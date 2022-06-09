Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Sao quốc tế 09/06/2022 15:00

Mộng Hoa Lục là bộ phim hot nhất hiện nay, đồng thời dự án này cũng đánh dấu sự tái xuất của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen, khác hẳn với ngày trước cô ấy thường bị phàn nàn bởi những màn biểu diễn của mình.

Mộng Hoa Lục là bộ phim hot nhất hiện nay, đồng thời dự án này cũng đánh dấu sự tái xuất của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen, khác hẳn với ngày trước cô ấy thường bị phàn nàn bởi những màn biểu diễn của mình.

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình? - Ảnh 1
Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục nhận được rất nhiều lời khen - Ảnh: Internet

 

Thực tế, 4 năm đầu sự nghiệp khi Lưu Diệc Phi còn tập trung đóng phim truyền hình thì diễn xuất của cô ấy không được đánh giá cao. Nhưng thời điểm đó, Lưu Diệc Phi không phải nhận nhiều lời chỉ trích bởi vì cô ấy rất hợp vai và những điểm yếu trong diễn xuất cũng không bị lộ ra quá rõ ràng. Thêm vào đó, những bộ phim mà Lưu Diệc Phi tham gia đều thành công vang dội nên khán giả cũng khá bao dung cho diễn xuất không tốt của cô ấy.

Nếu như sau Thần Điêu Đại Hiệp mà Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim truyền hình thì mình tin rằng cô ấy có thể có được nhiều tác phẩm đình đám. Chỉ có điều, Lưu Diệc Phi vội vàng chuyển hướng sang điện ảnh và tiến quân vào Hollywood, để rồi ai nhìn vào cũng thấy đây là quyết định sai lầm của cô ấy. Trong suốt 15 năm liền, Lưu Diệc Phi ngụp lặn trong vô vàn những bộ phim điện ảnh và cô chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất dù rất chăm đa dạng các kiểu vai.

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình? - Ảnh 2
Trong suốt 15 năm liền, Lưu Diệc Phi ngụp lặn trong vô vàn những bộ phim điện ảnh và cô chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất dù rất chăm đa dạng các kiểu vai - Ảnh: Internet

 

Lưu Diệc Phi cũng gặp hoàn cảnh tương tự với nhiều ngôi sao hiện nay, điển hình như dàn mỹ nữ 85. Lưu Diệc Phi hiểu cách để diễn như thế nào nhưng cách diễn của cô ấy mang đến sự đơn điệu khiến khán giả khó mà hiểu rõ được tâm lý nhân vật.

Lưu Diệc Phi không phải kiểu bình hoa di động như Angelababy hay Cổ Lực Na Trát nhưng cô ấy không thể tạo nên sức hút lớn cho các vai diễn. “Vùng an toàn” trong cách diễn xuất cũng khiến “thần tiên tỷ tỷ” gần như chỉ đóng ổn được mấy phim truyền hình thần tượng.

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình? - Ảnh 3
“Vùng an toàn” trong cách diễn xuất cũng khiến “thần tiên tỷ tỷ” gần như chỉ đóng ổn được mấy phim truyền hình thần tượng - Ảnh: Internet

 

Khi lên màn ảnh rộng, mỗi diễn viên đều bị buộc phải nhanh chóng hiểu rõ vai diễn của mình bởi thời lượng phim điện ảnh chỉ có tầm 2 tiếng, chẳng đạo diễn nào có thể đợi bạn từ từ hóa thân vào nhân vật được cả. Lưu Diệc Phi vốn là người có diễn xuất không tốt và cần phải được cải thiện nhiều hơn nhưng khi cô ấy chưa tiến bộ được gì thì đã vội đóng điện ảnh rồi. Và thế là những điểm yếu của Lưu Diệc Phi bị lộ rõ, cô ấy không thể khắc phục được điều này và cũng chẳng thể bắt kịp được quá trình làm phim điện ảnh nên diễn xuất cứ bị chê từ phim này qua phim khác.

Thế là Lưu Diệc Phi quay lại đóng phim truyền hình và đây là quyết định đúng đắn. Trong Mộng Hoa Lục, người đẹp đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh nội tâm như cay đắng, phẫn nộ đều được cô thể hiện một cách rõ nét. Những cảnh quay khiến khán giả như cảm nhận sâu sắc được tâm lý nhân vật và nhận thấy rằng, hóa ra Lưu Diệc Phi không diễn tệ như họ vẫn tưởng.

 

Lưu Diệc Phi và 'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa giống nhau đến lạ lùng, netizen hoa mắt nhìn không ra

Lưu Diệc Phi và 'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa giống nhau đến lạ lùng, netizen hoa mắt nhìn không ra

Cư dân mạng mới đây đã phát hiện Lưu Diệc Phi và Từ Thiếu Hoa sở hữu nhan sắc khá tương đồng nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Lưu Diệc Phi và 'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa giống nhau đến lạ lùng, netizen hoa mắt nhìn không ra

Lưu Diệc Phi và 'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa giống nhau đến lạ lùng, netizen hoa mắt nhìn không ra

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Ở tuổi 35, nhan sắc của Lưu Diệc Phi khiến dân tình 'dậy sóng'

Ở tuổi 35, nhan sắc của Lưu Diệc Phi khiến dân tình 'dậy sóng'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu liên tục bị xăm soi khi gây tiếng vang, lần này là đến bị tố mua nghiện mua hot search

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI