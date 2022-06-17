Mới đây, Lưu Diệc Phi và bộ phim Mộng hoa lục tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi của khán giả Trung Quốc. Theo đó, một người hâm mộ của nữ diễn viên có tên Cá mặn Hamburger đã làm video chê bai nhiều nghệ sĩ như Dương Dương, Triệu Lộ Tư, Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử để nâng cao "thần tiên tỷ tỷ".

Theo 163, bộ phim Mộng hoa lục mở ra với điểm chất lượng trên trang Douban đạt 8,3/10. Theo nhiều khán giả, sau 8 tập phim, chất lượng của phim không tương xứng với mức điểm này.

Đáng nói, hành động "nâng cao đạp thấp" này diễn ra nhiều lần khiến công chúng phản cảm với Lưu Diệc Phi và bộ phim Mộng hoa lục. Bên cạnh đó, tác phẩm trở lại của Lưu Diệc Phi còn gây tranh cãi về điểm chất lượng trên Douban, kịch bản nhiều sai sót, tình tiết "song khiết" đề cao sự trong sạch của người phụ nữ, đi ngược với chủ đề nữ quyền của phim.

Sau khi Douban mở điểm, chỉ trong vòng vài giờ, số lượng người đánh giá cho bộ phim tăng hơn 150.000 người, giúp tác phẩm đạt điểm số 8,8, mức điểm rất cao, hiếm có bộ phim truyền hình nào đạt được. Đây là mức điểm cao nhất trong vòng 6 năm trở lại đây của dòng phim cổ trang do đó, Mộng hoa lục còn được gọi là "thần kịch".

Tuy nhiên, Mộng hoa lục cũng vướng nghi vấn mua điểm chất lượng. Nhiều khán giả cho rằng bộ phim cổ trang ngôn tình có nhiều ưu điểm nhưng về chiều sâu kịch bản, diễn xuất, không thể so sánh với những tác phẩm chính kịch như Danh nghĩa nhân dân, Nhân thế gian, chỉ đạt 8,1 điểm Douban. Việc nhận được quá nhiều đánh giá 5 sao trong thời gian ngắn cũng bị nghi ngờ.

Ngay sau đó Douban khóa điểm số, khiến Mộng hoa lục luôn giữ mức cao, dù phần sau của phim nhận nhiều phản hồi không tích cực.

Hành động khóa điểm phim Mộng hoa lục tới ba lần khiến bộ phim càng gây tranh cãi. Sau đó, ban quản lý của trang Douban giải thích rằng hai diễn viên Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu có quốc dân độ cao (độ phổ biến rộng với khán giả đại chúng), ít antifan nên điểm chất lượng cao. Ngoài ra, Douban phải khóa điểm vì có một lượng người "ác ý" đánh giá bộ phim ở mức 5 sao.

Lời giải thích của Douban bị đánh giá là có nhiều điểm mâu thuẫn, "diễn viên ít antifan nhưng lại bị ác ý đánh giá", "antifan không chấm điểm thấp cho phim lại đánh giá phim ở mức cao nhất", và không lý giải được vì sao Mộng hoa lục có điểm số cao bất thường.

Theo Sina, bộ phim Mộng hoa lục lấy chủ đề vinh danh nữ quyền, gồm ba nhân vật nữ chính gồm Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi), Tôn Tam Nương (Liễu Nham) và Tống Dẫn Chương (Lâm Duẫn). Cả ba trải qua nhiều khó khăn trắc trở, bị vị hôn thê phản bội, chồng con ruồng bỏ, bị lừa đảo đánh đập nhưng cuối cùng vẫn vươn lên, mở quán trà kinh doanh, tự tạo dựng sự nghiệp. Chủ đề phim đã đánh trúng tâm lý ủng hộ nữ quyền của khán giả, do đó, phim được đánh giá cao. Tuy nhiên, thông qua các tình tiết của phim khán giả nhận ra nhân vật Triệu Phán Nhi là người nóng nảy, tự khen bản thân thông minh song kế hoạch đưa ra không hợp lý.

Nữ chính Triệu Phán Nhi được nam chính giúp đỡ nhiều, không thực sự thông minh. Kịch bản thiếu chặt chẽ khi xây dựng nhân vật - Ảnh: Internet

Chẳng hạn, trong lúc giải cứu Tống Duẫn Chương, Triệu Phán Nhi đánh lừa kẻ phản diện Chu Xá, nhưng cuối cùng lại suýt bị hắn hại ngược lại. Cô phải chờ sự giúp đỡ của nam chính Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) mới không chịu nỗi đau thể xác.

Từ đó, kịch bản của Mộng hoa lục bị đánh giá là diễn biến quá nhanh, chưa đủ độ thấm, hời hợt, nữ chính vượt qua được khó khăn nhờ nam chính và nhờ "biên kịch bảo thế".

Nữ chính Triệu Phán Nhi được nam chính giúp đỡ nhiều, không thực sự thông minh. Kịch bản thiếu chặt chẽ khi xây dựng nhân vật.

Bên cạnh đó, thân phận của Triệu Phán Nhi và Tống Dẫn Chương đều là nhạc kỹ. Tuy nhiên, Triệu Phán Nhi đã hoàn lương, Tống Dẫn chương vẫn còn chưa thoát tịch.

