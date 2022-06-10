Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Sao quốc tế 10/06/2022 09:00

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính đang là bộ phim được quan tâm nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Trên diễn đàn đánh giá Douban, tác phẩm được chấm 8,8/10 điểm chất lượng, với hơn 300.000 người đánh giá, chủ yếu là 5 sao.

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính đang là bộ phim được quan tâm nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Trên diễn đàn đánh giá Douban, tác phẩm được chấm 8,8/10 điểm chất lượng, với hơn 300.000 người đánh giá, chủ yếu là 5 sao.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao? - Ảnh 1
Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính đang là bộ phim được quan tâm nhất mùa hè này tại Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Trên mạng xã hội Weibo, các trang video lớn như QQ, Youku, Tencent..., hàng triệu khán giả bày tỏ cảm xúc và bình luận về các tình tiết phim. Hiện, Mộng hoa lục đạt hơn 600 triệu lượt xem chỉ sau 5 ngày lên sóng.

Nhiều trang báo lớn ở Trung Quốc như Văn Hội báo, Nhân Dân nhật báo, Bắc Kinh thời báo..., đánh giá Mộng hoa lục là số ít phim cổ trang đáng xem nhất trên màn ảnh nhỏ xứ tỷ dân trong 5 năm trở lại đây.

Thậm chí, Mộng hoa lục còn được xem là tác phẩm cứu vớt sự ảm đạm, được kỳ vọng tạo đà đưa dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc quay lại thời đỉnh cao. "Nhờ sự đầu tư chỉn chu, Mộng hoa lục hóa công, hóa phượng giữa 'bầy gà' phim cổ trang dở tệ", QQ nhận bình

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao? - Ảnh 2
Mộng hoa lục còn được xem là tác phẩm cứu vớt sự ảm đạm, được kỳ vọng tạo đà đưa dòng phim truyền hình cổ trang Trung Quốc quay lại thời đỉnh cao - Ảnh: Internet

 

Theo Sina, Mộng hoa lục được cải biên từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của Quan Hán Khanh (thời Nguyên) - nhà viết kịch vĩ đại nhất Trung Quốc. Dựa trên cốt truyện gốc, biên kịch Trương Nguy xây dựng tình tiết, mối quan hệ phức tạp hơn để tạo ra kịch bản hấp dẫn và có chiều sâu khi chuyển thể lên màn ảnh.

Trải qua quá trình cải biên, Mộng hoa lục vẫn giữ nguyên góc nhìn nhân sinh quan đề cao phụ nữ của nhà văn Quan Hán Khanh là thông tuệ, dũng cảm, trọng tình nghĩa và tự lập.

Tong phim, Lưu Diệc Phi thủ vai Triệu Phán Nhi. Cuộc đời nàng trải qua nhiều biến cố. Triệu Phán Nhi từng là con nhà quan, có cuộc sống nhung lụa trước khi bị bán vào kỹ viện làm ca nương do gia cảnh sa sút. Đến khi trưởng thành, Triệu Phán Nhi thoát khỏi thân phận kỹ nữ, mở quán trà kinh doanh. Dù tài sắc vẹn toàn, nàng vẫn bị hôn phu Âu Dương Húc phản bội.

Không chấp nhận số phận, nàng lên kinh thành để tìm lại công lý. Trong hành trình đó, Triệu Phán Nhi gặp gỡ những người bạn với số phận bi kịch khác nhau. Họ trải qua nhiều gian truân, vất vả, cùng nhau mở cửa hàng buôn bán tại Đông Kinh.

Theo Sina, Triệu Phán Nhi khao khát hạnh phúc, quyết tâm vượt lên số phận long đong bằng chính khả năng và nỗ lực của mình. Nhân vật do Lưu Diệc Phi đảm nhận là hình ảnh đại diện cho các cô gái trẻ tự lập hiện nay.

Liễu Nham đóng vai Tôn Tam Nương. Nàng là người mẹ hết lòng vì con trai, người vợ tháo vát. Nhưng đằng sau vỏ bọc hôn nhân hạnh phúc, nàng phải giấu kín nỗi đau bị chồng bạo hành.

Lâm Duẫn vào vai Tống Dẫn Chương. Dẫn Chương là ca nương chuyên phục vụ đàn hát cho giới quan lại ở Hàng Châu. Nhưng nàng luôn khao khát có cuộc sống tự do, sớm yên bề gia thất.

Để thực hiện lý tưởng, Tống Dẫn Chương quyết tâm gả cho Châu Xá - con trai hàng buôn đồ da giàu có - chỉ sau 15 ngày gặp mặt. Nhưng Châu Xá là tên lừa đảo và bị Triệu Phán Nhi vạch mặt. Nhờ có sự giúp đỡ của Phán Nhi, Tống Dẫn Chương tránh khỏi cuộc hôn nhân giả dối. Theo Sina, Tống Dẫn Chương đại diện cho kiểu phụ nữ có ít kinh nghiệm sống dễ tin người, hết mình khi yêu, chấp nhận phần thiệt về mình.

Triệu Phán Nhi, Tôn Tam Nương và Tống Dẫn Chương đại diện cho ba kiểu phụ nữ điển hình trong xã hội. Mộng hoa lục kể về biến cố cuộc đời của họ, nhưng không xoáy sâu vào bi kịch cả ba từng trải. Thay vào đó, tác phẩm nhấn mạnh đến cách họ đối mặt, vùng dậy giữa những bất công trong thời đại "trọng nam khinh nữ" để vươn lên khẳng định bản thân.

