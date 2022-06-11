Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mới đây, trong buổi livestream của mình, nữ diễn viên Lâm Duẫn , người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình. Cụ thể, Lâm Duẫn đã đính hai tờ giấy ở đằng sau, trong đó ghi rõ: "Tôi không cướp chồng chị, tôi không hắc hóa nha, tôi độc thân".

Ngay sau tấm hình trên được truyền tay nhau khắp các diễn đàn xã hội, nhiều người đã không khỏi cảm thấy thích thú và để lại những bình luận vô cùng thú vị:

- Lúc xem cũng nghi liệu vai bạn này có phải ẩn số không. Cơ mà lại nghĩ phim khá nhẹ nhàng nên chắc không máu chó vậy đâu. Nay bạn ấy thanh minh luôn. Mà cách spoil cũng khéo quá.

- Công nhận là phim có cảnh lần đầu gặp anh rể nhìn đắm đuối tại ảnh quá đẹp trai lại từng giúp đỡ mình nên khán giả hoài nghi là chuyện dễ hiểu. May quá không có vụ "máu chó" đó.

- Kể ra số nhỏ cũng khổ. Dù hơi ngu ngốc và ích kỷ xíu nhưng chưa chắc đã là trà xanh mà. Mấy nay nhỏ bị chửi thảm quá. May là thanh minh kịp haha.

- Thấy cảnh lần đầu gặp anh rễ mà nhìn đắm đuối, cứ ngỡ sau sẽ vì yêu mà hắc hóa chứ. Ship gia đình văn nghệ Hảo Hảo và Dẫn Chương nhé.

Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Dù mới lên sóng nhưng nhiều người đã tỏ ra vô cùng lo lắng "chị em tốt" của nữ chính Triệu Phán Nhi sẽ có một pha "quay xe" chen chân vào mối tình của cô và Cố Thiên Phàm. Thế nhưng, màn "spoil" kịp thời này đã khiến dân tình phần nào cảm thấy yên tâm để tiếp tục theo dõi.