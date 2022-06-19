Top 5 mỹ nhân Hoa Ngữ sinh ra để đóng mỹ nhân cổ trang: Lưu Diệc Phi xếp thứ 3 sau 2 mỹ nhân này?

Hay trong Diên Hi Công Lược, Tần Lam dù là vai phụ vẫn lấn át nữ chính cùng dàn hậu cung Càn Long về nhan sắc. Nàng khi đoan trang, lúc lại yếu đuối vô cùng, nụ cười thì toát lên vẻ bao dung, hiền lành, đúng chuẩn "bạch nguyệt quang".

Tần Lam được khán giả biết đến khi vào vai "trà xanh" Tri Họa trong Hoàn Châu Cách Cách 3. Dù nhân vật này chẳng thể ưa được nhưng nhan sắc thì đố ai dối lòng mà chê nổi. Đôi mắt như có nước, ngũ quan xinh đẹp tựa tiểu thư khuê các, từng ánh mắt nụ cười đều toát lên vẻ dịu dàng, mong manh thấy mà thương. Đến Quỳnh Dao cũng phải khen Tần Lam là: "Một giọt lệ của Tần Lam tựa như ngôi sao trên trời vậy".

Vương Diễm

Vương Diễm - Ảnh: Internet

Nét đẹp của Vương Diễm là thanh tú, đoan trang nhưng chẳng hề nhạt nhòa một chút nào. Dù là Tình Nhi cách cách của Hoàn Châu Cách Cách hay Bạch Phi Phi trong Võ Lâm Ngoại Sử, cô đều khiến khán giả phải nhớ mãi dung nhan yêu kiều, lay động lòng người với đôi mắt sáng ngời, ngũ quan như vẽ.

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Sau khi Mộng Hoa Lục lên sóng, có rất nhiều bạn bè xung quanh mình phải thừa nhận là họ đã "quay xe" trước nhan sắc đỉnh chóp của Lưu Diệc Phi. Dù chẳng phải mình hạc xương mai, mặt có hơi tròn trịa một xíu, nhưng Lưu Diệc Phi vẫn khiến khán giả mê đắm không thôi với khí chất cổ điển đầy ý nhị cùng vẻ đẹp đoan trang, dịu dàng tựa như bước ra từ tranh vẽ vậy.

Còn khi Lưu Diệc Phi ở giai đoạn nhan sắc đỉnh cao cách đây hơn 10 năm, thì đố ai có thể trụ vững trước dung mạo của người đẹp này. Nếu không vướng vào Triệu Linh Nhi, thì cũng phải ngã quỵ dưới chân của Vương Ngữ Yên hay Tiểu Long Nữ.

Tưởng Cần Cần

Tưởng Cần Cần - Ảnh: Internet

Dung mạo cho đến khí chất của Tưởng Cần Cần đều cực kỳ phù hợp với dòng phim cổ trang. Mình cũng từng nghe ai đó nói: "Tạo hình cổ trang của Tưởng Cần Cần đẹp gấp mấy lần những tạo hình hiện đại" và xin được giơ 2 tay để tán thành. Chẳng cần trang phục hay trang sức làm duyên, ngũ quan của Tưởng Cần Cần đã đủ sức để làm lu mờ tất cả mọi thứ.

Bởi thế mà Quỳnh Dao vốn nổi tiếng với dàn "gà cưng" toàn đại mỹ nhân cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho Tưởng Cần Cần. Thậm chí, bà còn từng đặt cho cô nghệ danh mới là Thủy Linh vì: "Thanh linh như thủy, ưu mỹ như mộng".

Trần Hồng

Trần Hồng - Ảnh: Internet

Chắc đây là trường hợp hiếm hoi phù hợp với câu: "Cái đẹp đè bẹp cái nết". Với tính cách ngang bướng, nóng nảy, chẳng ngại đối đầu với lời đàm tiếu của thiên hạ, nếu là người khác thì chắc chắn sẽ bị khán giả quay lưng rồi, riêng Trần Hồng vì quá đẹp mà được tha thứ hết.

Gương mặt của Trần Hồng rất hài hòa, vừa có nét dịu dàng cổ điển, lại vừa khí phách mạnh mẽ. Bởi thế mà cô có thể thành công hóa thành Điêu Thuyền, Hằng Nga hay công chúa Thái Bình. Nói Trần Hồng sinh ra để làm mỹ nhân cổ trang chẳng hề sai một chút nào.