Theo Sina, sự xuất hiện của nhân vật Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) cũng là chi tiết văn minh trong Mộng hoa lục. Chuyện tình cảm của Cố Thiên Phàm và Triệu Phán Nhi cho thấy phụ nữ chỉ cần tự tin, sống đẹp chắc chắn sẽ tìm được người đàn ông chấp nhận quá khứ và yêu thương.

Theo QQ, Mộng hoa lục là bộ phim cổ trang hiện thực - ngôn tình hiếm hoi có chất lượng của màn ảnh Trung Quốc trong vài năm trở lại đây. Tác phẩm không sa lầy vào tuyến tình cảm, thay vào đó xây dựng nên các nhân vật đa chiều với những vấn đề cuộc sống mà bất kỳ cô gái nào cũng cảm thấy như có mình trong đó. Tình người, tình bạn, tình yêu được thể hiện sâu sắc trong phim.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao? - Ảnh 3
Mộng hoa lục là bộ phim cổ trang hiện thực - ngôn tình hiếm hoi có chất lượng của màn ảnh Trung Quốc trong vài năm trở lại đây - Ảnh: Internet

 

Trên Bắc Kinh thời báo, nữ đạo diễn Dương Dương chia sẻ Mộng hoa lục truyền tải thông điệp "nữ nhân như thủy". Vì vậy, bối cảnh của Mộng hoa lục gắn liền với những cảnh sắc nên thơ vùng sông nước ở Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thiệu Hưng... để làm bật dụng ý phụ nữ không chỉ đẹp, uyển chuyển mà khi cần họ cũng dữ dội và quyết liệt.

Cây bút Tỉ Do của Văn Hội báo đánh giá Mộng hoa lục là phim cổ trang có yếu tố mỹ thuật nhất trong vài năm trở lại đây ở xứ tỷ dân. Kiến trúc, đồ vật tái hiện trọn vẹn cuộc sống, văn hóa thời nhà Tống. Phục sức (trang sức, quần áo) của diễn viên, đặc biệt là nữ giới, được đánh giá thanh nhã, hài hòa với gu thẩm mỹ thời hiện đại.

Theo Bắc Kinh thời báo, Mộng hoa lục có phần hình ảnh chân thật, tự nhiên, khác biệt với phần lớn phim cổ trang Trung Quốc thời gian gần đây. Những năm qua, tác phẩm truyền hình Trung Quốc thường ghép cảnh trên phông xanh khiến hình ảnh giả, không đẹp mắt.

Cảnh võ thuật trong phim được dàn dựng chỉn chu, không dùng thủ pháp quay chậm. Ngoài ra, gương mặt của dàn diễn viên không bị lạm dụng hiệu ứng chỉnh sửa hình ảnh. Trong phim, khán giả có thể thấy rõ đặc điểm tự nhiên của các nghệ sĩ như Lưu Diệc Phi có mũi gồ, Liễu Nham lộ vết lão hóa.

Trước Mộng hoa lục, hàng chục phim Trung Quốc bị khán giả phản ứng vì sử dụng bộ lọc quá mức khiến diễn viên mất hết đường nét trên gương mặt, biểu cảm đơ cứng như robot.

Trang Sohu đánh giá cao dàn sao trong Mộng hoa lục vì thu tiếng trực tiếp, không dùng người lồng tiếng.

Sau 14 tập của Mộng hoa lục, hai diễn viên chính là Trần Hiểu và Lưu Diệc Phi có màn thể hiện nhận được nhiều ý kiến tích cực. Trong đó, "thần tiên tỷ tỷ" sau 16 năm tái xuất màn ảnh nhỏ đã gỡ được mác vừa diễn dở vừa đóng phim thất bại.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao? - Ảnh 4
"Thần tiên tỷ tỷ" sau 16 năm tái xuất màn ảnh nhỏ đã gỡ được mác vừa diễn dở vừa đóng phim thất bại - Ảnh: Internet

 

Lưu Diệc Phi cũng được khen tận tụy với nghề. Cô tập múa quạt uyển chuyển, rót trà theo kiểu thác nước. Nữ diễn viên không ngại bôi đen mặt, chấp nhận bị ném rau quả, trứng thối lên người.

Tờ Văn Hội báo đánh giá thành tích ấn tượng của Mộng hoa lục công lớn thuộc về Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu. Cây viết Tỉ Do nhận xét: "Hai diễn viên nam thanh nữ tú, diễn xuất tự nhiên. Các cảnh thể hiện tình cảm của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu không lãng mạn thái quá, xa rời thực tế. Họ ôm nỗi nhớ nhung gửi vào ánh mắt, biểu đạt sự tiến triển tình cảm qua lời nói ý nhị, chân thành".

Tờ Nhân Dân nhật báo khen Lưu Diệc Phi "mang tới phần biểu diễn tiệm cận hoàn mỹ". Trong khi Trần Hiểu cuốn hút khán giả với lối diễn nội tâm, đặc biệt là ánh mắt si tình anh dành cho nhân vật Triệu Phán Nhi.

Lưu Diệc Phi đóng vai nữ nhân tài sắc, tính cách mạnh mẽ Triệu Phán Nhi trong "Mộng hoa lục". Khán giả đánh giá cô tiến bộ trong diễn xuất nhưng nhan sắc đi xuống.

 

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Tạo hình vũ cơ của Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục được tiết lộ khiến dân tình phải trầm trồ vì quá đẹp. Tạo hình này lại khiến nhiều người liên tưởng đến nhân vật Dương Quý Phi mà Phạm Băng Băng từng đảm nhận trước đó.

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