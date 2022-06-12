Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước

Sau nhiều năm thất bại khi chuyển sang màn ảnh rộng, Lưu Diệc Phi bắt đầu tập trung trở lại truyền hình với nhiều dự án được đầu tư lớn. Tác phẩm phim truyền hình đầu tiên mà Lưu Diệc Phi nhận đóng trở lại sau bao năm dài đằng đẵng là Nam Yên Trai Bút Lục, thế nhưng bộ phim này lại nằm kho suốt mấy năm mà chẳng có tăm hơi nào.

Cứ nghĩ Lưu Diệc Phi chưa thoát khỏi vận xui nên có lẽ sẽ tạm dừng việc trở lại màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên tiếp tục nhận thêm một dự án mang tên Mộng Hoa Lục, kết đôi cùng Trần Hiểu . Và cuối cùng với sự kiên trì này đã mang lại trái ngọt cho Lưu Diệc Phi.

Mộng Hoa Lục không chỉ đạt thành công về mặt thương mại với lượt xem ấn tượng mà còn nhận được đánh giá vô cùng tích cực từ khán giả cho tới giới chuyên môn. Điểm Douban mở đầu của bộ phim lên con số cao chót vót với 8,3 điểm và dần dà chạm đến 8,8 điểm với hơn 200 ngàn lượt đánh giá - tạo nên kỷ lục và giúp Lưu Diệc Phi bước lên tầm cao mới, bỏ xa dàn tiểu hoa sau 85 còn lại.

Giờ đây, đâu đâu cũng là những bài viết khen ngợi về Mộng Hoa Lục cũng như hai diễn viên chính của phim là Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu phủ sóng khắp các mạng xã hội xứ Trung. Thế mới thấy được bộ phim hót hòn họt đến cỡ nào. Nhiều dân mạng cảm thấy rằng Mộng Hoa Lục thành công đến vậy phần lớn là nhờ vào sự mong chờ của khán giả dành cho màn trở lại của Lưu Diệc Phi.

Chính vì sức hút của thần tiên tỷ tỷ quá lớn khiến mình có cảm nghĩ rằng Trần Hiểu thật may mắn khi hợp tác cùng nàng tiểu hoa để được hưởng cùng “tiếng thơm” này. Trên Weibo, thấy được kha khá các fandom của dàn nam thần mong muốn thần tượng của mình được nên duyên màn ảnh cùng Lưu Diệc Phi ấy. Như kiểu đây là thời của Lưu Diệc Phi vậy, có ai mà không muốn hợp tác cùng bạn diễn nổi tiếng.

Và ngôi sao may mắn tiếp theo sau Trần Hiểu đã gọi tên Lý Hiện với dự án mang tên Đi Đến Nơi Có Gió. Trước đây khi mà dự án này bắt đầu khởi quay cho đến trước lúc Mộng Hoa Lục phát sóng, fan Lý Hiện tỏ thái độ ghét bỏ Lưu Diệc Phi ra mặt, năm lần bảy lượt tỏ ý “chê” bạn diễn của thần tượng. Nào là Lưu Diệc Phi “dừ”, nào là thần tiên tỷ tỷ đã hết thời, không xứng để diễn cùng một ngôi sao đang lên như Lý Hiện,…

Ngôi sao may mắn tiếp theo sau Trần Hiểu đã gọi tên Lý Hiện với dự án mang tên Đi Đến Nơi Có Gió - Ảnh: Internet

Những ý kiến tỏ ra bất mãn Lưu Diệc Phi của fan Lý Hiện chủ yếu là họ không muốn thần tượng mình bị vượt mặt, chịu thua Lưu Diệc Phi trong vấn đề phiên vị của Đi Đến Nơi Có Gió. Mà về vấn đề phiên vị này thì chắc chắn vị trí nhất phiên sẽ thuộc về Lưu Diệc Phi rồi chứ chẳng thể nào là Lý Hiện được.

Tuy nhiên, fan Lý Hiện hổng ưa Lưu Diệc Phi chỉ còn là quá khứ, chứ hiện tại thì họ lại thay đổi 180 độ, mừng còn không kịp nữa là. Chỉ có điều họ không dám thể hiện ra mặt, vì như thế có khác gì tự “vuốt mặt” chính mình vì những hành động trước đó.