chú ý nhanh chóng tập trung vào sao nữ này.

Đêm hội Điện ảnh Weibo tổ chức vào tối 14/8 quy tụ dàn sao nổi tiếng của Trung Quốc. Trong đó, Lưu Diệc Phi là minh tinh được mong chờ nhất. Bộ váy Haute Couture của thương hiệu Elie Saab càng làm tôn lên nét quý phái của nữ diễn viên. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 1
Người đẹp 35 tuổi chọn thiết kế thuộc dòng cao cấp trong bộ sưu tập Thu Đông 2022.

Lưu Diệc Phi với vẻ sang trọng, làn da trắng sáng nổi bật nhận được nhiều lời khen của công chúng. Lựa chọn trang phục đắt giá, cầu kỳ trong từng chi tiết trang sức, giúp Lưu Diệc Phi lấn át các minh tinh khác cùng tham dự sự kiện. 

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 2

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 3
Màu sắc của trang phục đã giúp mỹ nhân tôn lên làn da trắng sáng của mình 

Thời gian gần đây, Lưu Diệc Phi chăm chỉ xuất hiện hơn. Cô vừa có sự trở lại mảng truyền hình thành công, nhờ dự án cổ trang Mộng hoa lục. Bộ phim gây tiếng vang lớn, giúp nữ diễn viên vực dậy danh tiếng sau nhiều năm sự nghiệp chững lại. Cô hiện là minh tinh 8X được săn đón bậc nhất trong ngành giải trí Trung Quốc.

Nữ diễn viên và bạn diễn Trần Hiểu nằm trong top 3 ngôi sao có giá trị thương mại tăng đột biến nửa đầu năm 2022. Điều này chứng minh sự bùng nổ danh tiếng của Lưu Diệc Phi sau nhiều năm im ắng.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 4

Tuy giúp hào quang của Lưu Diệc Phi sống lại song cũng mang lại rắc rối cho nữ diễn viên. Hành vi marketing vùi dập nghệ sĩ khác trong showbiz khiến người đẹp sinh năm 1987 bị khơi lại hàng loạt tai tiếng. Lưu Diệc Phi bị công kích suốt 2 tuần vì dư luận nghi vấn cô làm giả thông tin cá nhân, gian lận học vấn. Trong thời gian bị tẩy chay, nữ diễn viên giữ im lặng. 

Giữa lúc mọi người xôn xáo bàn tán về tin đồn, nữ diễn viên vẫn giữ trạng thái bình tĩnh tìm cách giải quyết. Mọi việc lắng xuống nhờ phản hồi từ phía Ủy ban Giáo dục đã giúp Lưu Diệc Phi được "minh oan". Thông qua công ty quản lý, nữ diễn viên 35 tuổi đã gửi lời cảm ơn đến mọi người, đồng thời hứa nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân ở vai trò nghệ sĩ và tư cách một công dân.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 5

Lưu Diệc Phi được đánh cao nhờ thái độ bình tĩnh đối mặt với tin đồn 'hạ bệ" 

Sau Mộng hoa lục, Lưu Diệc Phi trở lại đóng Đi đến nơi có gió, cùng tài tử Lý Hiện. Nữ diễn viên được cho là tiếp tục thừa thắng xông lên ở mảng truyền hình với phim cổ trang Trường lăng

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 6

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 7
Tạo hình Lưu Diệc Phi trong phim cổ trang Trường lăng.

Lưu Diệc Phi từng bị chê bai về ngoại hình khi tăng cân và lộ làn da không đều màu trong một số bức ảnh cách đây 2 năm. Nữ diễn viên bước vào một hành trình tập luyện, ăn uống khoa học. Cô nhanh chóng giảm cân, trở lại với dáng vẻ thanh tú và lấy lại làn da mịn màng. Nhờ sức hút mạnh mẽ với người hâm mộ và sự ảnh hưởng với truyền thông, Lưu Diệc Phi hiện vẫn là lựa chọn số một của các nhãn hàng tại châu Á.

'Thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi gây chú ý khi diện mốt xẻ ngực táo bạo tham dự thảm đỏ - Ảnh 8
Nhờ nổ lực không ngừng, nữ diễn viên hiện tại không chỉ có nhan sắc mà sự nghiệp cũng vô cùng thăng hoa. 

 

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