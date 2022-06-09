Mộng Hoa Lục là bộ phim hot nhất hiện nay, đồng thời dự án này cũng đánh dấu sự tái xuất của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ. Diễn xuất của Lưu Diệc Phi trong bộ phim này nhận được rất nhiều lời khen, khác hẳn với ngày trước cô ấy thường bị phàn nàn bởi những màn biểu diễn của mình.

Nếu như sau Thần Điêu Đại Hiệp mà Lưu Diệc Phi tiếp tục đóng phim truyền hình thì mình tin rằng cô ấy có thể có được nhiều tác phẩm đình đám. Chỉ có điều, Lưu Diệc Phi vội vàng chuyển hướng sang điện ảnh và tiến quân vào Hollywood, để rồi ai nhìn vào cũng thấy đây là quyết định sai lầm của cô ấy. Trong suốt 15 năm liền, Lưu Diệc Phi ngụp lặn trong vô vàn những bộ phim điện ảnh và cô chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất dù rất chăm đa dạng các kiểu vai.

Thực tế, 4 năm đầu sự nghiệp khi Lưu Diệc Phi còn tập trung đóng phim truyền hình thì diễn xuất của cô ấy không được đánh giá cao. Nhưng thời điểm đó, Lưu Diệc Phi không phải nhận nhiều lời chỉ trích bởi vì cô ấy rất hợp vai và những điểm yếu trong diễn xuất cũng không bị lộ ra quá rõ ràng. Thêm vào đó, những bộ phim mà Lưu Diệc Phi tham gia đều thành công vang dội nên khán giả cũng khá bao dung cho diễn xuất không tốt của cô ấy.

Trong suốt 15 năm liền, Lưu Diệc Phi ngụp lặn trong vô vàn những bộ phim điện ảnh và cô chưa bao giờ nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất dù rất chăm đa dạng các kiểu vai - Ảnh: Internet

Lưu Diệc Phi cũng gặp hoàn cảnh tương tự với nhiều ngôi sao hiện nay, điển hình như dàn mỹ nữ 85. Lưu Diệc Phi hiểu cách để diễn như thế nào nhưng cách diễn của cô ấy mang đến sự đơn điệu khiến khán giả khó mà hiểu rõ được tâm lý nhân vật.

Lưu Diệc Phi không phải kiểu bình hoa di động như Angelababy hay Cổ Lực Na Trát nhưng cô ấy không thể tạo nên sức hút lớn cho các vai diễn. “Vùng an toàn” trong cách diễn xuất cũng khiến “thần tiên tỷ tỷ” gần như chỉ đóng ổn được mấy phim truyền hình thần tượng.

“Vùng an toàn” trong cách diễn xuất cũng khiến “thần tiên tỷ tỷ” gần như chỉ đóng ổn được mấy phim truyền hình thần tượng - Ảnh: Internet

Khi lên màn ảnh rộng, mỗi diễn viên đều bị buộc phải nhanh chóng hiểu rõ vai diễn của mình bởi thời lượng phim điện ảnh chỉ có tầm 2 tiếng, chẳng đạo diễn nào có thể đợi bạn từ từ hóa thân vào nhân vật được cả. Lưu Diệc Phi vốn là người có diễn xuất không tốt và cần phải được cải thiện nhiều hơn nhưng khi cô ấy chưa tiến bộ được gì thì đã vội đóng điện ảnh rồi. Và thế là những điểm yếu của Lưu Diệc Phi bị lộ rõ, cô ấy không thể khắc phục được điều này và cũng chẳng thể bắt kịp được quá trình làm phim điện ảnh nên diễn xuất cứ bị chê từ phim này qua phim khác.

Thế là Lưu Diệc Phi quay lại đóng phim truyền hình và đây là quyết định đúng đắn. Trong Mộng Hoa Lục, người đẹp đã nhận được nhiều lời khen ngợi về diễn xuất, đặc biệt là những phân cảnh nội tâm như cay đắng, phẫn nộ đều được cô thể hiện một cách rõ nét. Những cảnh quay khiến khán giả như cảm nhận sâu sắc được tâm lý nhân vật và nhận thấy rằng, hóa ra Lưu Diệc Phi không diễn tệ như họ vẫn tưởng.