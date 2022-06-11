Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Các sao nữ Hoa Ngữ gần đây đều chạy theo trào lưu vai vuông. Những người có bờ vai vuông góc chuẩn như Cổ Lực Na Trát hay Chung Sở Hy thì được coi là "nữ hoàng thảm đỏ", còn những cô gái không có ưu thế ấy như Cúc Tịnh Y hay Triệu Lộ Tư ... cũng nỗ lực rèn luyện, gồng người để có được bờ vai đúng chuẩn thẩm mỹ.

Còn Lưu Diệc Phi vì bờ vai xuôi mà nhiều lần bị đánh giá là thua chị kém em trong các cuộc đọ sắc thảm đỏ hay sự kiện. Ấy vậy mà cô gái bị chê ấy lại đang gây bão với nhan sắc và vóc dáng đỉnh chóp trong Mộng Hoa Lục. Thậm chí, nhiều người còn tán tụng Lưu Diệc Phi là: "Hoàn mỹ như bước ra từ trong tranh".

Nhiều netizen cho rằng đôi vai xuôi vốn bị coi khuyết điểm của Lưu Diệc Phi lại là chuẩn mực cái đẹp vào thời cổ đại của Trung Hoa. Còn bờ vai góc vuông cực phẩm lại chẳng đáng tự hào như thế.

Đôi vai xuôi vốn bị coi khuyết điểm của Lưu Diệc Phi lại là chuẩn mực cái đẹp vào thời cổ đại của Trung Hoa - Ảnh: Internet

Đơn cử có Kiều Hân trong Yên Ngữ Phú hay Cổ Lực Na Trát của Phong Khởi Nghê Thường. Cả 2 người đẹp này đều sở hữu vóc dáng mảnh mai, bờ vai ngang đáng mơ ước. Với ưu thế ấy, mỗi lần họ mặc váy khoe vai là y như rằng cộng đồng mạng lại dậy sóng, xuýt xoa khen ngợi hết lời vì thần thái sang trọng, quyến rũ.

Khi các mỹ nhân vào vai cổ trang, chính bờ vai quá vuông, quá sắc ấy mà trông họ chẳng có 1 chút gì gọi là cổ điển - Ảnh: Internet

Thế nhưng, khi nhìn vào tạo hình cổ trang của họ, chính bờ vai quá vuông, quá sắc ấy mà trông họ chẳng có 1 chút gì gọi là cổ điển cả. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng trang phục cổ trang thướt tha cứ lên người họ là lại như cosplay vậy, trông quá hiện đại.

Trong khi đó, gu mỹ nhân ngày xưa là phải vai xuôi như được gọt thì mới toát lên vẻ yểu điệu, ôn nhu, dáng người như nước. Ví dụ như trong Lạc Thần Phú, có một câu miêu tả vóc dáng mỹ nữ như thế này "Kiên nhược tước thành, Yêu như thúc tố" (Vai như gọt đẽo thành, Eo như thắt bằng lụa). Hay trong Hồng Lâu Mộng, tác giả cũng tả Lâm Đại Ngọc thế này: "Tước kiên tế eo" (vai như gọt, eo mảnh mai).

Với bờ vai xuôi, Lưu Diệc Phi chỉ cần khoác trang phục cổ trang lên người là đã khiến chúng ta phải choáng váng vì hoàn mỹ tựa tranh. Cô chuẩn từ khí chất, dung mạo cho đến dáng người. Cũng chính vì nét đẹp ấy mà Lưu Diệc Phi chẳng sợ bị lẫn với bất cứ ai cả, bởi khi cả Cbiz đều chạy đua theo trào lưu vai vuông thì "thần tiên tỷ tỷ" vẫn tự tin với bờ vai xuôi của mình.

Cả Cbiz đều chạy đua theo trào lưu vai vuông thì "thần tiên tỷ tỷ" vẫn tự tin với bờ vai xuôi của mình - Ảnh: Internet

Đâu chỉ mỗi Lưu Diệc Phi, năm xưa Trần Hồng hay Tưởng Cần Cần, 2 đại mỹ nhân cổ trang lừng danh của Hoa ngữ cũng chẳng hề có bờ vai góc vuông gì cả. Và nhờ vào thế, chúng ta có thể thấy dù là ở góc độ nào đi nữa thì dáng của họ vẫn lả lướt, nuột nà, uyển chuyển tựa dòng nước chảy, nhìn vô đã thấy ý nhị vô cùng.

Thế nên các cô gái nếu có vai xuôi cũng từng thấy tự ti nhé, vai vuông đẹp thì đẹp đấy nhưng chưa chắc đã tốt và hợp với mọi người. Hãy như Lưu Diệc Phi đó, mặc ai xì xầm, bình phẩm, cô vẫn luôn hài lòng với ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình, vẫn là "thần tiên tỷ tỷ" mà công chúng ngưỡng mộ.