Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả?

Sao quốc tế 15/06/2022 16:00

Sina có bài viết bắt lỗi tác phẩm Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính. Trong tập phát sóng mới nhất, phim bị phát hiện có lỗi hậu kỳ.

Mới đây, Sina có bài viết bắt lỗi tác phẩm Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu, Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính. Trong tập phát sóng mới nhất, phim bị phát hiện có lỗi hậu kỳ.

Ở phân đoạn múa lân trên đường phố, diễn viên quần chúng với tay đeo đồng hồ, để kiểu tóc hiện đại, đã vô tình lọt vào ống kính khi đang cởi đạo cụ sau khi hoàn thành cảnh quay.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả? - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả? - Ảnh 2

Cảnh múa lân phát hiện sạn - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, cảnh phim Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) đứng trò chuyện dưới cầu cũng mắc lỗi hình ảnh do ê-kíp cẩu thả trong khâu ghép cảnh. Phần lưng của Triệu Phán Nhi bị biến dạng khi di chuyển cơ thể.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả? - Ảnh 3
Ghép cảnh cẩu thả - Ảnh: Internet

Trước đó, kỹ xảo của Mộng hoa lục bị chê cẩu thả trong phân cảnh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) cầm dao phi thẳng vào tên cướp. Thay vì bay đến cây cột sau lưng tên cướp, con dao lại dính thẳng lên mặt người này nhưng không gây chút tổn hại nào.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả? - Ảnh 4
Dao dính thẳng lên mặt tên cướp không gây tổn thương - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, theo Sina, Mộng hoa lục là tác phẩm ít sạn hiếm hoi trong dàn phim cổ trang được sản xuất những năm gần đây của Trung Quốc. Giới phê bình đánh giá cao yếu tố thẩm mỹ của tác phẩm. Phim được khen màu sắc tự nhiên, tươi sáng, cảnh và người hòa làm một. Đạo diễn Dương Dương cho biết Mộng hoa lục được quay ngoại cảnh Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thiệu Hưng - địa điểm nổi tiếng với cảnh sắc hữu tình, nên thơ ở Trung Quốc.

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 2/6. Phim được chuyển thể từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà văn Quan Hán Khanh, lấy bối cảnh thời nhà Tống. Hiện, phim có hơn 1 tỷ lượt xem, nhận điểm chất lượng 8,8/10 trên diễn đàn Douban. Theo CCTV, Mộng hoa lục là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gây sốt nhờ nội dung tôn vinh phụ nữ nhân văn, hiện đại. Diễn xuất của nam nữ chính tự nhiên, tương tác tình cảm tốt.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả? - Ảnh 5
Mộng hoa lục là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh những đánh giá tích cực, Mộng hoa lục cũng vướng nghi vấn dùng tiền mua đánh giá trên diễn đàn Douban khi điểm chất lượng tăng đột biến. Hay phim gây tranh cãi vì đề cập đến vấn đề phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân. Lưu Diệc Phi được khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp. Cô tự thực hiện phân cảnh bị nhấn nước thay vì dùng diễn viên đóng thế.

 

 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?'

Cư dân mạng lại được một phen bất ngờ khi Vân Hợp đưa ra dự đoán lượt xem của Mộng Hoa Lục chỉ nằm trong khoảng hơn 48 triệu/ tập. Đây là một con số được đánh giá là chỉ ở mức trung bình chứ không cao, thậm chí là có phần ngang hàng với các bộ phim cấp thấp.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Diệc Phi Trần Hiểu Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi bất ngờ bị chê 'đầu voi đuôi chuột', netizen cảm thán 'Mộng Hoa Lục càng ngày càng đuối nhỉ?'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì quan điểm trinh tiết của nhân vật trong phim?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây tranh cãi vì quan điểm trinh tiết của nhân vật trong phim?

Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước

Lý Hiện được 'may mắn lây' nhờ nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, fan Lý Hiện 'quay xe' mừng rỡ thay vì ghét bỏ nữ diễn viên như trước

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân

Dàn sao Hoa ngữ hóa mỹ nhân gặp nạn trên màn ảnh: Lưu Diệc Phi xả thân vì nhân vật, Angela Baby bị chê giả trân

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 7 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 14 giờ 32 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 7 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 7 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 22 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 17 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI