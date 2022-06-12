Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban?

Sao quốc tế 12/06/2022 16:00

Việc douban của Mộng Hoa Lục mở sớm là điều như vả vào mặt một bộ phim của lưu lượng lên sóng đầu năm nay, chiếu xong cả mấy tháng rồi vẫn chưa thấy mở Douban, đó là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

Màn comeback của Lưu Diệc Phi dường như đang rất thành công khi không chỉ có danh tiếng tốt, lượt view ổn mà giờ đến điểm Douban mở ra cũng cao đến bất ngờ. Một bộ phim cổ trang từng bị đánh giá là có nội dung bình thường lại đạt tới 8.3 điểm Douban trong ngày đầu mở điểm là điều khiến nhiều netizen phải ngỡ ngàng.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 1
Mộng Hoa Lục đạt tới 8.3 điểm Douban trong ngày đầu mở điểm là điều khiến nhiều netizen phải ngỡ ngàng - Ảnh: Internet

 

Và điều khiến dân tình phải xuýt xoa hơn đó là khi vừa mở điểm xong, chỉ trong vòng vài tiếng, Douban của Mộng Hoa Lục ngày càng tăng cao. Từ 8.3 điểm lên đến 8.4 và rồi đến tận 8.8 là điều mà khó có bộ phim nào làm được. Rất nhiều đồn đoán đã được đưa ra xung quanh điểm Douban của bộ phim này, cho rằng có điều gì đó bất thường.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 2
Từ 8.3 điểm lên đến 8.5 và rồi đến tận 8.8 là điều mà khó có bộ phim nào làm được - Ảnh: Internet

 

Thực tế, điểm Douban của Mộng Hoa Lục ngay từ đầu đã bị nghi ngờ là bất thường rồi. Phim mới chiếu 3 ngày đã vội mở Douban với số điểm 8.3 cao ngất ngưởng. Đây là tóm được điểm cao rồi nên nhanh chóng mở để lấy thành tích?

Tất nhiên, điều này chẳng thể trách Mộng Hoa Lục được bởi có điểm cao và lượng đánh giá đủ rồi thì mở. Và phải có thì mới mở được chứ lẹt đẹt như mấy bộ Thả Thí Thiên Hạ, Ngự Giao Ký thì mơ cũng chẳng tới. Có khi phải chờ cho fan vào vote cho lên thêm chút xíu mới dám mở.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 3
Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

 

Nhưng dù sao thì việc Douban của Mộng Hoa Lục mở sớm là điều gây rất nhiều tranh cãi. Nó trái ngược hoàn toàn với những bộ phim khác. Thậm chí còn như vả vào mặt một bộ phim của lưu lượng lên sóng đầu năm nay, chiếu xong cả mấy tháng rồi vẫn chưa thấy mở Douban, đó là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 4
Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn chiếu xong cả tháng vẫn chưa mở douban - Ảnh: Internet

 

Không ít người thắc mắc vì sao phim của Tiêu Chiến và Dương Tử đóng chính đến giờ chưa thấy mở. Là vì điểm quá thấp hay antifan đánh 1 sao quá nhiều? Có người còn thuyết âm mưu, cho rằng Dư Sinh chờ đến khi mọi người quên đi sẽ âm thầm mở Douban.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 5
Nhiều netizen cho rằng Dư Sinh chờ đến khi mọi người quên đi sẽ âm thầm mở Douban - Ảnh: Internet

 

Lấy hai trường hợp của Mộng Hoa Lục và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn thì đúng là điểm Douban cũng chẳng mấy đáng tin. Lại còn có thể “tốt khoe xấu che”. Phim điểm ổn môt chút thì mở, phim nào là chiến trường của anti và fan, đến mức không ai dẹp yên được thì bỏ đó, khỏi mở chi cho thêm tranh cãi.

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi và Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn của Dương Tử đối nghịch douban? - Ảnh 6
Dư sinh xin chỉ giáo nhiều hơn - Ảnh: Internet

 

Mặt khác, Mộng Hoa Lục cũng đang làm nhiều người phải khó hiểu, khi phim tăng điểm đến mức kỳ lạ. Và dường như nhận ra điều kỳ lạ đó nên Douban của bộ này cũng khóa đánh giá rồi. Giờ thì dừng ở mức 8.8 điểm. Hành động này lại càng làm mọi người thêm tò mò hơn.

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Nhiều netizen cho rằng đôi vai xuôi vốn bị coi khuyết điểm của Lưu Diệc Phi lại là chuẩn mực cái đẹp vào thời cổ đại của Trung Hoa. Còn bờ vai góc vuông cực phẩm lại chẳng đáng tự hào như thế.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Tử Lưu Diệc Phi sao hoa ngữ sao châu á cbiz

TIN LIÊN QUAN

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Bờ vai xuôi của Lưu Diệc Phi bị chê không theo trào lưu, hóa ra lại là chuẩn cái đẹp của nữ nhân phim cổ trang

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mộng Hoa Lục: 'Chị em tốt' của Lưu Diệc Phi spoil 1 chi tiết cực hot trong phim, netizen phấn khích 'May quá, yên tâm hóng phim tiếp rồi'

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi gây sốt chỉ sau 5 ngày lên sóng, lý do vì sao?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi xuất hiện với tạo hình vũ cơ cực xinh đẹp khiến dân tình ồ à 'Làm nhớ đến Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng cũng đẹp chẳng kém'

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Lưu Diệc Phi được netizen đánh giá diễn xuất chỉ nên đóng phim truyền hình?

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

Mộng Hoa Lục: Không phải Trần Hiểu, 'tình cũ' Dương Mịch mới là lựa chọn đầu tiên nên duyên cùng Lưu Diệc Phi

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 32 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 22 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 47 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 22 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI