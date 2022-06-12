Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban?

Màn comeback của Lưu Diệc Phi dường như đang rất thành công khi không chỉ có danh tiếng tốt, lượt view ổn mà giờ đến điểm Douban mở ra cũng cao đến bất ngờ. Một bộ phim cổ trang từng bị đánh giá là có nội dung bình thường lại đạt tới 8.3 điểm Douban trong ngày đầu mở điểm là điều khiến nhiều netizen phải ngỡ ngàng.

Và điều khiến dân tình phải xuýt xoa hơn đó là khi vừa mở điểm xong, chỉ trong vòng vài tiếng, Douban của Mộng Hoa Lục ngày càng tăng cao. Từ 8.3 điểm lên đến 8.4 và rồi đến tận 8.8 là điều mà khó có bộ phim nào làm được. Rất nhiều đồn đoán đã được đưa ra xung quanh điểm Douban của bộ phim này, cho rằng có điều gì đó bất thường.

Thực tế, điểm Douban của Mộng Hoa Lục ngay từ đầu đã bị nghi ngờ là bất thường rồi. Phim mới chiếu 3 ngày đã vội mở Douban với số điểm 8.3 cao ngất ngưởng. Đây là tóm được điểm cao rồi nên nhanh chóng mở để lấy thành tích?

Tất nhiên, điều này chẳng thể trách Mộng Hoa Lục được bởi có điểm cao và lượng đánh giá đủ rồi thì mở. Và phải có thì mới mở được chứ lẹt đẹt như mấy bộ Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký thì mơ cũng chẳng tới. Có khi phải chờ cho fan vào vote cho lên thêm chút xíu mới dám mở.

Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

Nhưng dù sao thì việc Douban của Mộng Hoa Lục mở sớm là điều gây rất nhiều tranh cãi. Nó trái ngược hoàn toàn với những bộ phim khác. Thậm chí còn như vả vào mặt một bộ phim của lưu lượng lên sóng đầu năm nay, chiếu xong cả mấy tháng rồi vẫn chưa thấy mở Douban, đó là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chiếu xong cả tháng vẫn chưa mở douban - Ảnh: Internet

Không ít người thắc mắc vì sao phim của Tiêu Chiến và Dương Tử đóng chính đến giờ chưa thấy mở. Là vì điểm quá thấp hay antifan đánh 1 sao quá nhiều? Có người còn thuyết âm mưu, cho rằng Dư Sinh chờ đến khi mọi người quên đi sẽ âm thầm mở Douban.

Nhiều netizen cho rằng Dư Sinh chờ đến khi mọi người quên đi sẽ âm thầm mở Douban - Ảnh: Internet

Lấy hai trường hợp của Mộng Hoa Lục và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn thì đúng là điểm Douban cũng chẳng mấy đáng tin. Lại còn có thể “tốt khoe xấu che”. Phim điểm ổn môt chút thì mở, phim nào là chiến trường của anti và fan, đến mức không ai dẹp yên được thì bỏ đó, khỏi mở chi cho thêm tranh cãi.

Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn - Ảnh: Internet

Mặt khác, Mộng Hoa Lục cũng đang làm nhiều người phải khó hiểu, khi phim tăng điểm đến mức kỳ lạ. Và dường như nhận ra điều kỳ lạ đó nên Douban của bộ này cũng khóa đánh giá rồi. Giờ thì dừng ở mức 8.8 điểm. Hành động này lại càng làm mọi người thêm tò mò hơn.