Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Sao quốc tế 11/06/2022 09:00

Trong buổi livestream của mình, nữ diễn viên Lâm Duẫn, người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình.

Mới đây, trong buổi livestream của mình, nữ diễn viên Lâm Duẫn, người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình. Cụ thể, Lâm Duẫn đã đính hai tờ giấy ở đằng sau, trong đó ghi rõ: "Tôi không cướp chồng chị, tôi không hắc hóa nha, tôi độc thân".

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi' - Ảnh 1
Người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình - Ảnh: Internet

 

Ngay sau tấm hình trên được truyền tay nhau khắp các diễn đàn xã hội, nhiều người đã không khỏi cảm thấy thích thú và để lại những bình luận vô cùng thú vị:

- May quá, em cứ lo mãi, yên tâm hóng phim tiếp rồi.

- Lúc xem cũng nghi liệu vai bạn này có phải ẩn số không. Cơ mà lại nghĩ phim khá nhẹ nhàng nên chắc không máu chó vậy đâu. Nay bạn ấy thanh minh luôn. Mà cách spoil cũng khéo quá.

- Công nhận là phim có cảnh lần đầu gặp anh rể nhìn đắm đuối tại ảnh quá đẹp trai lại từng giúp đỡ mình nên khán giả hoài nghi là chuyện dễ hiểu. May quá không có vụ "máu chó" đó.

- Kể ra số nhỏ cũng khổ. Dù hơi ngu ngốc và ích kỷ xíu nhưng chưa chắc đã là trà xanh mà. Mấy nay nhỏ bị chửi thảm quá. May là thanh minh kịp haha.

- Thấy cảnh lần đầu gặp anh rễ mà nhìn đắm đuối, cứ ngỡ sau sẽ vì yêu mà hắc hóa chứ. Ship gia đình văn nghệ Hảo Hảo và Dẫn Chương nhé.

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi' - Ảnh 2
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

 

Dù mới lên sóng nhưng nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng "chị em tốt" của nữ chính Triệu Phán Nhi sẽ có một pha "quay xe" chen chân vào mối tình của cô và Cố Thiên Phàm. Thế nhưng, màn "spoil" kịp thời này đã khiến dân tình phần nào cảm thấy yên tâm để tiếp tục theo dõi.

 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu đóng chính đang là bộ phim được quan tâm nhất mùa hè này tại Trung Quốc. Trên diễn đàn đánh giá Douban, tác phẩm được chấm 8,8/10 điểm chất lượng, với hơn 300.000 người đánh giá, chủ yếu là 5 sao.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Lâm Duẫn sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Dàn sao Hoa Ngữ 'chuyển hình' từ điện ảnh sang truyền hình: Lưu Diệc Phi nhận cơn mưa lời khen, Trần Khôn bị netizen đặt danh hiệu 'Khôn flop'

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

Mộng Hoa Lục: Sự trở lại của Lưu Diệc Phi trong phim nhận nhiều lời khen lẫn lời chê

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 21 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 21 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 21 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI