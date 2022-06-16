Dàn mỹ nhân Hoa Ngữ trong trang phục dân quốc: Lưu Diệc Phi đẹp lấn át nữ chính, Ngô Cẩn Ngôn bị chê tạo hình kỳ quái

Nói một cách công tâm thì khi ấy diễn xuất của Lưu Diệc phi vẫn còn non nớt. Ngay cả cô cũng không tự tin về bản thân, chia sẻ rằng mỗi khi thấy phân cảnh của mình trên màn ảnh đều lén đổi kênh, không dám xem. Tuy nhiên, tình cờ là sự thể hiện của cô hoàn toàn phù hợp với tính cách nhân vật, khiến khán giả hết mực yêu thích.

Nhân vật “Bạch Tú Châu” Lưu Diệc Phi của Kim Phấn Thế Gia không thể thiếu trong danh sách này. Người đẹp này được nhà làm phim Du Kiến Minh “ngắm” trúng, bởi lẽ, ông cho rằng, Lưu Diệc Phi cực kỳ phù hợp với nhân vật tiểu thư sinh ra đã ngậm thìa vàng “có sự kiêu căng của quý tộc, nét ngây thơ của thiếu nữ”. Đây là vai diễn đầu tay, đồng thời cũng là lần duy nhất Lưu Diệc Phi diễn vai phụ.

Sau Kim Phấn Thế Gia, chính nhà làm phim Du Kiến Minh là người đã đề cử Lưu Diệc Phi cho đoàn phim Thiên Long Bát Bộ, giúp cô trở thành “thần tiên tỷ tỷ” của Cbiz.

Tần Lam

Tần Lam - Ảnh: Internet

Góp mặt trong bộ phim đang hot Gia Truyền, Tần Lam khiến dân tình phải xuýt xoa khi hóa thân thành nàng Dịch Chung Linh – đại tiểu thư của nhà họ Dịch giàu có, từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng từ bà nội có xuất thân từ quý tộc Mãn Thanh. Chẳng những xinh đẹp, mặn mà, Dịch Chung Linh còn vô cùng thông minh, đa tài đa nghệ, có thể nói là người đứng đầu danh môn khuê tú (nữ tử chốn danh môn).

Ngô Cẩn Ngôn

Ngô Cẩn Ngôn - Ảnh: Internet

Là nữ chính trong Gia Truyền, Ngô Cẩn Ngôn vào vai Dịch Chung Ngọc – nàng nhị tiểu thư lớn lên ở Canada, từ nhỏ đã tiếp nhận văn hóa phương Tây. Thế nên, Ngôn Cẩn Ngôn để kiểu tóc ngắn phá cách, tạo sự khác biệt so với dàn mỹ nhân trong phim.

Nhiều netizen cho rằng kiểu make up này không phù hợp với Ngô Cẩn Ngôn cho lắm, khiến cô nàng có phần “dừ” hơn tuổi, bị nữ phụ Tần Lam át vía nhan sắc.