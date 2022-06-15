Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả?

Ở phân đoạn múa lân trên đường phố, diễn viên quần chúng với tay đeo đồng hồ, để kiểu tóc hiện đại, đã vô tình lọt vào ống kính khi đang cởi đạo cụ sau khi hoàn thành cảnh quay.

Mới đây, Sina có bài viết bắt lỗi tác phẩm Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi , Trần Hiểu , Liễu Nham, Lâm Duẫn đóng chính. Trong tập phát sóng mới nhất, phim bị phát hiện có lỗi hậu kỳ.

Ngoài ra, cảnh phim Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) đứng trò chuyện dưới cầu cũng mắc lỗi hình ảnh do ê-kíp cẩu thả trong khâu ghép cảnh. Phần lưng của Triệu Phán Nhi bị biến dạng khi di chuyển cơ thể.

Ghép cảnh cẩu thả - Ảnh: Internet

Trước đó, kỹ xảo của Mộng hoa lục bị chê cẩu thả trong phân cảnh Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) cầm dao phi thẳng vào tên cướp. Thay vì bay đến cây cột sau lưng tên cướp, con dao lại dính thẳng lên mặt người này nhưng không gây chút tổn hại nào.

Dao dính thẳng lên mặt tên cướp không gây tổn thương - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo Sina, Mộng hoa lục là tác phẩm ít sạn hiếm hoi trong dàn phim cổ trang được sản xuất những năm gần đây của Trung Quốc. Giới phê bình đánh giá cao yếu tố thẩm mỹ của tác phẩm. Phim được khen màu sắc tự nhiên, tươi sáng, cảnh và người hòa làm một. Đạo diễn Dương Dương cho biết Mộng hoa lục được quay ngoại cảnh Hàng Châu, Tô Châu, Vô Tích, Thiệu Hưng - địa điểm nổi tiếng với cảnh sắc hữu tình, nên thơ ở Trung Quốc.

Mộng hoa lục do Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đóng chính lên sóng từ ngày 2/6. Phim được chuyển thể từ vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần của nhà văn Quan Hán Khanh, lấy bối cảnh thời nhà Tống. Hiện, phim có hơn 1 tỷ lượt xem, nhận điểm chất lượng 8,8/10 trên diễn đàn Douban. Theo CCTV, Mộng hoa lục là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc. Tác phẩm gây sốt nhờ nội dung tôn vinh phụ nữ nhân văn, hiện đại. Diễn xuất của nam nữ chính tự nhiên, tương tác tình cảm tốt.

Mộng hoa lục là phim cổ trang có điểm chất lượng cao nhất trong 6 năm trở lại đây của màn ảnh Trung Quốc - Ảnh: Internet

Bên cạnh những đánh giá tích cực, Mộng hoa lục cũng vướng nghi vấn dùng tiền mua đánh giá trên diễn đàn Douban khi điểm chất lượng tăng đột biến. Hay phim gây tranh cãi vì đề cập đến vấn đề phụ nữ phải giữ gìn trinh tiết trước hôn nhân. Lưu Diệc Phi được khen ngợi tinh thần chuyên nghiệp. Cô tự thực hiện phân cảnh bị nhấn nước thay vì dùng diễn viên đóng thế.