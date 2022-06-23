Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế

Sao quốc tế 23/06/2022 19:00

Không ít netizen bàn luận về việc các mỹ nhân Hoa ngữ ngày nay thích “cưa sừng”, hóa thân thiếu nữ trên màn ảnh. Tuy nhiên, ngoài những trường hợp hơi “ô dề” thì vẫn có không ít sao nữ gây ấn tượng với nhan sắc “ăn gian” tuổi, hóa thân thành nữ sinh cũng không bị gượng ở độ tuổi 30+.

Lưu Diệc Phi

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Suốt bao năm qua, Lưu Diệc Phi luôn là cái tên top đầu trong các bảng xếp hạng sắc đẹp xứ Trung, khiến bao người ngất ngây với vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo. Vậy nên, chẳng có gì là lạ khi thấy chị đẹp Mộng Hoa Lục có tên trong danh sách này.

Khi góp mặt trong bộ phim Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây, Lưu Diệc Phi khiến mình phải “đổ cái rầm” trước visual đỉnh cao khi hóa thân thành thiếu nữ 17 tuổi. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, mặc đồng phục trường, “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chiếm trọn spotlight.

Đàm Tùng Vận

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế - Ảnh 2
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

 

Nổi lên từ dòng phim thanh xuân, học đường, Đàm Tùng Vận luôn giữ vững phong độ khi vào vai nữ sinh trên màn ảnh. Trong  Lấy Danh Nghĩa Người Nhà, Đàm Tùng Vận đã 30 tuổi rồi nhưng vẫn lột tả hoàn hảo hình ảnh cô nàng Lý Tiêm Tiêm ngây thơ, lí lắc trên màn ảnh, khiến dân tình phải trầm trồ không thôi.

Chính gương mặt baby, “ăn gian” tuổi và nụ cười ngọt đến lịm tim là yếu tố khiến Đàm Tùng Vận luôn trẻ trung, tươi tắn, đậm chất thiếu nữ.

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế - Ảnh 3
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

 “Nữ hoàng rating” Triệu Lệ Dĩnh cũng là đối thủ đáng gờm trong danh sách này. Khi tham gia một MV ca nhạc, người đẹp Minh Lan Truyện đã lọt thẳng vào top tìm kiếm trên mạng xã hội với nhan sắc gây thương nhớ khi diện đồng phục nữ sinh.

Phải nói rằng sau khi lên chức mẹ, nhan sắc và khí chất của Triệu Lệ Dĩnh lên hương quá trời, ngày càng xinh đẹp, cuốn hút hơn xưa. Thật khó mà tin nổi đây là visual của mẹ một con trên 30 tuổi.

Hà Hoằng San

Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ 30+ vẫn hóa thân nữ sinh cực mượt: Lưu Diệc Phi chiếm trọn spotlight dù trang điểm nhẹ, Đàm Tùng Vận có gương mặt baby chiếm ưu thế - Ảnh 4
Hà Hoằng San - Ảnh: Internet

 

 “Tiểu Châu Tấn” Hà Hoằng San thường được nhớ tới với những vai ác nữ trên màn ảnh. Thế nhưng không phải ai cũng biết, khi góp mặt trong phim thanh xuân, học đường, người đẹp 8X này cũng gây xao xuyến.

 

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Một số khán giả tìm hiểu học vấn và quá trình "thần tiên tỷ tỷ" hoàn thành các cấp học tại Mỹ. Bên cạnh đó, còn có nghi vấn Lưu Diệc Phi được ưu ái, đi cửa sau vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, trở thành sinh viên trẻ nhất lịch sử khi mới 15 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Lưu Diệc Phi Triệu Lệ Dĩnh Hà Hoằng San cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Lưu Diệc Phi vướng nghi vấn gian lận bằng cấp, hoàn thành việc học tại Mỹ trước 3 năm?

Lưu Diệc Phi có nhan sắc 'vạn người mê' nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm không ngờ

Lưu Diệc Phi có nhan sắc 'vạn người mê' nhưng vẫn lộ nhiều khuyết điểm không ngờ

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Khi fan đóng phim cùng Idol: Hà Hoằng San khóc vì tát Châu Tấn, Từ Hải Kiều quyết không rửa tay sau khi ôm Lưu Diệc Phi

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Dân mạng đào lại khoảnh khắc Lưu Diệc Phi ngó lơ Dương Mịch khiến mỹ nhân xấu hổ, lúng túng gây xôn xao mạng xã hội?

Top 5 mỹ nhân Hoa Ngữ sinh ra để đóng mỹ nhân cổ trang: Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau 2 mỹ nhân này?

Top 5 mỹ nhân Hoa Ngữ sinh ra để đóng mỹ nhân cổ trang: Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau 2 mỹ nhân này?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ 'bơm view' để tạo nhiệt, lôi phim khác vào so sánh cố tình dìm hàng?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bị nghi ngờ 'bơm view' để tạo nhiệt, lôi phim khác vào so sánh cố tình dìm hàng?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 40 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 10 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 40 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 55 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 13 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI