Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân

Sao quốc tế 11/06/2022 19:00

Trong phim ảnh Hoa ngữ thường xuất hiện tình tiết nhân vật chính vì gặp phải biến cố mà trở nên chật vật không thôi, khiến khán giả thấy mà thương.

Lưu Diệc Phi

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân - Ảnh 1
 Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

 

Tái xuất màn ảnh nhỏ sau 16 năm xa cách, Lưu Diệc Phi đã gây bão khi hóa thân thành nàng Triệu Phán Nhi ở vũ trụ Mộng Hoa Lục. Trong phim, nhân vật do cô thể hiện gặp khá nhiều trắc trở, phải rơi vào cảnh “làn tóc rối, bờ môi khô”, chật vật đủ đường.

Đặc biệt, nàng Triệu Phán Nhi xinh đẹp của chúng ta còn từng phải chịu cảnh đi diễu phố với mặt mày lấm lem, khoác bao tải trên vai. Dù vậy, trông Lưu Diệc Phi vẫn xinh đẹp, cuốn hút đến lạ kỳ, khiến dân tình chẳng thể rời mắt được.

Ngoài việc khen visual nổi trội của “thần tiên tỷ tỷ”, mình cũng xin được bắn tim, thả like cho cô vì không sợ xấu khi đóng phim nữa nhé!

Triệu Lệ Dĩnh

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân - Ảnh 2
Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

 

Vào vai nàng Sở Kiều – thiếu nữ xuất thân nô tịch trong Sở Kiều Truyện, Triệu Lệ Dĩnh chắc chắn cũng có không ít cảnh “gặp nạn”. Khi thì lấm lem gương mặt, khi thì “chiến tổn” luôn nè! Dù nhìn hơi lem nhem một tẹo nhưng đôi mắt sáng ngời, ánh lên vẻ mạnh mẽ, cứng cỏi, lột tả hoàn hảo cảm xúc nhân vật vẫn giúp Triệu Lệ Dĩnh chiếm trọn spotlight, khiến fan nguyên tác cũng phải gật gù khen ngợi.

Lý Thấm

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân - Ảnh 3
Lý Thấm - Ảnh: Internet

 

Cũng góp mặt trong bộ phim Sở Kiều Truyện, Lý Thấm được đánh giá là át vía cả nữ chính Triệu Lệ Dĩnh cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Vào vai công chúa Nguyên Thuần xuất thân cao quý nhưng lại bị “vùi hoa dập liễu” vì biến cố, Lý Thấm khiến khán giả thấy thương quá là thương với tạo hình “gặp nạn” này.

Hay như khoảnh khắc nàng đau khổ cầu xin Yến Tuân (Đậu Kiêu) đừng khởi binh làm phản cũng khiến cộng đồng mạng tan nát cõi lòng. Dù gương mặt lấm lem, trang phục, kiểu tóc không được chỉn chu lại còn gào khóc thảm thương nhưng Lý Thấm vẫn đẹp xuất sắc đúng không cả nhà? Cá nhân mình cho rằng đây là thước phim đẹp nhất trên màn ảnh của người đẹp họ Lý cho tới thời điểm này đó!

Triệu Lộ Tư

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân - Ảnh 4
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

 

Triệu Lộ Tư cũng góp mặt trong cuộc đọ sắc này khi hóa thân thành nàng Lý Lạc Yên trong phim Trường Ca Hành. Vì một số lý do, nàng công chúa lá ngọc cành vàng này buộc phải đi lưu lạc với gương mặt lấm lem, trang phục xám xịt, tóc tai rối bời, chẳng hề son phấn hay trang sức gì cả. Dù vậy, Triệu Lộ Tư vẫn ghi điểm với dáng vẻ mong manh như cần che chở, khiến khán giả thấy mà thương.

AngelaBaby

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân - Ảnh 5
Angela Baby - Ảnh: Internet

 

AngelaBaby có màn hóa thân thành cô nàng Cái Bang cũng “pha ke”. Diện bộ trang phục sạch sẽ tinh tươm, má phấn môi son (có vài vết bẩn cực mờ trên má nhưng nếu không “super soi” thì chắc cũng chẳng nhận ra nổi), lông mi cong vút thế này, trông nữ diễn viên Vân Trung Ca chẳng khác nào tiểu thư nhà giàu đang vi hành vậy, trông chẳng giống như “gặp nạn” chút nào cả. Điều này khiến mình cũng như đông đảo khán giả đều không hài lòng.

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Trong buổi livestream của mình, nữ diễn viên Lâm Duẫn, người thủ vai nhân vật Tống Dẫn Chương đã khiến netizen cười nghiêng ngả trước màn tự thanh minh hết sức có tâm của mình.

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Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Triệu Lộ Tư Triệu Lệ Dĩnh Angela BaBy Lý Thấm

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