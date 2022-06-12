Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước

Sao quốc tế 12/06/2022 10:00

Ngôi sao may mắn tiếp theo sau Trần Hiểu nên duyên cùng Lưu Diệc Phi đã gọi tên Lý Hiện với dự án mang tên Đi Đến Nơi Có Gió.

Sau nhiều năm thất bại khi chuyển sang màn ảnh rộng, Lưu Diệc Phi bắt đầu tập trung trở lại truyền hình với nhiều dự án được đầu tư lớn. Tác phẩm phim truyền hình đầu tiên mà Lưu Diệc Phi nhận đóng trở lại sau bao năm dài đằng đẵng là Nam Yên Trai Bút Lục, thế nhưng bộ phim này lại nằm kho suốt mấy năm mà chẳng có tăm hơi nào.

Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước - Ảnh 1
Lưu Diệc Phi bắt đầu tập trung trở lại truyền hình với nhiều dự án được đầu tư lớn - Ảnh: Internet

 

Cứ nghĩ Lưu Diệc Phi chưa thoát khỏi vận xui nên có lẽ sẽ tạm dừng việc trở lại màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên tiếp tục nhận thêm một dự án mang tên Mộng Hoa Lục, kết đôi cùng Trần Hiểu. Và cuối cùng với sự kiên trì này đã mang lại trái ngọt cho Lưu Diệc Phi.

Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục không chỉ đạt thành công về mặt thương mại với lượt xem ấn tượng mà còn nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ khán giả cho tới giới chuyên môn - Ảnh: Internet

 

Mộng Hoa Lục không chỉ đạt thành công về mặt thương mại với lượt xem ấn tượng mà còn nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ khán giả cho tới giới chuyên môn. Điểm Douban mở đầu của bộ phim lên con số cao chót vót với 8,3 điểm và dần dà chạm đến 8,8 điểm với hơn 200 ngàn lượt đánh giá - tạo nên kỷ lục và giúp Lưu Diệc Phi bước lên tầm cao mới, bỏ xa dàn tiểu hoa sau 85 còn lại.

Giờ đây, đâu đâu cũng là những bài viết khen ngợi về Mộng Hoa Lục cũng như hai diễn viên chính của phim là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu phủ sóng khắp các mạng xã hội xứ Trung. Thế mới thấy được bộ phim hót hòn họt đến cỡ nào. Nhiều dân mạng cảm thấy rằng Mộng Hoa Lục thành công đến vậy phần lớn là nhờ vào sự mong chờ của khán giả dành cho màn trở lại của Lưu Diệc Phi.

Chính vì sức hút của thần tiên tỷ tỷ quá lớn khiến mình có cảm nghĩ rằng Trần Hiểu thật may mắn khi hợp tác cùng nàng tiểu hoa để được hưởng cùng “tiếng thơm” này. Trên Weibo, thấy được kha khá các fandom của dàn nam thần mong muốn thần tượng của mình được nên duyên màn ảnh cùng Lưu Diệc Phi ấy. Như kiểu đây là thời của Lưu Diệc Phi vậy, có ai mà không muốn hợp tác cùng bạn diễn nổi tiếng.

Và ngôi sao may mắn tiếp theo sau Trần Hiểu đã gọi tên Lý Hiện với dự án mang tên Đi Đến Nơi Có Gió. Trước đây khi mà dự án này bắt đầu khởi quay cho đến trước lúc Mộng Hoa Lục phát sóng, fan Lý Hiện tỏ thái độ ghét bỏ Lưu Diệc Phi ra mặt, năm lần bảy lượt tỏ ý “chê” bạn diễn của thần tượng. Nào là Lưu Diệc Phi “dừ”, nào là thần tiên tỷ tỷ đã hết thời, không xứng để diễn cùng một ngôi sao đang lên như Lý Hiện,…

Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước - Ảnh 3
Ngôi sao may mắn tiếp theo sau Trần Hiểu đã gọi tên Lý Hiện với dự án mang tên Đi Đến Nơi Có Gió - Ảnh: Internet

 

Những ý kiến tỏ ra bất mãn Lưu Diệc Phi của fan Lý Hiện chủ yếu là họ không muốn thần tượng mình bị vượt mặt, chịu thua Lưu Diệc Phi trong vấn đề phiên vị của Đi Đến Nơi Có Gió. Mà về vấn đề phiên vị này thì chắc chắn vị trí nhất phiên sẽ thuộc về Lưu Diệc Phi rồi chứ chẳng thể nào là Lý Hiện được.

Tuy nhiên, fan Lý Hiện hổng ưa Lưu Diệc Phi chỉ còn là quá khứ, chứ hiện tại thì họ lại thay đổi 180 độ, mừng còn không kịp nữa là. Chỉ có điều họ không dám thể hiện ra mặt, vì như thế có khác gì tự “vuốt mặt” chính mình vì những hành động trước đó.

 

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Trong buổi livestream của mình, nữ diễn viên Lâm Duẫn, người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu DIệc Phi Lý Hiện Trần Hiểu Sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 46 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI