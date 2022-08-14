Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'?

Sao quốc tế 14/08/2022 19:32

Sau thành công từ những bộ phim truyền hình, Vương Nhất Bác chuyển hình đóng liên tiếp mấy phim điện ảnh. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có phim điện ảnh nào của mỹ nam công chiếu.

Sau những thành công từ bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác trở thành một gương mặt được các nhà sản xuất và nền tảng săn đón. Vương Nhất Bác đóng liên tiếp 3 bộ phim truyền hình là Hữu Phỉ, Băng Vũ Hỏa và Phong Khởi Lạc Dương. Tưởng đâu, nam thần sẽ đóng khung với phim truyền hình, Vương Nhất Bác lại đóng liên tiếp mấy bộ điện ảnh.

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'? - Ảnh 1
Sau những thành công từ bộ phim Trần Tình Lệnh, Vương Nhất Bác trở thành một gương mặt được các nhà sản xuất và nền tảng săn đón - Ảnh: Internet

 

Chỉ trong vòng hơn 1 năm, Vương Nhất Bác đã đóng những 4 bộ phim điện ảnh như Lực Lượng Gìn Giữ Hòa Bình, Vô Danh, Trường Không Chi Vương và Nhiệt Liệt. Dù vẫn là gương mặt chưa có được thành tích nổi trội nào bên điện ảnh nhưng Vương Nhất Bác đã có cơ hội hợp tác với toàn các ảnh đế và ảnh hậu nổi tiếng như Lương Triều Vỹ, Châu Tấn, Châu Đông Vũ và mới đây còn có thêm Hoàng Bột nữa. Có vẻ như người đứng sau giúp đỡ cho Vương Nhất Bác đúng là rất mạnh đấy.

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'? - Ảnh 2
Vương Nhất Bác đang đóng quá nhiều phim điện ảnh trông anh ấy chẳng khác gì Cảnh Điềm của 10 năm trước - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, nhiều netizen cho rằng khi Vương Nhất Bác đang đóng quá nhiều phim điện ảnh trông anh ấy chẳng khác gì Cảnh Điềm của 10 năm trước. Cảnh Điềm vốn nổi tiếng là một diễn viên có diễn xuất không được đánh giá cao nhưng nhờ tư bản lớn hậu thuẫn nên tài nguyên điện ảnh của cô ấy rất dồi dào, đóng toàn phim lớn và hợp tác với các siêu sao trên màn ảnh. Không chỉ đóng phim trong nước mà Cảnh Điềm còn có cơ hội tham gia một số dự án của Hollywood nữa cơ.

Trong 4 bộ điện ảnh được quay suốt hơn 1 năm qua của Vương Nhất Bác thì chưa có một tác phẩm nào lên sóng cả, cho nên việc anh ấy có diễn xuất tốt hay kém thì không ai kiểm chứng được. Nhưng trong đoạn teaser của Vô Danh, Vương Nhất Bác nhận về nhiều phản hồi trái chiều, phần lớn cư dân mạng đều chê bai diễn xuất của anh ấy. Thành ra, những tiếp thị về diễn xuất tốt của Vương Nhất Bác trước đó cũng bị đem ra mỉa mai, nhiều người cho rằng anh ấy không tự lượng sức mình.

Chuyển hình qua điện ảnh, Vương Nhất Bác có nguy cơ trở thành Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm 'phiên bản nam'? - Ảnh 3
Trong đoạn teaser của điện ảnh Vô Danh, Vương Nhất Bác nhận về nhiều phản hồi trái chiều, phần lớn cư dân mạng đều chê bai diễn xuất - Ảnh: Internet

 

Không chỉ có Cảnh Điềm Vương Nhất Bác cũng giống Lưu Diệc Phi về khoản này. Dường như Vương Nhất Bác cũng có tham vọng y chang với Lưu Diệc Phi nhưng “thần tiên tỷ tỷ” nỗ lực suốt hơn 10 năm liền mà vẫn không có được chỗ đứng bên điện ảnh nhưng cuối cùng đành phải quay về với truyền hình. Vương Nhất Bác đã quá gấp rút trong việc chuyển hình, hơn nữa còn lựa chọn một mảng khó như điện ảnh nên mình nghĩ, khả năng thành công của anh ấy không cao.

 

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