Do đó, mỗi lần Triệu Phán Nhi tự khen mình đã thông minh cố ý giấu tài để không phải tiếp khách, vẫn còn trong sạch. Ngược lại, Tống Dẫn Chương trở thành kẻ ngu ngơ khi một lòng học đàn tỳ bà, trở thành đệ nhất nhạc kỹ, còn chạy theo tình nhân vừa quen biết mười mấy ngày, sau đó bị lừa tiền, bị đánh đập.

Triệu Phán Nhi là chị em tốt của Tống Duẫn Chương nhưng không hề dạy cô những kinh nghiệm sống, để đàn em liên tiếp chịu tội. Đây chính là sự thiếu chặt chẽ khi xây dựng kịch bản.

Theo Sina, Mộng hoa lục quảng cáo là một dự án đề cao nữ quyền, song phim lại gây tranh cãi với tình tiết hai nhân vật chính Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu) và Triệu Phán Nhi (Lưu Diệc Phi) bày tỏ chưa từng có quan hệ xác thịt với người khác giới. Cùng với đó, đoàn phim cũng đẩy từ khóa "song khiết" lên trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Tình tiết nhấn mạnh "sự trong trắng" đi ngược tinh thần tác phẩm, không phù hợp với tính cách nhân vật - Ảnh: Internet

Theo Sina, tình tiết nhấn mạnh "sự trong trắng" đi ngược tinh thần tác phẩm, không phù hợp với tính cách nhân vật. Mộng hoa lục của biên kịch Trương Nguy vinh danh việc nữ chính vẫn giữ mình trong sạch, dùng "nữ đức" để trói buộc nhân vật.

Nhiều khán giả bình luận bộ phim chỉ sử dụng vỏ bọc "nữ quyền" để được ủng hộ, nhưng các nhân vật như Triệu Phán Nhi, Trương Hảo Hảo (Gia Nại đóng) luôn chê bai các cô gái xuất thân là kỹ nữ với lời thoại "lấy sắc hầu người mới là tiện".

Khán giả nhận xét biên kịch của Mộng hoa lục cổ hủ hơn cả Quan Hán Khanh - người viết kịch bản gốc - cách đây 700 năm. Vở kịch Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần mang chủ đề phụ nữ giúp phụ nữ. Các cô gái có địa vị thấp nhất trong xã hội dũng cảm chống lại những luật lệ, phép tắc cứng nhắc.

Bên cạnh những tranh cãi về mặt nội dung, Mộng hoa lục gây phản cảm khi sử dụng chiêu chê bai các diễn viên và bộ phim khác trong quá trình quảng bá.

Theo Sina, ngay ngày đầu lên sóng, bộ phim Mộng hoa lục đã có hơn 200 hot search liên quan. Trung bình mỗi ngày đoàn phim chạy khoảng 100 chủ đề, trong đó có nhiều bài nội dung hạ thấp dự án khác, tung hô các phim của Lưu Diệc Phi.

Sina đánh giá chiến lược marketing "bẩn" chê bai các ngôi sao khác, tâng bốc Lưu Diệc Phi và Mộng hoa lục khiến người hâm mộ của họ khó chịu.

Sina đánh giá chiến lược marketing "bẩn" chê bai các ngôi sao khác, tâng bốc Lưu Diệc Phi và Mộng hoa lục khiến người hâm mộ của họ khó chịu - Ảnh: Internet

Thậm chí, biên kịch Trương Nguy còn chia sẻ lại bài viết khen Mộng hoa lục hay hơn nguyên tác Triệu Phán Nhi phong nguyệt cứu phong trần. Sau khi bị chỉ trích, biên kịch đã phải xóa bài.

Theo Sina, không phải ngẫu nhiên đoàn phim Mộng hoa lục và fan của Lưu Diệc Phi chê bai các nghệ sĩ khác. Tại Trung Quốc có nhiều bảng xếp hạng về danh tiếng dự án phim, hiệu quả truyền thông. Một bộ phim muốn nổi tiếng, nhiều người biết tới thì phải có nội dung hay xuất sắc hoặc phải gây tranh cãi.

Dù những tranh cãi có thể khiến danh tiếng của phim bị ảnh hưởng, song, không thể phủ nhận những bình luận của công chúng sẽ khiến Mộng hoa lục trở nên "nóng" hơn. Nhờ đó, giúp các chỉ số truyền thông liên quan tới bộ phim cao hơn.

"Trong giới giải trí không sợ khán giả chửi, chỉ sợ khán giả không quan tâm. Đoàn phim Mộng hoa lục lựa chọn cách marketing gây tranh cãi nhưng cũng thành công khiến công chúng tò mò", một khán giả bình luận trên trang Douban.

Sina bình luận Mộng hoa lục mở đầu với những ấn tượng tốt khi có cảnh quay chỉn chu, hình ảnh đẹp, dàn diễn viên diễn xuất chân thật. Song, nội dung phim không có nhiều điểm nhấn khiến đoàn phim dựa vào những tranh cãi bên lề để giữ sức nóng. Điều này làm giảm tình cảm của công chúng với Lưu Diệc Phi, Trần Hiểu nói riêng và Mộng hoa lục nói chung.