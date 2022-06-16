Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, netizen tiếc nuối vì là cơ hội lớn để Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị

Sao quốc tế 16/06/2022 09:00

Trên Weibo lan truyền bài đăng của blogger tiết lộ Nhất Bác đã từ chối đóng nam chính trong phim Trường Lăng. Điều này đồng nghĩa nam diễn viên sẽ bỏ lỡ cơ hội đóng cặp với Lưu Diệc Phi - chủ nhân của phim đại bạo - Mộng Hoa Lục.

Mới đây, trên Weibo lan truyền bài đăng của blogger liên quan đến vai diễn mới của Vương Nhất Bác. Theo đó, người này tiết lộ Nhất Bác đã từ chối đóng nam chính trong phim Trường Lăng. Điều này đồng nghĩa nam diễn viên sẽ bỏ lỡ cơ hội đóng cặp với Lưu Diệc Phi - chủ nhân của phim đại bạo - Mộng Hoa Lục.

Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, netizen tiếc nuối vì là cơ hội lớn để Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

 

Cụ thể, nguồn tin cho biết ê-kíp phim Trường Lăng đã tìm đến và mời Nhất Bác vào vai nam chính cho phim, đóng với Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, không biết vì lý do nào đó nam diễn viên đã từ chối.

Dù các diễn viên liên quan chưa lên tiếng trước những thông tin trên, nhưng khán giả khắp nơi đã bàn luận xôn xao. Trong đó, công chúng không giấu được sự tiếc nuối vì Nhất Bác được xem là ứng cử viên số 1 cho vai nam chính trong phim.

Bên cạnh đó, việc đóng cùng với Lưu Diệc Phi được cho là cơ hội lớn để Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị. Nhất là những kỹ năng diễn xuất liên quan đến dòng phim cổ trang - điều mà Diệc Phi từ trước đến nay đều làm rất tốt.

Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, netizen tiếc nuối vì là cơ hội lớn để Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị - Ảnh 2
Lưu Diệc Phi trong Mộng Hoa Lục - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, số khác lại cảm thấy Nhất Bác từ chối Trường Lăng là điều đúng đắn. Do nam diễn viên hiện tại đang tập trung đầu tư và khẳng định bản thân ở mảng điện ảnh. Được biết, Nhất Bác vừa xác nhận tham gia nhiều phim điện ảnh quy mô lớn, gần đây nhất là Nhiệt Liệt đóng cùng "ông hoàng phòng vé Trung Quốc" - Hoàng Bột.

Vương Nhất Bác từ bỏ cơ hội nên duyên cùng Lưu Diệc Phi trong dự án mới, netizen tiếc nuối vì là cơ hội lớn để Nhất Bác có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đàn chị - Ảnh 3
Công chúng nhận thấy, Dương Dương có vẻ hợp với vai nam chính trong Trường Lăng hơn Nhất Bác  - Ảnh: Internet

 

Ngoài ra, công chúng nhận thấy, Dương Dương có vẻ hợp với vai nam chính trong Trường Lăng hơn Nhất Bác. Trước đó, diễn xuất lẫn khí chất của Dương Dương trong Thả Thí Thiên Hạ nhận cơn mưa lời khen.

 

Mộng Hoa Lục của Lưu Diệc Phi phát hiện đầy sạn và kỹ xảo cẩu thả?

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Lưu DIệc Phi Dương Dương sao hoa ngữ cbiz

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