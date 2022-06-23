Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế

Khi góp mặt trong bộ phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Lưu Diệc Phi khiến mình phải “đổ cái rầm” trước visual đỉnh cao khi hóa thân thành thiếu nữ 17 tuổi. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục trường, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm trọn spotlight.

Suốt bao năm qua, Lưu Diệc Phi luôn là cái tên top đầu trong các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung, khiến bao người ngất ngây với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo. Vậy nên, chẳng có gì là lạ khi thấy chị đẹp Mộng Hoa Lục có tên trong danh sách này.

Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Nổi lên từ dòng phim thanh xuân, học đường, Đàm Tùng Vận luôn giữ vững phong độ khi vào vai nữ sinh trên màn ảnh. Trong Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn lột tả hoàn hảo hình ảnh cô nàng Lý Tiêm Tiêm ngây thơ, lí lắc trên màn ảnh, khiến dân tình phải trầm trồ không thôi.

Chính gương mặt baby, “ăn gian” tuổi và nụ cười ngọt đến lịm tim là yếu tố khiến Đàm Tùng Vận luôn trẻ trung, tươi tắn, đậm chất thiếu nữ.

Triệu Lệ Dĩnh

Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

“Nữ hoàng rating” Triệu Lệ Dĩnh cũng là đối thủ đáng gờm trong danh sách này. Khi tham gia một MV ca nhạc, người đẹp Minh Lan Truyện đã lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với nhan sắc gây thương nhớ khi diện đồng phục nữ sinh.

Phải nói rằng sau khi lên chức mẹ, nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh lên hương quá trời, ngày càng xinh đẹp, cuốn hút hơn xưa. Thật khó mà tin nổi đây là visual của mẹ một con trên 30 tuổi.

Hà Hoằng San

Hà Hoằng San - Ảnh: Internet

“Tiểu Châu Tấn” Hà Hoằng San thường được nhớ tới với những vai ác nữ trên màn ảnh. Thế nhưng không phải ai cũng biết, khi góp mặt trong phim thanh xuân, học đường, người đẹp 8X này cũng gây xao xuyến.